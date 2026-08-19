Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

La nueva ley de teletrabajo en Guatemala y el pulso entre la desconexión digital y la seguridad jurídica

La iniciativa que avanzó en el Congreso plantea límites a las comunicaciones fuera de jornada y horarios flexibles, pero expertos cuestionan su diseño y advierten vacíos de fiscalización que podrían erosionar garantías laborales

Mujer rubia sentada en el suelo con laptop y cuaderno. Un niño construye con bloques y una niña juega con un camión de juguete detrás de ella.
Una mujer teletrabaja desde el suelo de su sala, concentrada en su laptop y un cuaderno, mientras sus dos hijos pequeños juegan con bloques y un camión cerca de ella. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Congreso de la República avanzó con una iniciativa para regular el teletrabajo en Guatemala, la cual busca establecer reglas claras para esta modalidad laboral.

La propuesta, que pasó la primera lectura ayer martes 18 de agosto en el Congreso, propone regular los horarios, priorizar el derecho a la desconexión digital y mejorar condiciones laborales mediante el uso de tecnologías de la información.

La propuesta surge tras el aumento de trabajo a distancia durante la pandemia y responde a desafíos actuales, como la congestión vehicular.

Definición de teletrabajo y aspectos centrales

La iniciativa define el teletrabajo como la prestación de servicios laborales, totales o parciales, de forma regular, continua o periódica, mediante tecnologías de la información y comunicación, bajo subordinación y dependencia entre empleador y trabajador.

PUBLICIDAD

El dictamen contempla la creación de horarios diferenciados y la posibilidad de implementar el teletrabajo en el sector público, con el objetivo de reducir el tráfico en la capital. Esta última solicitado por la Municipalidad de Guatemala.

Un hombre en traje oscuro habla en un podio con micrófono y papeles, rodeado de otros hombres y banderas de Guatemala y Honduras al fondo
La Comisión de Postulación iniciará sesiones el 14 de agosto en la Universidad Rafael Landívar para elegir la nómina de seis aspirantes a contralor general de cuentas para el período 2026-2030. (Congreso de la República de Guatemala)

Uno de los puntos clave es el derecho a la desconexión digital. Los trabajadores podrán negarse a responder comunicaciones fuera de la jornada laboral, salvo en situaciones excepcionales previamente justificadas.

Esta medida busca proteger períodos de descanso, licencias y vacaciones, sin que ello implique una disponibilidad permanente.

Grupos prioritarios y supervisión estatal

La ley da prioridad a mujeres embarazadas, personas con discapacidad, cuidadores, personas con enfermedades crónicas o terminales y adultos mayores.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social será responsable de regular, supervisar y promover el teletrabajo, así como de emitir normativas, verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y ofrecer modelos de contratos para adaptar a las empresas.

PUBLICIDAD

Aunque el martes fue incluida la propuesta y avanzó en primera lectura, hubo muchas voces que manifestaron su rechazo a la propuesta, argumentando que los trabajadores perderán derechos laborales.

Opiniones y desafíos legales

En una entrevista con La Hora, el abogado José Guillermo Gándara, especialista en derecho laboral, opinó que esta propuesta representa el primer intento formal de regulación, pero consideró que “carece de un análisis integral del ámbito laboral y omite el rol de la Inspección General de Trabajo como autoridad central”.

Añadió que la iniciativa no contempla mecanismos de fortalecimiento para la supervisión estatal ni herramientas digitales para inspecciones a distancia. Gándara subrayó que el Código de Trabajo es de orden público, por lo que una ley independiente resulta antitécnica y superficial.

Señaló que el abordaje de la regulación debería haber incluido el diálogo tripartito entre gobierno, sector empresarial y trabajadores, lo que no ocurrió en esta ocasión.

Propuestas en debate y visión parlamentaria

Hombre con camisa azul sentado ante laptop y monitor, sostiene dos celulares. En el escritorio hay gafas, papeles, un vaso de agua y una lámpara.
Una persona en un entorno de oficina hogareña manifiesta fatiga mientras usa una computadora portátil y un teléfono celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente existen cuatro propuestas legislativas sobre teletrabajo: la iniciativa 5764, orientada a crear un marco integral; la 5781, que reforma el Código de Trabajo para incorporar el teletrabajo; la 6556, con ley específica; y la 6733, impulsada desde el Ejecutivo para fomentar el trabajo digno, pero todas fueron integradas en una por la Comisión legislativa encargada.

El diputado Geovanny Barragán, miembro de la comisión, explicó que el principal reto será diferenciar la aplicación en los sectores público y privado, señalando que la percepción ciudadana sobre posibles plazas fantasmas en el Estado exige controles rigurosos.

La diputada Elena Motta manifestó que el teletrabajo podría implementarse en el sector privado mediante acuerdos contractuales, pero en el sector público es indispensable contar con un marco legal específico para prevenir malas prácticas.

