Puso a la venta su moto, lo citaron y lo mataron para robarle: hay tres detenidos por el crimen

Aún queda un último involucrado en el homicidio prófugo (Facebook: AN Allen)

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Tres jóvenes de la provincia de Neuquén quedaron detenidos con prisión preventiva luego de que fueran acusados de haber participado del crimen de Franco Agustín Morales, un joven de 24 años que fue asesinado durante una emboscada. La víctima había pactado un supuesto encuentro para vender su motocicleta, cuando fue abordada y asesinada.

El homicidio ocurrió el jueves de la semana pasada en la ciudad de Allen. Ese día, Morales había coordinado la venta de su moto mediante redes sociales y se dirigió a calle México al 30, cerca de las 18 horas. Sin embargo, en ese lugar, fue interceptado por cuatro hombres a bordo de dos motocicletas, quienes portaban un revólver.

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Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, los agresores habrían increpado al joven y le dispararon en el tórax para concretar el robo. Una vez que quedó indefenso, se dieron a la fuga con la motocicleta de la víctima y su teléfono iPhone.

En línea con esto, las fiscales Verónica Villarruel y Laura Tronelli expusieron que los elementos reunidos incluyen pericias criminalísticas en la escena, el informe preliminar de autopsia y el análisis de cámaras de seguridad que captaron a los involucrados.

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Los tres sospechosos continuarán detenidos, tras haber sido imputados

De acuerdo con la información publicada por Diario Río Negro, la Policía localizó un teléfono iPhone presuntamente vinculado al caso, que fue recuperado mediante rastreo satelital en la zona de Puente 83. Además, durante el fin de semana se realizaron varios allanamientos que arrojaron resultados positivos, entre ellos la localización de una de las motocicletas empleadas en el hecho.

En la audiencia, la fiscal Villarruel sostuvo que las cámaras de seguridad particulares, del 911 y de una estación de servicio permitieron identificar a uno de los imputados por su rostro, vestimenta y un elemento particular que facilitaba su reconocimiento por parte de las autoridades.

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A pesar de esto, dos de los acusados se presentaron de manera voluntaria en una comisaría el viernes posterior al crimen y ninguno tiene antecedentes penales computables, según informó la Fiscalía. Por este motivo, la defensa de uno de los imputados, a cargo de Saúl Lucas Dumigual, rechazó la formulación de cargos y alegó que no existen testigos que sitúen a su defendido en el lugar.

Por su parte, la defensora María Emilia Villar no objetó la acusación contra el segundo detenido. A pesar de esto, ambas defensas solicitaron arresto domiciliario, pero el juez de Garantías Julio José Martínez Vivot dispuso un mes de prisión preventiva para los dos, tras considerar el potencial riesgo de entorpecimiento de la investigación.

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Una de las motocicletas que los acusados utilizaron para concretar el ataque a Morales (Facebook: El diario de Allen)

De esta manera, el magistrado formalizó los cargos y ordenó una investigación penal preparatoria por cuatro meses. De hecho, informaron que la causa continúa con tareas pendientes, como el levantamiento de material genético, el análisis de un bidón hallado en la escena y una serie de pericias antropométricas de los imputados.

Por otro lado, el tercer sospechoso fue imputado este martes al mediodía y, al igual que sus presuntos cómplices, quedó detenido en prisión preventiva. Además, los tres fueron acusados de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y para asegurar sus resultados (criminis causa), en concurso real con robo en lugar poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego.

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Pese a los avances que tuvo el caso, la fiscal Villarruel indicó que “aún no se ha podido encontrar la motocicleta que fue sustraída al joven fallecido y tampoco el arma utilizada”. Asimismo, remarcó la importancia de que el último detenido permanezca privado de la libertad para evitar que pudiera ayudar al cuarto involucrado.

“Mi asistido se presentó voluntariamente con su familia en la comisaría de Allen, tiene arraigo, y además no estamos de acuerdo con la calificación legal propuesta”, subrayó el defensor particular del tercer implicado. Sin embargo, el argumento no fue suficiente para el magistrado, quien determinó que permanezca detenido por el plazo de dos meses.

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