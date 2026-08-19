El régimen de Irán amenazó a los países del Golfo para que no suministren asistencia militar a Estados Unidos

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Ali Abdollahi (Archivo)

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Las fuerzas armadas de Irán amenazaron este miércoles a los países del Golfo para que no brinden asistencia al ejército de Estados Unidos ya que dicho apoyo sería considerado como participación directa en las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente.

Ali Abdollahi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, señaló que la presencia de numerosos aviones militares, especialmente aeronaves de reabastecimiento de combustible, en bases de la región resultaría difícil de justificar sin el conocimiento de los países anfitriones.

“Deseamos advertir que cualquier ayuda o facilitación prestada al ejército estadounidense agresor equivale a participación en la operación militar estadounidense”, declaró Ali Abdollahi, según la agencia de noticias iraní Mehr.

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Y agregó: “Los países ribereños del Golfo Pérsico, que han emitido diversas declaraciones afirmando que no permitirán que Estados Unidos utilice su territorio contra Irán, deben saber que estamos plenamente al tanto de la situación.”

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador en el conflicto del golfo Pérsico, Mohamad Bagher Ghalibaf, inició este miércoles una visita oficial a Irak enfocada en fortalecer la cooperación económica y la seguridad fronteriza.

El alto funcionario hizo referencia, en el aeropuerto de Bagdad, a la guerra entre Irán y Estados Unidos, así como a las restricciones impuestas por Teherán en el estrecho de Ormuz. El titular del Parlamento reivindicando una “victoria de Irán” en el conflicto y sobre el futuro de la región, declaró: “Seremos testigos de un nuevo orden en la región en el futuro”.

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El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, habla durante una entrevista (Europa Press)

Qalibaf también hizo referencia a la guerra entre Irán y Estados Unidos, así como a las restricciones impuestas por Teherán en el estrecho de Ormuz, reivindicando una “victoria de Irán” en el conflicto. Sobre el futuro de la región, declaró: “Seremos testigos de un nuevo orden en la región en el futuro”.

Antes de las declaraciones de los altos funcionarios iraníes, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el martes que no existen conversaciones en curso ni previstas con Irán e insistió en que el estrecho de Ormuz permanece abierto, en contradicción con la versión iraní de que la ruta marítima sigue bloqueada para la navegación. “No hay conversaciones ni negociaciones en curso, ni programadas, con la República Islámica de Irán”, publicó Trump en Truth Social y añadió que “el bloqueo naval se mantiene en plena vigencia”. “El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas”, afirmó.

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Las posibilidades de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto, que se acerca a los seis meses de duración, se redujeron el martes, lo que provocó un nuevo aumento en los precios del petróleo, caídas en los mercados bursátiles y un repunte en los costes de endeudamiento de las principales economías, incluida la estadounidense, ante la preocupación por las consecuencias inflacionarias y fiscales del conflicto a largo plazo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)

El acuerdo de alto el fuego temporal, que ya había sido de baja por Trump tras la reanudación de las hostilidades hace un mes atrás, expiró el lunes y, según un alto funcionario iraní citado por Reuters, Irán adoptó una postura militar “totalmente ofensiva” ante el estancamiento diplomático.

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El lunes, Jared Kushner, yerno y enviado especial de Trump, ofreció una visión diferente al asegurar que las conversaciones con Irán seguían en marcha y que eran “probablemente más sólidas que nunca”.

El conflicto, iniciado hace casi seis meses con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, se encuentra en un punto muerto. Irán mantiene las amenazas a la navegación en el estrecho de Ormuz y Washington sostiene que podría reanudar los ataques si no se logra una solución a largo plazo. Entre los objetivos principales de Estados Unidos figura evitar que Irán adquiera un arma nuclear, aunque especialistas advierten que será difícil sin eliminar el uranio enriquecido presuntamente almacenado en instalaciones previamente atacadas por el ejército estadounidense.

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(Con información de AFP)