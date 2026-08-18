Diputados votan por reformas presupuestarias de nación por más de USD 100 millones para educación, turismo y agricultura en El Salvador

Reformas presupuestarias por más de USD 100 millones avanzan en la Asamblea, pero hay un destino que concentra la atención (foto cortesía Asamblea Legislativa)

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La comisión legislativa de Hacienda y Especial del Presupuesto aprobó dictámenes de reformas presupuestarias por más de USD 100 millones para educación, salud, turismo, economía y agricultura, con el objetivo de atender compromisos prioritarios y apoyar el desarrollo nacional durante el segundo semestre de 2026. La decisión contó con el respaldo unánime de los diputados, quienes avalaron tanto la contratación de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como la redistribución interna de fondos entre diferentes ministerios.

Entre las iniciativas aprobadas, se autorizó al Ministerio de Hacienda a suscribir un contrato de préstamo con el BID por hasta USD 100 millones. Este financiamiento respaldará el Programa de Integración Académica y Comunitaria para jóvenes, orientado a incrementar el acceso a la educación postsecundaria de estudiantes del sector público y migrantes retornados.

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Según explicó Marlon Gabriel, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el programa contempla un modelo integral de atención que combina fortalecimiento institucional y la entrega de becas de apoyo económico a cerca de 60 mil jóvenes graduados de educación media. El préstamo tendrá un plazo de 23 años, con siete años y medio de gracia, y priorizará a jóvenes en situación de vulnerabilidad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y migrantes retornados.

Marlon Gabriel explica el préstamo del BID por USD 100 millones: “El objetivo es cubrir las necesidades para establecer un modelo integral de atención a la población estudiantil, combinando fortalecimiento de capacidades institucionales y el otorgamiento de becas”.

Alcance del programa educativo

De acuerdo con la exposición oficial, el programa también fortalecerá competencias académicas y socioemocionales, impulsará la orientación vocacional y facilitará la vinculación de la educación postsecundaria con el empleo formal. La Dirección de Integración será la entidad ejecutora, en coordinación técnica con el BID.

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Otra reforma aprobada por la Asamblea consistió en la incorporación de USD 54,75 millones al presupuesto de varias instituciones del sector público, con la finalidad de cubrir compromisos urgentes identificados para el segundo semestre del año. Según detalló Laura Michelle Arce de Aguilar, subdirectora general de Presupuesto, el Ministerio de Salud recibirá USD 50 millones para fortalecer la atención integral, adquirir medicamentos, insumos médicos y modernizar la infraestructura sanitaria.

Fondos para turismo y economía

En el ámbito del turismo, el Ministerio de Turismo recibirá USD 2,75 millones destinados a consolidar la estrategia nacional Surf City, el Plan Nacional de Turismo 2030 y la estrategia institucional para destinos turísticos especializados. El país será sede del Día del Turismo a finales de septiembre y se prevé el inicio de la temporada de cruceros, según el texto.

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Laura Michelle Arce de Aguilar defiende reasignaciones a Salud y turismo: “La estrategia que emplea el Ejecutivo se apoya en la transformación digital, la atención primaria y la modernización del sistema sanitario”.

El Ministerio de Economía también será beneficiado con USD 2 millones para facilitar inversiones, promover la transformación digital y fortalecer el clima de negocios. Según la presentación de Arce de Aguilar ante la comisión, estas reasignaciones se financian con recursos disponibles dentro del presupuesto vigente y no implican un aumento global del gasto público.

Transferencia para el sector agropecuario

En materia de agricultura, la reforma presupuestaria incluye la transferencia de USD 620.000 desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería al Banco de Fomento Agropecuario, destinados a fortalecer el patrimonio del Fideicomiso Especial del Sector Agropecuario. Este fondo se utiliza para garantizar créditos a productores y compensar la tasa de interés preferencial sobre los préstamos otorgados al sector ganadero.

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Durante el análisis de los dictámenes, la Comisión de Hacienda subrayó que las acciones del Ministerio de Hacienda entre junio de 2025 y mayo de 2026 han estado orientadas a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, modernizar la infraestructura institucional y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias. El informe de labores del ramo fue aprobado por unanimidad.

Reformas al FOVIAL

En paralelo, la Asamblea también dio luz verde a reformas en la ley del Fondo de Conservación Vial, con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional y operativa de esta entidad, asegurar la sostenibilidad de sus actividades y permitir su participación en sociedades vinculadas a la infraestructura vial y la gestión de riesgos.

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“La estrategia que emplea el Ejecutivo se apoya en la transformación digital, la atención primaria y la modernización del sistema sanitario”, destacó Arce de Aguilar durante su intervención, en declaraciones recogidas por la Comisión de Hacienda.