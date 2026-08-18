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En Panamá 83 mil personas dejaron el umbral de la pobreza entre 2022 y 2025, afirma un informe gubernamental

Hoy día la tasa de desempleo en el país alcanza el 10.4%, dejando a más de 227 mil ciudadanos sin trabajo

Ciudad de Panamá. El documento oficial manifiesta que en el país se dieron mejoras en la conectividad terrestre, mediante obras viales y programas de mantenimiento. (MEF)
Ciudad de Panamá. El documento oficial manifiesta que en el país se dieron mejoras en la conectividad terrestre, mediante obras viales y programas de mantenimiento. (MEF)
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Un total de 83.949 personas en Panamá dejaron de estar en situación de pobreza multidimensional entre 2022 y 2025, según datos del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del Ministerio de Economía y Finanzas.

El informe oficial sostiene que la reducción de la pobreza representa una caída de 2,3 puntos porcentuales en el indicador, pasando del 14,7 % al 12,4 % en ese período.

Hoy día, la última Encuesta del Mercado Laboral de la Contraloría General de la República revela que la tasa de desempleo en el país ha alcanzado el 10.4%, dejando a más de 227 mil ciudadanos sin trabajo.

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El IPM, basado en la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo, muestra, de acuerdo al informe oficial, avances en la mayoría de los ámbitos evaluados. De los 17 indicadores de privación, 15 reflejaron mejoras, con progresos en rubros como educación, vivienda, servicios básicos, empleo, salud y entorno.

Entre los logros más notables, el documento destaca que 3.407 viviendas en zonas rurales, comarcales y de difícil acceso fueron electrificadas. Esta acción, se afirma, redujo en 39,8 % la privación relacionada con la falta de electricidad.

Un hombre, una mujer y otro hombre sentados en una banca de calle, con varias bolsas negras y transparentes llenas de objetos al frente.
Tres personas en situación de calle conversan sentadas sobre una banca en Panamá, rodeadas de bolsas con materiales reciclables recogidos de la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de la salud, se indica que la introducción de la herramienta SIPWEB PLUS para el monitoreo prenatal contribuyó a disminuir en 33% la privación asociada al control del embarazo.

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Además, manifiesta que se dieron mejoras en la conectividad terrestre, mediante obras viales y programas de mantenimiento, permitieron reducir en 31,1 % la carencia vinculada al acceso a rutas de comunicación.

“Las regiones con mayores retrocesos en pobreza multidimensional fueron territorios históricamente postergados”, se afirma.

El informe detalla que en la Comarca Emberá se observó una baja de 16 puntos porcentuales, mientras que en Bocas del Toro el descenso fue de 9,9 puntos y en la Comarca Ngäbe Buglé, de 7,9 puntos.

El informe también indica que la “intensidad” de la pobreza disminuyó: quienes permanecen en esta condición conviven, en promedio, con menos privaciones simultáneas. El IPM se consolida como una herramienta para orientar políticas públicas y focalizar la inversión según las necesidades específicas de cada territorio.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, presentó recientemente un proyecto de ley para modificar el esquema del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles sobre la primera venta de viviendas nuevas. (Capac)
Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, presentó recientemente un proyecto de ley para modificar el esquema del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles sobre la primera venta de viviendas nuevas. (Capac)

Por otro lado, en el ámbito legislativo, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para modificar el esquema del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) sobre la primera venta de viviendas nuevas.

La propuesta establece una exención para los primeros $120.000 de la base imponible en la operación de venta, sin importar el valor total del inmueble. Para propiedades con bases imponibles entre $120.000 y $200.000, se aplicará una escala tributaria preferencial solo sobre el excedente. En casos superiores a $200.000, se mantiene la exención para el tramo inicial y el resto tributa bajo el régimen general.

Esta medida, siempre según el documento oficial, busca facilitar el acceso de las familias panameñas a una vivienda principal, promover la inversión privada y el desarrollo habitacional, así como potenciar el empleo formal bajo criterios de equidad y responsabilidad fiscal.

Chapman subrayó que el acceso a una vivienda adecuada contribuye a la estabilidad familiar, al patrimonio y a la movilidad social, además de dinamizar sectores como la construcción, la industria de materiales y los servicios profesionales y financieros.

El diseño del beneficio tributario concentra su impacto en los segmentos de vivienda social, evitando que aumentos en el valor de una propiedad eliminen completamente la exención fiscal.

Casas en el distrito de San Miguelito. Un 70% de los panameños no puede optar por una vivienda, según la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces. EFE/ Bienvenido Velasco
Casas en el distrito de San Miguelito. Un 70% de los panameños no puede optar por una vivienda, según la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces. EFE/ Bienvenido Velasco

Aunque el ITBI corresponde legalmente al vendedor, el Ejecutivo explicó que su estructura incide en los costos y la viabilidad de los desarrollos inmobiliarios, pudiendo influir en el precio final de las viviendas.

Para compensar el impacto fiscal de la propuesta, el Gobierno presentó en paralelo una iniciativa para modernizar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), incluyendo operaciones digitales y tecnológicas actualmente no reguladas.

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