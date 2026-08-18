Régimen de Nicaragua se escuda en las Fiestas Patrias mientras avanza la reforma constitucional

Daniel Ortega y Rosario Murillo modifican la Constitución de Nicaragua con tijeras y pluma, mientras militares vigilan a manifestantes con banderas nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El régimen de Nicaragua prepara las Fiestas Patrias de septiembre mientras avanza con una reforma parcial de la Constitución que busca perpetuar en el poder a Daniel Ortega y Rosario Murillo. La iniciativa se discutirá en primera legislatura a comienzos de septiembre.

El paquete de reformas constitucionales se presenta bajo el argumento de afianzar la independencia, la soberanía y el principio de no injerencia en los asuntos internos del país. El régimen sostiene que estos cambios buscan proteger el derecho de la nación a decidir su rumbo, en línea con los valores históricos conmemorados durante las fiestas patrias.

“Las fiestas llegan además en un momento en que Nicaragua se prepara para aprobar, en primera legislatura a inicios de septiembre, las reformas parciales a la Constitución Política (...)”, dice en el artículo publicado en el portal oficialista el19digital.com.

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Esa narrativa es usada como antesala de las actividades patrias, organizadas por el Ministerio de Educación (MINED), que incluyen desfiles estudiantiles, eventos cívicos y el tradicional recorrido de la Antorcha Centroamericana. La programación se extenderá desde finales de agosto hasta el 15 de septiembre, fecha en que se conmemora la independencia de Centroamérica. Según el19digital.com, las celebraciones “llenarán de patriotismo las calles y reunirán a las familias en municipios y comunidades, hasta desembocar en las grandes conmemoraciones del 14 y 15 de septiembre”.

Daniel Ortega y la primera dama, Rosario Murillo, saludan desde un vehículo a estudiantes que portan banderas nacionales y sandinistas en un acto público en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las celebraciones, el Ministerio de Educación prevé la participación de miles de estudiantes, docentes y familias en todo el territorio nacional. Las actividades incluyen visitas escolares a sitios históricos como la hacienda San Jacinto, donde el general José Dolores Estrada comandó la defensa contra los llamados “filibusteros” en 1856, episodio considerado uno de los principales símbolos de la resistencia nicaragüense.

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Según el19digital.com, “las visitas programadas para estudiantes tienen un significado que va mucho más allá de conocer un sitio histórico, porque también pueden encontrarse con el lugar donde hombres sencillos, campesinos y flecheros defendieron una nación amenazada por extranjeros que pretendían apropiarse de ella”.

Las críticas por la coincidencia con la reforma

La coincidencia del calendario patrio con el debate constitucional ha generado inquietud en sectores opositores y analistas políticos, quienes consideran que el gobierno pretende utilizar la conmemoración de la independencia como plataforma para legitimar la reforma.

Rosario Murillo ha insistido en que las festividades buscan resaltar el “patriotismo y el alma nicaragüense”. En declaraciones recogidas por el19digital.com, Murillo afirmó: “la alegría no solo es alegría de vivir en Paz, la Alegría la da la Fe, la alegría la da la gracia de Dios”. En el mismo sentido, agregó: “los que ya no son nicaragüenses por decisión propia, porque se decidieron a traicionar su patria, por eso decimos apátridas, yo me imagino en el fondo de ellos mismos lo que quisieran es estar aquí”.

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Rosario Murillo habla en un podio con un micrófono, mientras otra mujer permanece detrás, frente a banderas y luces de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambios plantea el cambio a la Constitución

Las reformas constitucionales incluyen cambios en artículos relacionados con la duración y límites del mandato presidencial, la estructura de la Asamblea Nacional y la definición de la soberanía. El régimen argumenta que estas modificaciones refuerzan la autodeterminación del país frente a presiones internacionales, mientras que organizaciones de derechos humanos y partidos disidentes advierten sobre el riesgo de consolidación autoritaria.

“Cuando las banderas azul y blanco comiencen a ondear y Nicaragua entre de lleno en sus Fiestas Patrias, no solamente estará recordando dos fechas históricas, estará reafirmando una condición que le pertenece como nación libre. La independencia se ejerce cuando un país decide sin tutelajes, la soberanía se demuestra cuando ninguna potencia extranjera puede imponerle su voluntad y la dignidad se sostiene cuando un pueblo se niega a ser manoseado desde afuera”, dice el artículo de el19digital.com.

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Y añade: “Ese es el sentido que acompaña estas celebraciones en 2026, en momentos en que todavía persisten amenazas injerencistas contra naciones que reclaman el derecho de conducir sus asuntos internos”.

FOTO DE ARCHIVO-Simpatizantes de la oposición sostienen la bandera de Nicaragua durante una protesta exigiendo elecciones más justas el 6 de noviembre en la ciudad de Diriamba, Nicaragua 16 de octubre de 2016. REUTERS/Oswaldo Rivas

El calendario oficial de las celebraciones

La programación oficial de las Fiestas Patrias contempla la lectura del Acta de Independencia en las escuelas el 15 de septiembre, junto con actividades cívicas y culturales en todos los municipios. El MINED ha destacado la importancia de involucrar a la comunidad educativa en la defensa de “los valores nacionales”, en un momento de polarización política.

Al cierre del mes patrio, Nicaragua habrá celebrado actos que rememoran la independencia y la resistencia histórica, mientras la Asamblea Nacional se dispone a concluir la primera fase de aprobación de la reforma constitucional que perpetuará la pareja Ortega-Murillo.

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