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“Día difícil”: la angustia de Franco Colapinto tras terminar 14° en la clasificación de la Sprint del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

El piloto argentino lamentó el rendimiento de su Alpine en el trazado de Silverstone: “No era nada estable”

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Franco Colapinto terminó 14° en la clasificación Shootout del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en Silverstone y largará fuera de la zona de puntos en la carrera Sprint. Su compañero, Pierre Gasly, partirá en el 11° puesto en una qualy que terminó con Lewis Hamilton de Ferrari en la pole. Una vez finalizada la actividad en la pista, el argentino de Alpine habló en rueda de prensa y explicó las dificultades del monoplaza francés en Inglaterra.

“Día difícil. En la práctica un poco mejor, al auto lo sentí un poco más estable. En la Qualy, el auto iba bastante de costado, no era nada estable. Un día difícil que costó bastante”, insistió el piloto bonaerense, notablemente desanimado por el rendimiento de su Alpine.

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Luego sentenció: “Hay que entender hoy a la noche por qué tenía tanto grip atrás, en la Qualy, e intentar estar mejor en la Qualy de mañana”.

Alpine no mostró su mejor versión. En la única práctica libre del fin de semana, Colapinto había sido 11° y su compañero 21° luego de no completar una vuelta rápida limpia. En la SQ2, el equipo francés sacó a ambos pilotos sobre el cierre para un único intento con neumáticos medios. El joven de 23 años perdió algunas décimas en la curva siete por un leve desliz y registró 1:29.983. Antes de salir a la pista, mencionó por la radio que el coche no estaba estable, mientras que su ingeniero de pista, Stuart Barlow, le advirtió por el fuerte viento que atravesaba el circuito.

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El francés lo superó por 0.501 segundos y quedó a 0.081 del tiempo de Lando Norris, que marcó el corte. Detrás de Lewis Hamilton en la pole, Andrea Kimi Antonelli quedó segundo, a 0.011, y Max Verstappen fue tercero, con Charles Leclerc cuarto en la segunda fila. Cabe recordar que suman puntos los ocho primeros.

La Sprint se correrá el sábado a las 8.00 (hora argentina) y tendrá 17 vueltas. Más tarde, desde las 12.00, se disputará la clasificación general que definirá la grilla del Gran Premio del domingo, previsto para las 11.00, a 52 giros.

Al margen de la actualidad deportiva, Colapinto tiene un vínculo especial con Silverstone. Allí ganó en Fórmula 3 y, en 2024, completó su primera vuelta al volante de un Fórmula 1 con Williams. “Fue mi primera vez en un F1, fue una locura. Estar a tres décimas del piloto oficial... todos los chicos que están en las prácticas libres hacen test antes. Yo no había hecho, eso fue lo impresionante”, había recordado en diálogo con ESPN en la previa de las actividades.

El piloto argentino explicó que había anticipado también que la gestión de la energía eléctrica será el principal obstáculo en el circuito británico. “En la previa del año sabíamos que Silverstone, Australia y Suzuka iban a ser las pistas más difíciles en cuanto a la energía. Vamos a tener que hacer mucho clipping, en las rectas vamos a ir lentos y las curvas van a ser difíciles”, afirmó.

Vale recordar que el reglamento técnico vigente en la Fórmula 1 distribuye la potencia casi en partes iguales entre el motor de combustión y la batería eléctrica, lo que genera una caída pronunciada de velocidad al final de las rectas cuando la batería se agota.

Por lo tanto, el mítico circuito de Silverstone será uno de los fines de semana más exigentes del año para Alpine, tanto por las características del trazado como por las limitaciones que quedaron expuestas en la fecha anterior en Austria.

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