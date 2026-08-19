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“A Nadal le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”, el exentrenador de Djokovic reabre el debate sobre el mejor de la historia

Goran Ivanisevic, que acompañó al serbio durante cinco años, lo reconoció como “posiblemente el mejor tenista de todos los tiempos”, pero reservó su máxima confianza en el español para los momentos decisivos

Djokovic con Goran Ivanisevic
Goran Ivanisevic, campeón de Wimbledon y exentrenador de Novak Djokovic, analizó el legado de los grandes del tenis y renovó el debate sobre quién es el mejor de la historia (AP Photo/Zvonko Kucelin)
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Goran Ivanisevic reabrió el debate sobre el mejor tenista de todos los tiempos al destacar a Novak Djokovic como “posiblemente” el número uno, aunque reservó su confianza total para Rafael Nadal en un partido límite. El extenista croata, campeón de Wimbledon y exentrenador del serbio, compartió su perspectiva en una entrevista con el portal Sport Klub, difundida por Mundo Deportivo, donde también se refirió a Roger Federer y al legado del tenis contemporáneo.

La experiencia directa de Ivanisevic con Djokovic

A sus 54 años, Ivanisevic cuenta con una trayectoria que abarca tanto logros personales como la dirección de figuras clave del circuito. Su etapa como entrenador de Djokovic, entre 2019 y 2024, coincidió con una de las fases más prolíficas del serbio, quien conquistó nueve de sus 24 títulos de Grand Slam durante ese periodo. “Para mí, Novak es uno de los mejores deportistas de la historia y, posiblemente, el mejor tenista”, sostuvo Ivanisevic, quien conoce de cerca la dinámica interna de los grandes torneos y la exigencia que imponen.

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El croata acompañó a Djokovic en una de sus etapas más exitosas, sumando nueve títulos de Grand Slam en cinco años como entrenador (REUTERS/Loren Elliott)
El croata acompañó a Djokovic en una de sus etapas más exitosas, sumando nueve títulos de Grand Slam en cinco años como entrenador (REUTERS/Loren Elliott)

La valoración del croata se apoya en datos concretos: Djokovic lidera el palmarés con 24 Grand Slam, superando a Nadal y Federer, con 22 y 20 respectivamente. Actualmente, el serbio continúa activo en la elite, ocupando el quinto puesto del ranking mundial y en busca de su 25º título de Grand Slam.

Federer y Nadal: estilos y confianza en la élite

Ivanisevic no limitó su análisis a Djokovic. En sus declaraciones, diferenció a Federer y Nadal por atributos singulares. Sobre el suizo, remarcó: “Federer juega con una belleza exquisita, es un placer verle jugar incluso cuando juega mal”. Esta referencia estética ubica a Federer como el referente de elegancia y técnica dentro del Big Three.

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Rafa Nadal y Roger Federer (EFE/Julien De Rosa)
Ivanisevic destacó la elegancia única de Federer y la fiabilidad de Nadal en los momentos decisivos del circuito (EFE/Julien De Rosa)

Respecto a Nadal, Ivanisevic fue contundente sobre la fiabilidad del español en situaciones extremas. “Novak es posiblemente el mejor de la historia, pero a quien le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello es a Nadal”, afirmó el croata, resaltando la fortaleza y determinación del español en los momentos de máxima presión.

Fortaleza mental y diferencia en la elite

Al analizar lo que distingue a Djokovic de otros tenistas, Ivanisevic puso el eje en la fortaleza mental. “Su fortaleza mental lo distingue del resto”. Para ilustrar esta diferencia, explicó: “Si pusieras en fila a 100 jugadores sin saber quién es quién, en términos de tenis todos serían muy parecidos, no sabrías quién es el primero y quién el último, pero cuando empieza el partido, cuando los golpes y los puntos son importantes, entonces puedes ver la diferencia”.

El extenista señaló que la fortaleza mental distingue a Djokovic y es clave para explicar su dominio en las grandes citas (Mandatory Credit: Aaron Doster-Imagn Images)
El extenista señaló que la fortaleza mental distingue a Djokovic y es clave para explicar su dominio en las grandes citas (Mandatory Credit: Aaron Doster-Imagn Images)

La explicación muestra que la distancia en el rendimiento de los grandes campeones no se limita a la técnica, sino que se manifiesta en la capacidad de respuesta bajo presión. Ivanisevic definió a Djokovic como “un genio al que ni siquiera puedes intentar comprender” y enfatizó la dificultad de mantenerse en la cima durante tanto tiempo.

Rasgos personales de Djokovic fuera de la cancha

El análisis del croata no se limita al rendimiento deportivo. Ivanisevic defendió la imagen pública de Djokovic frente a percepciones externas. “La gente lo percibe por lo que ve en la pista y eso es un error”, aseguró. Luego, describió al serbio como “un gran bromista y una persona que quiere ayudar. Fundó una asociación de tenis, fundaciones, ayuda a todo el mundo, no hay nadie a quien no haya ayudado. Tiene tiempo y consejos para todos”.

El tenista serbio Novak Djokovic (Europa Press)
Ivanisevic defendió el perfil humano y solidario de Djokovic, y cuestionó la imagen que se proyecta solo desde la pista (Europa Press)

Ivanisevic relató que Djokovic solía atender asuntos ajenos poco antes de competir, una actitud que, como entrenador, a veces le resultaba incómoda. Además, rechazó las críticas a la forma de expresarse del serbio en la pista y reforzó la idea de que su tenis completo y la presión constante sobre sus rivales explican su supremacía en la elite.

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