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Un tribunal dominicano condena a 30 años al hombre que mató por la espalda a un excapitán policial

La Procuraduría General de República Dominicana informó que Euris Yessiel Báez recibió la pena máxima por el homicidio agravado de Cantalicio Valdez Vallejo, un oficial retirado y abogado, ocurrido en San Cristóbal en 2022

Ilustración a lápiz en blanco y negro de un joven frente a un estrado, custodiado por un guardia, mientras tres jueces sentados observan.
Un joven de pie en un estrado es custodiado por un guardia mientras tres jueces observan con seriedad en un tribunal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hombre que disparó por la espalda a un excapitán de la Policía Nacional al que trataba como a un padre recibió este lunes 30 años de prisión, la pena máxima que contempla el ordenamiento jurídico dominicano para el asesinato agravado.

Así lo informó la oficina de prensa de la Procuraduría General de la República.

La víctima, Cantalicio Valdez Vallejo, de 55 años, reunía en su persona dos trayectorias: la de oficial retirado y la de abogado en ejercicio. Su asesino, Euris Yessiel Báez, de 27 años, era alguien a quien Valdez Vallejo consideraba de confianza, según consta en el expediente del caso.

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El crimen del 29 de septiembre de 2022

De acuerdo a la Procuraduría, el día de los hechos, ambos se encontraron en horas de la tarde en un negocio de venta de productos comestibles en la provincia San Cristóbal.

Luego se marcharon juntos en el vehículo propiedad de la víctima. Fue durante ese trayecto que Báez le disparó a Valdez Vallejo en la cabeza.

El disparo entró por la región occipital derecha y salió por la parietal izquierda, según determinaron los técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) al inspeccionar la escena. La trayectoria del proyectil indica que la víctima recibió el tiro por la espalda, sin posibilidad de defensa.

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Tras el disparo, Báez movió el cuerpo del asiento del conductor al del copiloto, tomó el control del vehículo y condujo hasta la casa de Valdez Vallejo, en Yaguate. Allí sustrajo dinero, joyas, un teléfono iPhone, un reloj y un arma Parabellum calibre 9 mm, número de serie 396540.

Dibujo a lápiz de coche con puerta abierta y silueta, casa de fondo. En el suelo: un reloj, fajo de billetes, cadena de metal y anillo.
Una ilustración a lápiz presenta un automóvil estacionado frente a una vivienda, con una silueta humana dentro y objetos como dinero, un reloj y una cadena esparcidos en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rastro que dejó el dinero robado

Báez abandonó la vivienda y se dirigió a un motel de la autopista 6 de Noviembre, donde dejó el cuerpo de la víctima dentro del vehículo. Las autoridades lo hallaron a las 11:20 de la noche del mismo día. El procesado ya había salido del lugar en taxi.

Al momento de su arresto, ejecutado mediante orden judicial, Báez llevaba consigo RD$18,250 (USD 311.89) y USD 803 en efectivo, además de tres cadenas, un anillo de color amarillo y otros objetos que la Procuraduría atribuyó al dinero sustraído a Valdez Vallejo.

La condena y el equipo fiscal

Los fiscales investigadores acreditaron que Báez violó los artículos 295, 296, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican el asesinato, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Ilustración en blanco y negro. Dos manos con billetes, un anillo y cadenas sobre una mesa junto a una pistola y un teléfono móvil.
Dos manos manipulan un fajo de billetes y un anillo con cadenas sobre una mesa donde yacen una pistola y un teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la fase oral del juicio, los fiscales litigantes presentaron las pruebas ante los jueces del Tribunal Colegiado de San Cristóbal. El tribunal acogió la totalidad de la acusación.

La sentencia ubica este caso dentro de un patrón que la Procuraduría ha documentado en los últimos meses: varios tribunales del país han impuesto penas de 30 años —el techo legal para el asesinato— en casos donde el crimen se combinó con robo agravado, entre ellos el asesinato de un vigilante en Santo Domingo Este en julio de 2026 y el de un agricultor de 89 años en Puerto Plata en marzo del mismo año.

Báez cumplirá su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-20), ubicado en la misma provincia donde cometió el crimen.

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