‘Marshals’: estos son los cambios que el spin-off de ‘Yellowstone’ ha hecho en la historia

‘Marshals’ sacude el universo de ‘Yellowstone’ con cambios en su reparto. (Captura de video)

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La expansión del universo de Yellowstone continúa en CBS con Marshals, serie protagonizada por Luke Grimes como Kayce Dutton, que prepara su segunda temporada después de introducir cambios en la historia y en su reparto.

El spin-off, estrenado en marzo de 2026, también sorprendió a los seguidores de la franquicia con la muerte fuera de pantalla de Monica Dutton, interpretada por Kelsey Asbille.

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La producción forma parte del universo creado por Taylor Sheridan a partir de Yellowstone, serie que comenzó en 2018 y concluyó en 2024.

La historia original siguió a la familia Dutton y su relación con el Yellowstone Ranch, mientras que Marshals retoma la vida de Kayce después de los acontecimientos de la serie principal.

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En la nueva producción, Kayce trabaja como marshal y enfrenta una etapa diferente de su vida. El cambio de enfoque también modificó la estructura de la historia, que pasó a incorporar elementos de procedimiento policial y casos individuales.

La historia de Kayce Dutton se mostrará como un drama policial. (Escena de "Yellowstone")

Uno de los principales cambios de Marshals fue la decisión de establecer que Monica había muerto antes del inicio de la serie. En el primer episodio se revela que el personaje falleció después de enfrentar un cáncer.

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Spencer Hudnut, showrunner de la producción, explicó a TVLine que el equipo buscaba establecer una nueva situación para Kayce después del cierre que había tenido su personaje en Yellowstone.

“Para mí, Monica está guiando a Kayce a lo largo de este primer episodio, intentando ayudarlo a encontrar su nuevo camino. Si lo analizamos bien, Tate está en esa manifestación para honrar a su madre, y Kayce va allí para protegerlo. Así que, de no ser por Monica, Kayce nunca habría estado en esa situación y quizás no habría encontrado este camino”, dijo.

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Y añadió: “Realmente queríamos ser respetuosos en la forma en que nos despedimos de ella. Tampoco quería interferir con el final de Yellowstone, porque lo que tenían era un final hermoso. Desafortunadamente, la vida real se interpuso”.

Para evitar que la nueva serie se pareciera demasiado a su programa original, Marshals optó por eliminar a Monica de la narrativa y cambiar el tono de la serie para que fuera más propia de un drama policial de ritmo rápido.

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La muerte de Mónica en 'Marshals' sucedió para darle un nuevo sentido a la historia de Kayce. (Captura de video)

Kelsey Asbille no ha realizado declaraciones públicas sobre la muerte de su personaje, aunque permitió que se utilizara su imagen para mostrar fotografías de Monica dentro de la nueva serie.

Cambios detrás de la producción

De acuerdo con un reporte de Puck, durante el desarrollo de Marshals surgieron discusiones sobre la dirección que debía tomar la serie para diferenciarla de Yellowstone. El proyecto terminó orientándose hacia una estructura más cercana al drama policial, con Kayce como eje central.

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El mismo reporte señaló que Paramount trabajó durante meses con abogados para determinar cómo podrían aparecer Beth Dutton, interpretada por Kelly Reilly, y Rip Wheeler, interpretado por Cole Hauser, en el futuro spin-off Dutton Ranch. Paramount y CBS no han comentado públicamente esa información.

La primera temporada terminó en mayo de 2026 con varias situaciones abiertas. Andrea, interpretada por Ash Santos, recibió una oferta laboral que implicaría trasladarse de Montana a Washington D. C.

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El futuro del personaje de Ash Santos, Andrea, quedó inconcluso tras la primera temporada. (Captura de video)

Al mismo tiempo, Belle Skinner, interpretada por Arielle Kebbel, y Cal, interpretado por Logan Marshall-Green, participaron en una misión que terminó en una emboscada relacionada con Tom Weaver, personaje de Chris Mulkey. La situación dejó sin confirmar el destino de algunos personajes.

En las primeras imágenes de la segunda temporada aparecen Kayce, Miles, Andrea y Thomas Rainwater, interpretado por Gil Birmingham.

Cal y Belle no figuran en ese adelanto. Sin embargo, Marshall-Green y Kebbel señalaron a The Hollywood Reporter que habían comenzado a filmar la segunda temporada.

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Logan Marshall-Green y Arielle Kebbel están confirmados para la nueva temporada de Marshals. (Captura de video)

La segunda temporada también ampliará la presencia de Maddie, hija distanciada de Cal, interpretada por Morgan Lindholm. El personaje apareció durante la primera temporada como camarera y posteriormente estableció una relación con Miles.

Según información publicada por Deadline en agosto de 2026, Maddie tendrá una participación más amplia en los nuevos episodios, mientras que su relación con Miles continuará desarrollándose. Además, Marque Richardson se incorporará al reparto recurrente como Patrick Burns, un fiscal federal adjunto.