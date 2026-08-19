Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Un caso de violencia de género destapó una red de drogas y documentos falsos: el responsable fue condenado

Un operativo tras la denuncia de una mujer agredida por su pareja permitió hallar cocaína, cannabis, más de un millón de pesos en efectivo y documentación apócrifa. El hombre intentó ahorcarla y la obligó a ingerir varias pastillas

Tres hombres, dos de ellos con chalecos de la DDI, escoltan a un tercero frente a un edificio con dos patrulleros policiales a los costados
Efectivos de la DDI escoltan a un hombre detenido en Río Gallegos, en el marco de una causa relacionada con violencia de género que originó otra de red de drogas (La Opinión Austral)
Guardar

Una denuncia por violencia de género en el barrio Los Álamos de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, derivó en el descubrimiento de una trama criminal mucho más compleja que implicaba drogas y documentos falsos. Este martes, el responsable fue condenado.

El hombre fue identificado como N. Úbeda, de 61 años, oriundo de El Dorado, Misiones. Según informó el portal del diario La Opinión Austral, el caso tuvo su punto de partida cuando la hija de la víctima, identificada por sus iniciales como R.E.C, intervino junto a un vecino al advertir que la mujer era atacada en su domicilio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las actuaciones judiciales, Úbeda habría intentado ahorcar a su pareja y la obligó a ingerir una cantidad no precisada de pastillas. Tras ser rescatada, la mujer fue trasladada al hospital y su hija formalizó la denuncia por lesiones y amenazas.

La investigación avanzó rápidamente bajo la dirección de la jueza de Instrucción local, Marcela Quintana. Se dispuso el allanamiento tanto de la vivienda donde ocurrió el ataque como de una cabaña en calle Albert Sabin 2810, donde el agresor se habría refugiado tras los hechos. El objetivo inicial era recolectar pruebas vinculadas a la agresión denunciada.

PUBLICIDAD

El procedimiento en la cabaña 1 sorprendió a los investigadores al revelar elementos que superaban ampliamente el marco de la causa original. En un maletín negro hallado en el lugar se contabilizaron 7 gramos de cocaína, varios envoltorios con cannabis, así como $1.069.000 en efectivo y billetes de moneda paraguaya. Entre la documentación secuestrada figuraban un DNI extranjero y una licencia de conducir a nombre de otra persona, ambos considerados apócrifos por los investigadores.

Uno de los objetos incautados que llamó la atención fue una tarjeta SUBE con restos de una sustancia blanquecina sobre un plato, material que, según la investigación, habría sido utilizado para la manipulación o fraccionamiento de droga. Además, encontraron creatina, sustancia que podría estar vinculada al proceso de corte de la cocaína, de acuerdo con los fundamentos del fallo.

Dos agentes de policía con chaquetas de la DDI Santa Cruz frente a una cabaña de madera con la puerta abierta y el número uno
Agentes de la DDI de la Policía de Santa Cruz realizan un allanamiento en una cabaña de Río Gallegos vinculada a una red de drogas y un caso de violencia de género (La Opinión Austral)

La irrupción policial permitió descubrir que Úbeda ya contaba con antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico. Esta información fue incorporada a la investigación, ampliando la perspectiva judicial del caso más allá de la denuncia por violencia de género.

Durante su declaración indagatoria, el acusado admitió ser consumidor de estupefacientes, aunque esa confesión no resultó suficiente para convencer al tribunal de que la droga incautada estaba destinada exclusivamente a consumo personal. Finalmente, la Justicia Federal de Santa Cruz condenó a Úbeda a un año de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

El fallo de la Justicia Federal de Santa Cruz se fundamentó en la imposibilidad de acreditar que la cantidad de droga encontrada respondiera exclusivamente al consumo personal del acusado. La presencia de elementos utilizados para el fraccionamiento y corte de estupefacientes, así como el secuestro de una suma relevante de efectivo, reforzaron la hipótesis de una actividad ilícita de mayor dimensión.

