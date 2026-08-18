La madre de Hayden Panettiere habla por primera vez tras su muerte y señala a la expareja de la actriz

La madre de Hayden Panettiere cuestiona la presencia de Brian Hickerson al momento de su muerte. (Hollywood To You/Star Max/GC Images)

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Lesley Vogel, madre de Hayden Panettiere, habló públicamente después de la muerte de la actriz, ocurrida el 16 de agosto a los 36 años.

En declaraciones a NBC News, Vogel recordó la trayectoria de su hija y se refirió a las dificultades que enfrentó durante su vida.

Además de mencionar la relación de la actriz con su hermano Jansen Panettiere, quien murió en febrero de 2023 a los 28 años. “Simplemente siento que está con su hermano y que están en paz”, declaró.

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La madre de Hayden Panettiere admitió sentir consuelo al saber que sus hijos estaban descansando en paz. (AP)

La madre de la actriz también hizo referencia a las dificultades que pueden enfrentar las personas que crecen dentro de la industria del entretenimiento y señaló que, en algunos casos, pueden terminar tomando caminos perjudiciales.

“Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos ámbitos, y creo que los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento —es una industria difícil y muy exigente— no son raros, lamentablemente, que se desvíen del camino correcto”, señaló.

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Lesley Vogel también se refirió a Brian Hickerson, expareja intermitente de la actriz, quien se encontraba en el lugar cuando las autoridades respondieron al reporte de una mujer inconsciente.

Vogel cuestionó la presencia de Hickerson en la vida de su hija y afirmó que la familia había intentado alejarlo de ella durante un periodo prolongado.

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“Esa persona de su vida de la que hemos estado tratando de deshacernos durante bastante tiempo estaba con ella en el momento de su muerte, y ese era Brian Hickerson”, dijo.

La madre de Hayden Panettiere aseguró que habían intendo alejar a Brian de la vida de la actriz. (Instagram)

Las declaraciones se produjeron después de que documentos policiales identificaran a Brian Hickerson entre las personas presentes en el apartamento de Greenville, Carolina del Sur, donde fue encontrada la actriz.

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De acuerdo con un reporte del Departamento de Policía de Greenville obtenido por medios estadounidenses, los agentes hablaron con Hickerson y su hermano después de llegar al lugar.

El informe señaló que ambos fueron acompañados fuera del apartamento una vez que los servicios médicos de emergencia confirmaron la muerte de Hayden.

“Después de que los servicios de emergencia declararan oficialmente a Hayden fallecida, acompañé a Zach y a Brian fuera del apartamento. Observé que Zach estaba muy afectado emocionalmente mientras los servicios de emergencia atendían a Hayden. Brian no se conmocionó hasta que los servicios de emergencia la declararon oficialmente fallecida”, indica el informe policial.

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Brian Hickerson se encontraba en el complejo donde Hayden Panettiere fue hallada sin vida (Redes sociales)

La Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur, informó este lunes 17 de agosto que concluyó la autopsia de Hayden Panettiere, quien fue encontrada sin respuesta el domingo 16 de agosto en una residencia donde se alojaba temporalmente.

Las autoridades señalaron que no se encontraron signos de trauma que hubieran contribuido a su fallecimiento.

El médico forense Mike Ellis explicó en un comunicado que la causa y la manera de la muerte permanecen pendientes de investigación y de la realización de estudios adicionales. La dependencia indicó que el caso continúa activo y que, por el momento, no existen más detalles disponibles para su divulgación.

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De acuerdo con el informe, los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de la 1:51 p. m. del domingo 16 de agosto. Los primeros respondientes y el personal de Servicios Médicos de Emergencia localizaron a una mujer en paro cardiaco dentro del domicilio.

Los paramédicos afirmaron que Hayden Panettiere había sufrido un paro cardíaco. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los paramédicos iniciaron maniobras avanzadas de reanimación, pero los esfuerzos no tuvieron éxito. Panettiere fue declarada muerta a las 2:32 p. m.

La identidad de la actriz fue confirmada posteriormente por las autoridades. El Departamento de Policía de Greenville había informado previamente que sus agentes y equipos médicos acudieron a un reporte sobre una mujer inconsciente alrededor de la 1:50 de la tarde, hora local.

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Según un portavoz policial citado por PEOPLE, la investigación preliminar no había identificado indicios de intervención de terceros ni circunstancias sospechosas.