Perspectiva de impacto y próximos pasos

El diputado José Pablo Mendoza, ponente de la iniciativa 6556, vinculó la regulación con el objetivo de aliviar la congestión vehicular y ampliar oportunidades laborales.

El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía consideran el teletrabajo una vía para mejorar la competitividad y atraer inversión, siempre que se definan con claridad los derechos, obligaciones y mecanismos de supervisión.

Cámaras empresariales y el sector de call centers apoyan el avance de la ley, aunque solicitan ajustes técnicos para evitar vacíos legales. Las discusiones continúan, con la expectativa de que el tema sea incluido en la agenda legislativa del segundo semestre de 2026.

Temas Relacionados

TeletrabajoGobierno de GuatemalaDerechos laboralesReforma laboralGuatemalaCongreso

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Mercenarios y traidores”: La respuesta de Rosario Murillo ante la presión internacional de la OEA para el régimen de Nicaragua

Rosario Murillo arremetió contra la oposición llamándolos “mercenarios” y “cartuchos quemados” tras el revés en la OEA. La funcionaria ignoró el resultado de la votación y defendió la soberanía y las reformas electorales del oficialismo.

“Mercenarios y traidores”: La respuesta de Rosario Murillo ante la presión internacional de la OEA para el régimen de Nicaragua

Gobierno de Laura Fernández estima en más de USD 90 millones el golpe al narcotráfico durante sus primeros 100 días

La mandataria presentó su balance en seguridad y aseguró que en sus primeros cien días decomisó 22.5 toneladas de droga, registró 20 homicidios menos y reforzó los controles dentro de las cárceles

Gobierno de Laura Fernández estima en más de USD 90 millones el golpe al narcotráfico durante sus primeros 100 días

Bomberos confirmó que falta de agua complicó atención de incendio que acabó con la vida de un hombre y su hijo de 13 años en Costa Rica

Un informe del Cuerpo de Bomberos reveló que los primeros equipos que llegaron a reportaron problemas con la presión y el caudal de los hidrantes

Bomberos confirmó que falta de agua complicó atención de incendio que acabó con la vida de un hombre y su hijo de 13 años en Costa Rica

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala planea ampliar a 23 ciudades el voto en Estados Unidos para 2027

La autoridad electoral busca elevar la participación de los connacionales en territorio estadounidense tras registrar 1,452 sufragios en la primera vuelta de 2023 y 443 en la segunda, con un padrón superior a 94,000

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala planea ampliar a 23 ciudades el voto en Estados Unidos para 2027

Alertan de violencia persistente en Honduras tras el asesinato de 15 defensores en 2025

Al menos 15 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Honduras durante 2025, 11 de ellos vinculados con la defensa de la tierra y el territorio, en un contexto marcado por violencia armada, conflictos agrarios y disputas por el control territorial

Alertan de violencia persistente en Honduras tras el asesinato de 15 defensores en 2025

TECNO

Cómo mantener la pantalla del iPhone 17 y de un Android como el primer día

Cómo mantener la pantalla del iPhone 17 y de un Android como el primer día

Así se verían Bob Esponja y Patricio Estrella en Dragon Ball Z

GTA 6 llega en pocos días y Netflix dará un adelanto en exclusiva antes que YouTube

Qué es “farmear aura”, el fenómeno digital que la generación Z usa para expresarse en las calles

La verdad sobre la ‘papelera’ de WhatsApp: dónde van los archivos eliminados y cómo recuperarlos paso a paso

ENTRETENIMIENTO

El protagonista de ‘Un sueño posible’, Quinton Aaron, revela cómo es su lucha por volver a caminar

El protagonista de ‘Un sueño posible’, Quinton Aaron, revela cómo es su lucha por volver a caminar

“Fue muy emotivo”, aseguró Will Poulter sobre su experiencia al rodar Union County

Netflix prepara un documental sobre “El invencible verano de Liliana”, el libro que reconstruye un caso real de feminicidio

Los mensajes que Brian Hickerson habría enviado a Hayden Panettiere para intimidarla salen a la luz años después

Así celebró Nicole Kidman su cumpleaños en Islandia: cocteles, spa y un viaje en yate de más de 50 mil dólares

MUNDO

Netanyahu advirtió a Turquía que no permitirá una base militar en Siria: “Nos aseguramos de que lo entendieran”

Netanyahu advirtió a Turquía que no permitirá una base militar en Siria: “Nos aseguramos de que lo entendieran”

La Unión Europea busca una generación sin tabaco: subas de impuestos de hasta 139% y nuevas reglas para la nicotina

Restos humanos, monedas romanas y defensas de guerra: el enigma de Whitechapel Mount de Londres

Más de 27 horas en el aire y capacidad para atacar objetivos en tierra: cómo es el Reaper que operará Colombia

Kleber Mendonça Filho estrena un cortometraje sobre Jafar Panahi filmado en las calles de Nueva York