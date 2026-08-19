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Al menos nueve muertos y seis heridos por el incendio de un hotel en India

Según el director de los bomberos del estado de Bengala Occidental, el “humo denso” complicó las tareas de rescate en el edificio. Un total de 60 huéspedes se encontraban en el establecimiento cuando comenzaron las llamas

Un total de 60 huéspedes se encontraban en el hotel cuando se desataron las llamas, según las autoridades.
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Un incendio durante la madrugada del miércoles en un hotel del centro de Calcuta, capital del estado indio de Bengala Occidental, causó al menos nueve muertos y seis heridos, según informó la policía local. El siniestro comenzó alrededor de la 01:45 en un establecimiento cercano a la sede del Departamento de Bomberos de Bengala Occidental.

Cinco camiones de bomberos acudieron al lugar rápidamente para controlar las llamas, mientras que la policía y equipos de gestión de desastres desplegaron operaciones de rescate. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

De acuerdo con fuentes policiales, los bomberos enfrentaron dificultades para llegar a las personas atrapadas en los pisos superiores debido al denso humo que envolvía el edificio. El incendio pudo ser controlado tras varias horas de trabajo.

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Las autoridades indicaron que su prioridad inmediata era rescatar a quienes permanecieran dentro del hotel e investigar las causas del incendio, que hasta el momento no se han determinado. La policía advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar.

Personal de emergencia se encuentra cerca de la entrada de un hotel donde se declaró un incendio que causó la muerte de varias personas, en Calcuta, India, el 19 de agosto de 2026 (REUTERS/Sahiba Chawdhary)
Personal de emergencia se encuentra cerca de la entrada de un hotel donde se declaró un incendio que causó la muerte de varias personas, en Calcuta, India, el 19 de agosto de 2026 (REUTERS/Sahiba Chawdhary)

Un diplomático de la Misión de Bangladés en Calcuta informó a la agencia EFE que las nueve víctimas mortales del incendio en el hotel eran de nacionalidad bangladesí, según datos preliminares de los servicios locales de bomberos. La policía aún trabaja en la confirmación oficial de las identidades de los fallecidos.

La zona donde ocurrió el incendio suele ser un punto frecuente de alojamiento para miles de personas que cruzan desde Bangladesh hacia la capital de Bengala Occidental en busca de tratamiento médico, atraídas por precios accesibles y una infraestructura hospitalaria más avanzada en la región india.

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Nueve personas murieron, entre ellas un niño, en el incendio que se desató la madrugada del miércoles”, confirmó a la AFP Anuj Sharma, director de los bomberos del estado de Bengala Occidental. Sharma detalló que el “humo denso envolvió el hotel. Algunas víctimas fueron encontradas en los baños”.

“Hemos recibido la confirmación de nueve fallecimientos. Sandeep Paswan, quien trabajaba en el hotel, ha sido identificado, y entre los fallecidos hay un niño de cuatro años. De todos los fallecidos, dos son hombres y seis son mujeres adultas. Esta información nos la ha proporcionado el hospital donde fueron trasladados los cuerpos. Se trata de un incidente trágico”, informó Santosh Pathak, líder del partido gobernante Bharatiya Janata.

Bomberos se encuentran en la entrada de un hotel donde se declaró un incendio que causó la muerte de varias personas, en Calcuta, India, el 19 de agosto de 2026 (REUTERS/Sahiba Chawdhary)
Bomberos se encuentran en la entrada de un hotel donde se declaró un incendio que causó la muerte de varias personas, en Calcuta, India, el 19 de agosto de 2026 (REUTERS/Sahiba Chawdhary)

Según la información preliminar, un aire acondicionado en este hotel de bajo costo pudo haber explotado y provocado el fuego, indicó el funcionario. Las autoridades precisaron que un total de 60 huéspedes se encontraban en el establecimiento cuando comenzaron las llamas.

Bomberos y otros funcionarios permanecieron en la calle tras los operativos en el edificio, rodeados por cintas que demarcaron la zona afectada por las llamas.

Los incendios mortales son frecuentes en India, a menudo vinculados a fallas eléctricas o explosiones de cilindros de gas. Los expertos atribuyen la recurrencia de estos incidentes a problemas de seguridad y una aplicación insuficiente de las normas contra incendios. El lunes, un incendio en un hotel de Tarapith, también en Bengala Occidental, dejó al menos siete muertos y varios heridos graves. En diciembre, al menos 25 personas fallecieron cuando un incendio arrasó una discoteca en el estado de Goa.

(Con información de AFP, EFE y Associated Press)

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