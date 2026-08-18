Crimen y Justicia
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Mataron a tiros a un joven en Rosario y otro resultó herido

El ataque se produjo en 27 de Febrero al 7800. Buscan a tres sospechosos que escaparon tras el hecho

Vista diurna de una calle ancha con dos carriles, veredas, postes de luz, árboles y casas. Un vehículo blanco circula por Bulevar 27 de Febrero
La calle Bulevar 27 de Febrero en Rosario, escenario de un ataque a balazos que resultó en un joven fallecido y otro herido (Google Maps)
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Un nuevo episodio de violencia sacudió la tarde de ayer lunes en la ciudad de Rosario, cuando un ataque a tiros dejó como saldo un joven de 24 años muerto y otro de 26 herido.

El hecho ocurrió en la zona de 27 de Febrero al 7800, casi esquina Colombres, a escasos metros del Complejo Penitenciario de la zona oeste. La secuencia, breve pero letal, desencadenó una rápida movilización de fuerzas policiales y unidades médicas en el área.

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Vecinos relataron que la tranquilidad habitual del barrio se vio interrumpida repentinamente por el sonido de múltiples disparos. Minutos después, personal policial que patrullaba el sector fue alertado acerca de un hombre tendido en el interior de un pasillo. Al llegar, constataron que presentaba heridas de arma de fuego y solicitaron asistencia médica de inmediato.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, el joven herido, de 26 años, fue trasladado de urgencia en una ambulancia del Sies al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Según el parte médico inicial, presentaba una herida de arma de fuego en el pecho y quedó bajo observación médica, mientras el personal sanitario evaluaba su estado y disposición a declarar ante las autoridades.

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La coordinación de los procedimientos quedó en manos de la comisaría 32ª por razones de jurisdicción
La coordinación de los procedimientos quedó en manos de la comisaría 32ª por razones de jurisdicción

Poco después del ataque, la Policía fue notificada de que otro joven, de 24 años, había ingresado al policlínico San Martín con múltiples heridas de arma de fuego, provenientes del mismo sector donde se había producido el tiroteo. Los médicos que lo atendieron confirmaron su fallecimiento poco después del ingreso, sin que pudiera ser estabilizado debido a la gravedad de las lesiones.

Según fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 17 y la coordinación de los procedimientos quedó en manos de la comisaría 32ª por razones de jurisdicción. Las autoridades realizaron un despliegue en la zona en busca de pistas y testigos que pudieran aportar información relevante para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con los primeros testimonios de vecinos, el ataque habría sido perpetrado por al menos tres personas. Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron a los presuntos agresores huyendo: dos de ellos se alejaron en dirección oeste y el tercero tomó hacia el este.

Por el momento no se han difundido detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre el posible móvil del ataque. La pesquisa quedó a cargo de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de turno, que trabajan en la recolección de pruebas, el análisis de las grabaciones de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a vecinos y posibles testigos.

Hace menos de un mes, un joven de 24 años fue asesinado a balazos y una mujer de la misma edad resultó gravemente herida. El ataque ocurrió en el barrio Alvear, en suroeste de Rosario.

El episodio ocurrió pasadas las 23.40 en inmediaciones de Cagancha y Cafferata, una zona residencial que, según testimonios recogidos por las autoridades, suele presentar movimiento de personas incluso en horario nocturno. Varios llamados al 911 alertaron de inmediato sobre la presencia de múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que motivó la rápida llegada de patrullas policiales y equipos médicos.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a dos personas tendidas en la vía pública, ambas con heridas de bala. Personal sanitario constató el fallecimiento en el sitio de Cristian Emanuel Lucero, quien presentaba dos impactos de arma de fuego: uno en el tórax y otro en el cuello.

La otra víctima, una joven identificada por las iniciales N. L. M., fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con una herida de bala en el abdomen.

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