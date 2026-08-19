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Un sacerdote embistió a dos jóvenes que circulaban en moto y alegó que no se dio cuenta por llevar la música alta

El episodio tuvo lugar en una intersección de la localidad de Sumampa. Las víctimas sufrieron heridas en diferentes partes del cuerpo aunque están fuera de peligro. El religioso circulaba en una camioneta

Parroquia Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa (Google Maps)
Parroquia Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa (Google Maps)
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Un sacerdote de la localidad santiagueña de Sumampa protagonizó un accidente en donde dos jóvenes resultaron heridos. Tras el siniestro el conductor se dio a la fuga y dejó a las víctimas sin asistencia. Lo atraparon poco despupés en una ciudad vecina.

El episodio tuvo lugar el lunes por la noche cuando los jóvenes regresaban de un evento deportivo en motocicleta. Según relató el padre de uno de ellos, antes de llegar a sus respectivos domicilios decidieron pasar a ver a un amigo.

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Cerca de las 21 horas, al llegar a la intersección de Ruta 1 y avenida Nuestra Señora de la Consolación fueron embestidos por una camioneta en la que circulaba el sacerdote identificado como Miguel E. Los chicos, que habían participado de un torneo de pádle, quedaron tendidos sobre el pavimento, conscientes pero con golpes, heridas y lesiones de distinta consideración, detalló Infodelestero.

El vehículo tenía un rosario en la caja trasera, un dato que les permitió identificarlo. “Como pudieron, los chicos se levantaron y pidieron ayuda. Cuando vi a mi hijo con la cara ensangrentada me asusté mucho y avisé para que hicieran cierre de rutas”, declaró la familia, según la información recogida por Diario Panorama. De inmediato, solicitaron la intervención policial y pidieron controles en los accesos viales para localizar el vehículo involucrado.

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La Policía puso en marcha un operativo de búsqueda y logró ubicar la camioneta en la localidad de Pinto
La Policía puso en marcha un operativo de búsqueda y logró ubicar la camioneta en la localidad de Pinto

La Policía puso en marcha un operativo de búsqueda y logró ubicar la camioneta en la localidad de Pinto, a casi 100 kilómetros. Fue entonces cuando se estableció la identidad del conductor, un sacerdote muy conocido en la provincia. “Grande fue mi sorpresa cuando descubrieron que se trataba del padre Miguel E.”, afirmó uno de los padres y aseguró: “Por suerte mi hijo y los otros chicos están todos bien. Están con dolor, pero están fuera de peligro”.

Según Diario Panorama, el sacerdote explicó ante las autoridades que llevaba la música a un volumen elevado y que no advirtió lo ocurrido. El hombre fue demorado de manera preventiva y la investigación quedó a cargo de la fiscal Fernanda Vittar, quien ordenó realizarle un control de alcoholemia, con registro en video y en presencia de dos testigos.

La Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar con precisión las circunstancias del choque y las responsabilidades que pudieran corresponder; en tanto Infodelestero informó que el automovilista fue liberado.

Un caso similar en Chubut

El accidente ocurrió en Comodoro Rivadavia y el hombre se presentó más tarde en una comisaría

Un conductor atropelló a un niño de 6 años en Comodoro Rivadavia y abandonó el lugar sin detenerse, aunque horas después se presentó ante la policía con una explicación que generó controversia: dijo que no se había dado cuenta del impacto.

El hecho ocurrió a fines de julio en la esquina de avenida Chile y calle Padre Corti, en el barrio Abel Amaya. El menor regresaba de una clase de kung fu junto a su madre cuando un Chevrolet Meriva blanco lo embistió al girar a la derecha sin respetar el paso peatonal. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto del impacto: las dos ruedas del lateral izquierdo del vehículo pasaron por encima de las piernas del niño, que cayó al asfalto mientras el conductor continuaba su marcha.

El padre del menor relató en diálogo con el medio local ADN Sur que su esposa le había hecho señas al conductor para que aguardara antes de avanzar. “Ella vio que el conductor quiso meter el auto sí o sí, como apurándola”, describió. La madre no advirtió de inmediato lo ocurrido y se dio cuenta cuando vio a su hijo en el suelo, llorando. Una pareja que presenció la escena los trasladó al hospital, donde el chico recibió atención médica y fue dado de alta sin fracturas, con escoriaciones y dolencias en ambos tobillos.

La policía de Comodoro Rivadavia tomó conocimiento del caso tras un llamado desde la guardia de Pediatría, y el padre radicó la denuncia y aportó imágenes de las cámaras que permitieron identificar el vehículo.

Cerca de la 1 de la madrugada, un hombre de 49 años se presentó de forma voluntaria en la Comisaría Seccional Quinta junto a su abogado. Declaró que se había enterado del incidente a través de las redes sociales y que, al momento del hecho, no percibió haber atropellado al niño.

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