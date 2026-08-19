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Caos y corte total en la General Paz tras un impactante choque: un colectivo quedó en medio de la traza

Cerca de las 5 de la mañana, se registró un accidente entre una unidad de la línea 108 y un automóvil. Ambos sentidos de circulación se encuentran interrumpidos

Así quedó el colectivo de la línea 108 que protagonizó el accidente (Gentileza: TN)
Así quedó el colectivo de la línea 108 que protagonizó el accidente (Gentileza: TN)
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Un colectivo de la línea 108 protagonizó un violento accidente contra un automóvil en la avenida General Paz, a la altura de Juan Bautista Alberdi, en la Ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia del impacto, la unidad quedó suspendida en ambos sentidos de circulación, por lo que se montó un operativo de tránsito para desviar a los demás viajeros.

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles, pasadas las 5, cuando el transporte público circulaba en sentido hacia el Río de la Plata y colisionó contra un vehículo particular. Por el momento, la mecánica del siniestro se encuentra bajo investigación.

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El choque provocó que el colectivo quedara suspendido sobre el muro de contención que divide los carriles que se dirigen hacia el Río de la Plata de aquellos que conducen sentido al Riachuelo. De hecho, el impacto fue de tal magnitud que provocó el desprendimiento de un fragmento de la división de hormigón central.

Ambos sentidos de circulación se encuentran cortados por el operativo (Gentileza: TN)
Ambos sentidos de circulación se encuentran cortados por el operativo (Gentileza: TN)

De acuerdo con la información proporcionada por el noticiero de TN, en el lugar trabajaron equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Bomberos. También se desplegó un importante operativo para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad en la zona. Asimismo, el tránsito registró importantes demoras en ambos sentidos, ya que la colisión afectó la circulación en un tramo clave de la autopista.

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Hasta el momento, no trascendió información sobre la cantidad de personas heridas ni la gravedad de los lesionados. El SAME asistió a los pasajeros y conductores que permanecían en el lugar, mientras que la Policía de la Ciudad inició las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Nota en desarrollo

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