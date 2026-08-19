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Los precios del petróleo aumentan por cuarto día consecutivo ante la incertidumbre sobre el control del estrecho de Ormuz

Debido a la falta de una mesa de conversación entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego, la tensión por la guerra en Medio Oriente continúa afectando a los mercados internacionales. El barril de Brent pasó los 90 dólares, mientras el de WTI cotiza cerca de los 85 dólares

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, el 27 de julio de 2026 (West Asia News Agency/vía REUTERS)
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, el 27 de julio de 2026 (West Asia News Agency/vía REUTERS)
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El precio del petróleo encadenó este miércoles su cuarta jornada consecutiva al alza, impulsado por la incertidumbre sobre la situación en el estrecho de Ormuz tras mensajes contradictorios desde Teherán y Washington acerca de la reapertura de la vía marítima clave dentro de la navegación comercial internacional. El barril de Brent, de referencia europea, avanzó 0,8% hasta los 91,71 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia estadounidense, subió un 0,9% y se ubicó en 85,70 dólares.

Ambos contratos cerraron el martes en su nivel más alto en más de tres semanas, ante la creciente tensión y la falta de avances para restablecer el diálogo entre las delegaciones negociadoras de Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense Donald Trump reiteró el martes que no existen negociaciones en curso y aseguró que el estrecho de Ormuz permanece abierto, en contraste con la versión iraní, que sostiene que la ruta marítima sigue bloqueada para el tráfico de buques.

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Datos de tráfico marítimo mostraron este miércoles un descenso en la navegación a través de Ormuz, ya que la mayoría de los petroleros optaron por evitar la zona ante la falta de señales claras sobre el levantamiento del bloqueo. “Los riesgos para la navegación aumentan nuevamente, con ataques de Irán y los hutíes presentes en los principales puntos estratégicos, lo que sostiene los precios del petróleo en el corto plazo”, analizó June Goh, especialista de Sparta Commodities, en diálogo con Reuters.

Pese a las restricciones, productores del Golfo comenzaron a utilizar rutas alternativas para exportar crudo hacia el Golfo de Omán. Irak, por su parte, aprobó mecanismos para enviar petróleo a través de empresas internacionales y locales, utilizando múltiples puntos de salida; los nuevos contratos entrarán en vigor el 1 de septiembre y tendrán una duración de tres meses.

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El Golfo de Omán cerca del estrecho de Ormuz, visto desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de mayo del 2026 (AP/Fatima Shbair)
El Golfo de Omán cerca del estrecho de Ormuz, visto desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de mayo del 2026 (AP/Fatima Shbair)

En medio del conflicto, dos gigantes navieros chinos suspendieron el envío de petroleros por Ormuz y Bab el-Mandeb, optando por cargar crudo fuera del Golfo. Mientras tanto, los inventarios de crudo y destilados de Estados Unidos registraron una caída la semana pasada, según fuentes del mercado citadas por la American Petroleum Institute, aunque las existencias de gasolina aumentaron. El dato oficial de reservas será difundido por la Administración de Información Energética más tarde este miércoles, y los analistas esperan una reducción de cerca de 600.000 barriles en la semana finalizada el pasado 14 de agosto.

En Asia, el principal índice bursátil de Seúl, el Kospi, registró una caída superior al 6% en la apertura de este miércoles, arrastrado por las pérdidas en Wall Street y la preocupación por la inflación en Estados Unidos derivada del conflicto en Irán. En los primeros minutos de la jornada, el Kospi retrocedía 6,14% (421,74 puntos) y se situaba en 6.448,09 unidades, tras haber bajado un 1,55% en la sesión anterior.

Frente a la fuerte volatilidad, el operador Korea Exchange activó un mecanismo de control conocido como ‘sidecar’, que suspende temporalmente las ventas programadas para contener las fluctuaciones bruscas. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también bajaba un 2,99% (24,91 puntos), hasta 809,29 unidades.

Un hombre pasa junto a las pantallas que muestran el índice bursátil KOSPI y el precio de las acciones de SK Hynix en una sala de operaciones del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el viernes 31 de julio de 2026 (AP/Lee Jin-man)
Un hombre pasa junto a las pantallas que muestran el índice bursátil KOSPI y el precio de las acciones de SK Hynix en una sala de operaciones del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el viernes 31 de julio de 2026 (AP/Lee Jin-man)

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió este miércoles con una caída superior al 3%, en sintonía con el cierre negativo de Wall Street y la creciente incertidumbre por la guerra entre Estados Unidos e Irán. En los primeros veinte minutos de la sesión, el Nikkei —que engloba a los 225 valores más representativos del mercado japonés— descendía 3,15% (2.128,16 puntos) hasta situarse en 65.332,57 unidades.

El índice más amplio, el Topix, que incluye a las empresas de mayor capitalización de la primera sección, retrocedía 2,75% (113,65 puntos) y se ubicaba en 4.026,57 enteros.

(Con información de Reuters y EFE)

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