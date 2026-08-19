Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

La deportación de los 10 aficionados se produjo durante los controles previos al partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana

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Diez hinchas de Boca Juniors fueron deportados de Paraguay en la previa del partido de Recoleta en Asunción. Todo sucedió en los controles migratorios, horas antes de que se disputara el encentro por la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana.

La situación se produjo mientras miles de xeneizes cruzaban hacia Asunción para acompañar al equipo en el estadio Defensores del Chaco. De acuerdo con el medio EFE, los 10 hinchas fueron detectados al momento de su ingreso al país, cuando sus nombres aparecieron con observaciones en el sistema por tener restricciones para asistir a espectáculos deportivos de alcance internacional.

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El episodio no estuvo vinculado a incidentes ni a enfrentamientos en la frontera, sino que se trató de una actuación de control durante el operativo de ingreso de hinchas. Las autoridades revisaron tanto condiciones migratorias como restricciones asociadas a eventos organizados en el ámbito de la Conmebol.

El control migratorio en Falcón formó parte del operativo de seguridad desplegado en la previa del partido entre Boca y Recoleta en Asunción

El comisario Cristino Ayala, jefe de Prevención del departamento Presidente Hayes, sostuvo que, al intentar entrar al país, el sistema arrojó alertas sobre sus identidades y eso derivó en la demora y posterior expulsión. El jefe de prevención no informó el nombre de los hinchas alcanzados por la medida ni precisó el detalle de las restricciones registradas.

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La intervención se concentró en Falcón, donde se montó parte del dispositivo de seguridad para el encuentro copero, con controles sobre buses, automóviles particulares y pertenencias de los pasajeros. Además de las deportaciones, el operativo incluyó la incautación de bebidas alcohólicas, según señaló Ayala. De hecho, habían establecido que las personas que llegaran en estado de ebriedad tampoco podrían acceder al Defensores del Chaco.

Las autoridades también incautaron bebidas alcohólicas entre las pertenencias de los hinchas

Cerca de 20.000 seguidores de Boca estuvieron presentes en las tribunas del estadio de Asunción. Por eso, se organizó un operativo para el ingreso de los hinchas de Boca Juniors: eran agrupados en cápsulas de seis buses y avanzaban con custodia de personal de prevención hasta la Costanera, punto en el que permanecían a la espera del momento autorizado para su traslado al Defensores del Chaco.

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Una vez concluido el encuentro, las autoridades preveían volver a activar el mismo mecanismo para acompañar a los pasajeros hasta la salida de Paraguay. El trabajo se realizaba en conjunto con las fuerzas de seguridad argentinas como parte de un dispositivo binacional de control y seguridad.

Más allá de este episodio puntual, el ingreso del resto de los simpatizantes se desarrolló sin alteraciones de magnitud, de acuerdo con la información oficial difundida durante la jornada. El operativo de custodia y traslado hacia el estadio continuó con normalidad, con escoltas policiales para los micros y vigilancia reforzada en los alrededores del Defensores del Chaco y la desconcentración del público visitante.

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El partido de vuelta entre Boca Juniors y Recoleta definía un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y explicaba la magnitud del operativo montado en Paraguay. El equipo argentino llegaba a Asunción con ventaja de 3-1 en la serie.

Finalmente, Boca se llevó el pase tras una contundente goleada 4 a 0. De esta manera, queda definirse contra qué equipo se enfrentará en la próxima ronda: los candidatos son Sao Paulo de Brasil o Bolívar de Bolivia.

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El primer tiempo tuvo a Álvaro Montero como uno de los protagonistas principales porque el arquero del Xeneize se mostró seguro para contenerle un mano a mano a Ronal Domínguez en la única llegada del anfitrión, que volvió a sufrir en la última línea. El guardameta Nelson Ferreira tuvo mucho trabajo hasta que la visita rompió la paridad a los 29 minutos gracias a un cabezazo de Santiago Ascacíbar. Ese gol comenzó a sellar la eliminatoria después de que el plantel de Rodolfo Arruabarrena se había llevado la ida por 3-1 en Buenos Aires.

A falta de pocos segundos para el cierre de la etapa, Sebastián Villa convirtió su primer gol desde su vuelta a la institución y tuvo un gesto con los hinchas que no pasó desapercibido: se señaló el escudo y les pidió perdón a los hinchas.

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A los seis minutos del segundo tiempo, Miguel Merentiel dejó a Nicolás Marotta en el piso con un enganche en el área y definió por encima de Ferreira para el 3-0 en Asunción. El Vasco se dio el lujo de darle minutos al debutante Enner Valencia, una de las caras nuevas de este mercado de pases. Y sobre el final, Alan Velasco selló el 4-0 con una linda definición.