El procedimiento en Río Gallegos permitió desarticular una red que operaba en la zona, al menos en lo que respecta a la tenencia y posible distribución de drogas. La sentencia contra Úbeda marca el cierre de una etapa judicial, aunque las autoridades no descartan la profundización de las investigaciones en torno a los vínculos y el origen de los elementos hallados en los allanamientos.

Temas Relacionados

violencia de génerored de drogasdocumentos falsosRío Gallegos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fue atacado a golpes por dos hombres en plena calle y quedó detenido: tenía tres pedidos de captura vigentes

La Policía acudió al barrio Lavalle tras una denuncia vecinal y, al identificar a los tres involucrados, detectó que sobre la persona atacada pesaban requerimientos judiciales pendientes

Fue atacado a golpes por dos hombres en plena calle y quedó detenido: tenía tres pedidos de captura vigentes

Puso a la venta su moto, lo citaron y lo mataron para robarle: hay tres detenidos por el crimen

El homicidio de Franco Agustín Morales quedó grabado por las cámaras de seguridad de Allen. Las autoridades buscan a un cuarto implicado

Puso a la venta su moto, lo citaron y lo mataron para robarle: hay tres detenidos por el crimen

El cura acusado por abuso sexual en Córdoba fue condenado, pero continuará bajo arresto domicilario

El sacerdote de la iglesia Virgen de Schoenstatt, que también había sido señalado por una familiar por hechos similares, recibió una pena menor a cuatro años

El cura acusado por abuso sexual en Córdoba fue condenado, pero continuará bajo arresto domicilario

Absolvieron al único acusado de cometer un femicidio en Guernica por falta de pruebas: su mamá fue quien lo entregó

El Tribunal Oral Criminal IV de La Plata absolvió al acusado porque consideraron que no estaba probada la autoría. El hombre había llegado preso al proceso

Absolvieron al único acusado de cometer un femicidio en Guernica por falta de pruebas: su mamá fue quien lo entregó

Traficaba drogas, se dedicaba al lavado de dinero y fue condenado a cinco años de prisión

El Tribunal Oral Federal N°1 impuso una pena de cinco años y seis meses de cárcel a Marcelo Matías Álvarez, además de una multa superior a 30 millones de pesos

Traficaba drogas, se dedicaba al lavado de dinero y fue condenado a cinco años de prisión

DEPORTES

“A Nadal le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”, el exentrenador de Djokovic reabre el debate sobre el mejor de la historia

“A Nadal le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”, el exentrenador de Djokovic reabre el debate sobre el mejor de la historia

Murió a los 11 años en una carrera de karting y es el “ángel” de su amigo Nico Varrone: “Siempre está conmigo”

Fue una de las grandes promesas de su generación, opacó a Messi en sus inicios y a los 41 años desafía a River en la Sudamericana

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

TELESHOW

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Los icónicos 9 días de Moria Casán presa en Paraguay: la amistad con las reclusas y la fortaleza para reinventarse

El mensaje de Raúl Porchetto para su amigo Sandro el día que cumpliría 81 años: “El entrañable amor sigue intacto”

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

Los exjugadores de Gran Hermano Generación Dorada tuvieron que votar: quiénes son los nominados de la semana

INFOBAE AMÉRICA

Los 4 fenómenos meteorológicos que más retrasan los vuelos, según un experto

Los 4 fenómenos meteorológicos que más retrasan los vuelos, según un experto

El régimen de Irán amenazó a los países del Golfo para que no suministren asistencia militar a Estados Unidos

Al menos nueve muertos y seis heridos por el incendio de un hotel en India

Los precios del petróleo aumentan por cuarto día consecutivo ante la incertidumbre sobre el control del estrecho de Ormuz

Bolivia repatrió dos ciudadanos que fueron reclutados por Rusia para combatir en la invasión contra Ucrania