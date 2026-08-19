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Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

El argentino perdió en sets corridos frente al canadiense por 7-5 y 6-1. El único representante nacional que continúa en el cuadro principal es Thiago Tirante, quien enfrentará este miércoles al checo Jakub Mensik

Juan Manuel Cerúndolo se despidió de la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Juan Manuel Cerúndolo se despidió de la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)
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Juan Manuel Cerúndolo se despidió en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati tras caer en sets corridos frente al canadiense Félix Auger-Aliassime por 7-5 y 6-1, en una hora y 26 minutos de competencia. El único argentino que continúa en el cuadro principal es Thiago Tirante, quien enfrentará este miércoles al checo Jakub Mensik por un lugar en los cuartos de final.

Auger-Aliassime, número 4 del ranking mundial, llegó al duelo frente al menor de los Cerúndolo (51°) con el antecedente de un único enfrentamiento entre ambos, que había quedado en manos del argentino en la ronda de 64 del Masters 1000 de Madrid 2025.

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Desde el inicio, ambos mantuvieron sus patrones de juego, con intercambios largos y pesados buscando las líneas, aunque también se animaron a sorprender con drop shots. En el segundo game, el canadiense dispuso de su primera oportunidad de quiebre, pero no logró concretarla. Dos juegos más tarde, el porteño tuvo una ocasión similar sobre el servicio de su rival, aunque tampoco pudo aprovecharla. Ya en el undécimo, Juanma no estuvo preciso con su derecha y el Top 5 mundial sacó rédito de esa desconcentración para quedarse con el parcial por 7-5.

En la segunda manga, Auger-Aliassime mostró contundencia ante la falta de solidez del argentino. El canadiense mantuvo su agresividad, siguió atacando cada pelota y, en un abrir y cerrar de ojos, se puso 5-0. Sin darle margen de reacción a su rival, cerró rápidamente el set por 6-1 y selló la victoria.

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El canadiense Félix Auger-Aliassime se clasificó para los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati al derrotar en sets corridos al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 7-5 y 6-1 (Crédito: Aaron Doster)
El canadiense Félix Auger-Aliassime se clasificó para los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati al derrotar en sets corridos al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 7-5 y 6-1 (Crédito: Aaron Doster)

Con este triunfo, el tenista de Canadá disputará por quinta vez en las últimas seis ediciones los octavos de final de Cincinnati. En tres de esas participaciones logró avanzar hasta los cuartos de final, en 2021, 2022 y 2025. Para intentar prolongar su buen momento en el certamen, se enfrentará al vencedor del duelo entre los estadounidenses Learner Tien (12°) y Frances Tiafoe (23°).

En la previa del Abierto de los Estados Unidos, el US Open, que se disputará en Nueva York del 30 de agosto al 13 de septiembre, Cerúndolo jugará el ATP 250 de Winston-Salem. En el certamen también estarán Mariano Navone, Sebastián Báez -campeón en 2023-, Román Burruchaga, Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli.

Cerúndolo volvió definitivamente al centro de la escena del ATP Tour. Luego de conseguir, a los 19 años, el título en el ATP 250 de Córdoba 2021, proveniente de la clasificación, donde ganó ocho partidos en nueve días y ocupaba el puesto 335° del mundo, el porteño se convirtió en el primer jugador en ganar un trofeo en su debut desde el español Santiago Ventura en Casablanca 2004 y en el quinto tenista con el ranking más bajo en conquistar un título desde la creación del ATP, en 1990.

En 2025, el porteño volvió a dar un salto de calidad: disputó en Gstaad su segunda final en el circuito ATP, alcanzó la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid, luego de superar la clasificación, y regresó al Top 100 del ranking mundial.

El jugador nacional, que tiene un récord de 165-83 en torneos Challenger (12-4 en finales) y que conquistó dos títulos consecutivos en su país, Tigre-1 y Tigre-2, en 2023, comenzó 2026 en el puesto 86° y llegó a alcanzar el mejor ranking de su carrera, el número 42° el 29 de junio.

Su momento de esplendor llegó en Roland Garros, donde superó al italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, en la segunda ronda y alcanzó los octavos de final, su mejor actuación en un torneo de Grand Slam.

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