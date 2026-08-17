Tabla final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: posición de Perú y las demás selecciones tras el cierre de la competencia

Perú finalizó su participación en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

Guardar

El Mundial Femenino Sub 17 de Vóley 2026 llegó a su fin en Chile tras reunir a 24 selecciones juveniles en una competencia marcada por la intensidad y el alto nivel. Estados Unidos se consagró campeón con una campaña perfecta, mientras que Perú finalizó en el decimotercer lugar de la clasificación general.

La ‘bicolor’ logró superar la fase de grupos y avanzar hasta los octavos de final. Tras quedar fuera de la pelea por el título, el equipo nacional afrontó los partidos de clasificación y consiguió cerrar su participación con una victoria sobre Venezuela. A continuación, conoce cómo quedaron las posiciones de todas las selecciones tras el desenlace del torneo.

PUBLICIDAD

Tabla final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Estas fueron las posiciones finales del torneo, luego de completarse todas las rondas, incluida la definición por el podio, el título mundial y los encuentros de reclasificación:

Estados Unidos: campeón. Turquía: subcampeón. China: medalla de bronce. China Taipéi Italia Corea del Sur Tailandia Croacia Polonia República Dominicana Japón Argentina Perú Venezuela Filipinas República Checa Brasil España México Túnez Puerto Rico Chile, anfitrión Egipto Argelia

Tabla final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Puro Vóley

Estados Unidos, campeón con una campaña perfecta

Estados Unidos fue el gran protagonista del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. La selección norteamericana completó un torneo impecable al ganar todos sus partidos y no ceder un solo set, mostrando un dominio absoluto desde su debut hasta la definición por el título internacional.

En la gran final del campeonato, el combinado estadounidense se midió con Turquía, que buscaba dar la sorpresa y quedarse con el trofeo. Sin embargo, las norteamericanas volvieron a demostrar su superioridad y se impusieron por 3-0, resultado que les permitió celebrar el título mundial de manera invicta y con registros impresionantes.

PUBLICIDAD

Con esta victoria, Estados Unidos completó una campaña perfecta y se quedó con la medalla de oro, mientras que Turquía obtuvo la plata. China completó el podio en el tercer lugar, seguida por China Taipéi, Italia, Corea del Sur, Tailandia y Croacia, que ocuparon las siguientes posiciones de la clasificación general.

Estados Unidos conquistó el título del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

Perú terminó en el puesto 13

La selección peruana logró avanzar hasta los octavos de final tras superar la fase de grupos con éxito. En esa instancia decisiva, la ‘bicolor’ se midió ante nada menos que Italia, que se impuso y puso fin a las aspiraciones nacionales de luchar por los primeros lugares del campeonato.

PUBLICIDAD

Tras quedar fuera de la pelea por el título, Perú pasó a disputar los encuentros de reclasificación. En esta etapa, protagonizó un ajustado enfrentamiento ante Argentina, frente a la que terminó cayendo por un ajustado 3-2.

La selección nacional tuvo una rápida reacción y consiguió imponerse por 3-2 a República Checa en su siguiente compromiso. Este triunfo le permitió acceder al partido por el decimotercer lugar, donde enfrentó a Venezuela.

En su última presentación en Chile, la ‘bicolor’ mostró su mejor versión y derrotó con un categórico 3-0 a Venezuela, resultado con el que aseguró el puesto 13 de la clasificación general. De esta manera, Perú culminó por encima de Venezuela, Filipinas, República Checa, Brasil, España y México, entre otras selecciones.

PUBLICIDAD

Perú terminó en el puesto 13 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: CSV

Más allá de la ubicación final, el torneo también dejó un destacado rendimiento individual. Vannia Adrianzen terminó como líder de la estadística de ‘Best Diggers’, al registrar la mayor cantidad de defensas del campeonato. La actuación de la líbero fue uno de los principales puntos altos de la participación peruana en Chile.