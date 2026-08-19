Panamá endurece sanciones para los bancos que no cumplan con las normas de prevención de blanqueo de capitales

Una red internacional de lavado de dinero conecta fajos de dólares digitalmente a cuentas bancarias sobre un mapa abstracto de América. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las autoridades bancarias de Panamá han dado un paso clave para endurecer el control sobre las entidades financieras, tras la aprobación reciente de un acuerdo.

Esta nueva norma emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), introduce, según se informó, criterios claros para sancionar a los bancos que no cumplan con las reglas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El acuerdo establece directrices precisas que buscan garantizar transparencia y objetividad en la imposición de sanciones administrativas.

A partir de la publicación oficial, los bancos que incurran en faltas, ya sea por acción u omisión, serán evaluados bajo este marco.

Las infracciones se procesarán según el procedimiento que detalla el Acuerdo No. 9-2015.

Los bancos que incurran en el delito serán penalizados bajo un sistema de gradualidad para determinar las sanciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las novedades centrales es la adopción de un sistema de gradualidad para determinar las sanciones.

El monto de la penalización dependerá no solo de la gravedad de la infracción, sino también de factores atenuantes o agravantes presentes en cada caso.

PUBLICIDAD

El objetivo es que las medidas sean proporcionales a la conducta detectada.

La normativa incluye un periodo de transición de 5 años para la aplicación de los montos máximos de las multas.

Durante el primer año, solo se aplicará el 60% del máximo permitidos, aumentando 10% cada año, hasta alcanzar el 100% al término del quinto año.

Varios billetes de cien dólares recién lavados se secan colgados en un tendedero al aire libre, con el agua goteando de ellos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En síntesis, se indica que la normativa recién aprobada por la SBP introduce criterios de sanción más detallados y progresivos para los bancos que incumplan los estándares contra delitos financieros. El proceso de penalización será más transparente y las multas, graduales.

PUBLICIDAD

El objetivo es fortalecer la integridad del sistema bancario y cumplir con estándares locales e internacionales.

La SBP también puso en marcha la Metodología de Evaluación Supervisora para Bancos Internacionales (MESBI). Esta nueva herramienta está diseñada para reforzar la supervisión de sucursales y subsidiarias de bancos extranjeros con licencia general o internacional que operan en Panamá.

MESBI se basa en la evaluación de riesgos y adapta sus criterios a las características de cada entidad.

Esta metodología permite una supervisión más consistente y alineada con las mejores prácticas internacionales, abarcando aspectos como la gobernanza, la gestión de riesgos, la situación financiera, el cumplimiento normativo y las medidas de prevención de delitos financieros.

PUBLICIDAD

La Superintendencia de Bancos es el ente fiscalizador de la actividad bancaria en Panamá.

La información manifiesta que por primera vez, la Superintendencia de Bancos de Panamá introduce una calificación supervisora específica para las sucursales y subsidiarias bajo supervisión de destino.

Este sistema complementa el esquema vigente, que hasta ahora aplicaba la metodología GRENP a las entidades en las que Panamá actúa como supervisor de origen.

La puesta en práctica de MESBI se dijo que será gradual, iniciando con una fase piloto que busca permitir que se ajuste la herramienta antes de su implementación definitiva.

Así, la SBP reafirma su compromiso con la adaptación constante a la evolución del sector financiero y la protección de la estabilidad bancaria nacional.

Ambas iniciativas delinean, de acuerdo a la entidad, el rumbo de la regulación bancaria panameña, enfocada en fortalecer los controles, asegurar la transparencia y mantener la confianza en el sistema financiero del país.

PUBLICIDAD

Los depósitos del Centro Bancario Internacional panameño alcanzaron los $121,866 millones durante el primer semestre del año. REUTERS/Jo Yong-Hak

El sistema bancario panameño registró un crecimiento sostenido en sus principales indicadores financieros al cierre del primer semestre de 2026.

Un informe oficial destaca que los depósitos del Centro Bancario Internacional alcanzaron los $121,866 millones, con un crecimiento interanual de 7.69%, equivalente a más de $8,702 millones adicionales respecto al mismo período de 2025.

Se explica que el dinamismo fue impulsado tanto por el mercado local como por el internacional. Los depósitos internos totalizaron $70,969.5 millones, tras crecer $3,374.9 millones 4.99%, principalmente por el incremento de los depósitos de particulares, que aumentaron $4,017.5 millones 7.60%.