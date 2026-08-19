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“Mi mundo”: la dolorosa despedida del hermano e hijo de las mujeres que murieron en el accidente de Mendoza

Tomás Masó publicó en Instagram un texto en el que recordó a Rosario, Juana y Ariadna Tillar, quienes fallecieron tras un brutal choque frontal entre una camioneta y un auto en la ruta provincial 60

Tomás Masó publicó en Instagram una carta de despedida para su madre Ariadna Tillar y sus hermanas Rosario y Juana tras el accidente de Mendoza
Tomás Masó publicó en Instagram una carta de despedida para su madre Ariadna Tillar y sus hermanas Rosario y Juana tras el accidente de Mendoza
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Tomás Masó se despidió a través de Instagram de su madre y sus dos hermanas con una carta que recorrió las redes sociales, días después del accidente de tránsito en Maipú, Mendoza, que le arrebató a las tres mujeres de su familia en cuestión de horas. En las últimas horas también se despidió el padre de la familia.

El joven publicó el mensaje tras la muerte de sus hermanas Rosario Masó Tillar, de 19 años; Juana Masó Tillar, de 20; y de su madre, Ariadna Tillar, de 54.

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“No quería y jamás hubiera pensado hacer esto: despedirme de mis hermanitas y mi mamá, mi mundo, mis mujeres”, escribió Tomás al inicio de la publicación. Las describió como las personas que lo acompañaban y estaban pendientes de él.

“Las que me esperaban cuando venía de trabajar, las que se enojaban si venía tarde, las que me llamaban a cualquier hora para saber de mí, por las que hubiera dado mi vida”, agregó.

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La carta, lejos de quedarse en el dolor inmediato, incluyó un pedido que resumió la magnitud de lo que perdió: “Por favor, lo único que pido es que descansen y sigan juntas como lo hacían cuando estaban acá, y cuídenme como lo hacían”.

Andrés y Tomás Masó, padre y hermano de Juana y Rosario
Andrés y Tomás Masó, padre y hermano de Juana y Rosario

El joven reconoció que nada volvería a ser lo mismo, aunque dejó en claro que no tenía intención de rendirse. “Sé que no voy a ser el mismo después de todo esto, pero no dejen que nos caigamos y dennos fuerza a toda la familia”, escribió.

Hacia el final del texto, Tomás se dirigió a sus seres queridos con una frase que sintetizó el tamaño de la pérdida: “No hay texto para explicar el dolor que tengo y con el que voy a vivir el resto de mi vida”. Cerró el mensaje con un “Acá vamos a seguir con el papi por ustedes” y las palabras “¡GRACIAS POR TODO, MIS VIDAS! Q.E.P.D.”.

Las tres muertes se produjeron en el marco del choque entre un Volkswagen T-Cross y un Peugeot 504 ocurrido el domingo por la noche en la zona de ruta 60 y callejón Piperbo, en Maipú. El T-Cross trasladaba a seis personas, entre ellas Rosario, Juana y Ariadna. Rosario permaneció internada en el Hospital Central desde la noche del domingo, fue sometida a una cirugía y murió el lunes por la noche tras confirmarse la muerte cerebral.

Juana y Rosario, las hermanas que murieron a causa del accidente que sufrieron en Mendoza
Juana y Rosario, las hermanas que murieron a causa del accidente que sufrieron en Mendoza

Su hermana Juana, también en terapia intensiva, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la tarde del lunes y los médicos no lograron revertirlo. Ariadna Tillar, trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Perrupato de San Martín, fue la cuarta víctima fatal del accidente.

El siniestro también cobró la vida de Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años, árbitro de fútbol amateur de Tres Porteñas, quien viajaba solo a bordo del Peugeot 504 y falleció tras ser trasladado al Hospital Central.

Dos ocupantes del T-Cross permanecen bajo atención médica, que son los tíos de Tomás, Rosario y Juana. M.O.T., contador público y conductor del vehículo, está internado en terapia intensiva en el Hospital Lagomaggiore con una “leve mejoría”, aunque con pronóstico reservado.

Ariadna Tillar fue trasladada al Hospital Perrupato de San Martín y se convirtió en otra de las víctimas fatales del accidente en Maipú (elnueve.com)
Ariadna Tillar fue trasladada al Hospital Perrupato de San Martín y se convirtió en otra de las víctimas fatales del accidente en Maipú (elnueve.com)

F.B., de 42 años y pareja del conductor, se recupera en el Hospital El Carmen tras una operación por trauma cerrado de abdomen y perforación intestinal. Según el último parte médico, “cursa el segundo día de posoperatorio”, fue extubada el lunes y se encuentra “lúcida y orientada”, aunque permanece en terapia intensiva para evaluación de múltiples lesiones.

La investigación del siniestro quedó a cargo de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien trabaja para establecer la mecánica del impacto y las responsabilidades que pudieran derivarse del caso, indicó Los Andes.

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