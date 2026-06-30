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Cuál es el ritual de Vinicius Jr antes de los partidos que los nutricionistas pusieron bajo la lupa

El delantero brasileño incorporó una práctica alimenticia previa a la competición que expertos consultados por L’Équipe analizaron y vincularon con beneficios modestos y con el peso psicológico de los rituales

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Fruta tropical amarilla con sabor dulce y ácido, ideal para postres, jugos, ensaladas o como snack natural. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Comer piña antes de hacer deporte puede aportar carbohidratos, agua y frescor, pero no mejora por sí solo el rendimiento deportivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer piña antes del ejercicio puede aportar una pequeña cantidad de carbohidratos, agua y sensación de frescor, pero no basta por sí solo para mejorar el rendimiento, según especialistas consultados por L’Équipe a partir del hábito de Vinicius Jr antes de algunos partidos.

Sí, comer piña antes de hacer deporte puede servir como aporte ligero en la hora previa al esfuerzo, pero su efecto es limitado y no sustituye otras opciones con más carbohidratos ni las pautas habituales de hidratación y alimentación previas a la actividad física. Además del aporte nutricional, la elección de piña puede asociarse con factores culturales y preferencias personales de los deportistas.

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Algunos jugadores adoptan ciertos alimentos como parte de sus rutinas previas a la competición, buscando sensaciones positivas o supersticiones relacionadas con el rendimiento.

Este tipo de hábitos, aunque no tengan un respaldo científico contundente, pueden influir en la confianza y el estado anímico de los atletas, lo que también resulta relevante en el ámbito deportivo.

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Fruta tropical amarilla con sabor dulce y ácido, ideal para postres, jugos, ensaladas o como snack natural. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los especialistas señalaron que la piña antes del ejercicio funciona como un aporte ligero en la hora previa al esfuerzo y no reemplaza la hidratación ni la alimentación habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según L’Équipe, al delantero brasileño lo vieron comer trozos de piña antes del empate de Brasil ante Marruecos el 14 de junio y antes de la victoria por seis a cero sobre Haití el 20 de junio.

El periódico francés añadió que la misma escena ya se había visto antes del clásico ante el Barcelona que terminó 4-1 el 14 de enero de 2024, partido en el que firmó un triplete. También precisó que el jugador cuida su alimentación, vive con un chef desde hace años y tiene la piña entre sus frutas preferidas. La relación de los futbolistas de élite con la alimentación suele ser objeto de análisis por parte de los equipos médicos y de nutrición.

El seguimiento personalizado y la incorporación de chefs personales permiten ajustar la dieta a las necesidades individuales, priorizando siempre la recuperación, el rendimiento y la prevención de lesiones. En ese contexto, la piña puede formar parte de un menú variado y equilibrado, adaptado a la planificación nutricional diaria.

Qué aporta la piña antes del ejercicio

Un cuenco blanco contiene cubos de piña amarilla. Junto a él, una botella de agua azul y una toalla azul doblada. Están sobre un banco oscuro.
El hábito de comer piña antes de competir también puede responder a preferencias personales, factores culturales y rutinas que influyen en la confianza del deportista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nessan Costello, responsable de nutrición de Al-Ahli, dijo a L’Équipe que esos trozos no son el “secreto” del rendimiento del brasileño, sino una “buena idea”.

El especialista explicó que esa elección ofrece placer gustativo inmediato, un ligero aporte de carbohidratos, un ritual personal y una sensación de frescor en la boca, algo útil en días calurosos.

Costello detalló que unos pocos trozos aportan entre 5 y 10 gramos de carbohidratos y quizá entre 30 y 100 mililitros de agua. Según el periódico, ese perfil encaja como una fuente ligera de energía en la hora previa al esfuerzo.

Sus límites frente a otras opciones

Piña entera, rebanada de piña, racimo de plátanos, dátiles, zapatillas deportivas y botella de agua transparente sobre una mesa de madera.
La alimentación de los futbolistas de élite se ajusta con seguimiento personalizado y chefs personales para priorizar recuperación, rendimiento y prevención de lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos consultados por L’Équipe señalaron que esos valores quedan lejos de las referencias citadas por la FIFA. Costello recordó que esas recomendaciones hablan de 30 a 60 gramos de carbohidratos por hora y de unos cinco mililitros de líquido por kilogramo de masa corporal en la comida previa al partido.

En el caso de un jugador de 75 kilos, eso equivale a 375 mililitros de líquido. Según el diario, haría falta mucha piña para acercarse a esos niveles.

El nutricionista sostuvo que hay alternativas que aportan más carbohidratos en poco volumen si la prioridad es sumar carbohidratos en poco volumen. Añadió que, en la hora previa al esfuerzo, la piña puede encajar bien, pero que la banana o los dátiles aportan más carbohidratos asimilables por bocado.

Beneficios extra y precauciones digestivas

Una piña entera, rodajas y cubos de piña, hojas verdes con gotas de agua, una botella de agua transparente y una cinta métrica blanca en una superficie clara.
Los expertos indicaron que la banana y los dátiles aportan más carbohidratos que la piña antes del ejercicio, y advirtieron que su acidez y fibra pueden causar molestias digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una doctora en farmacia consultada por L’Équipe añadió que la piña aporta vitamina C y polifenoles. También indicó que su composición tiene un efecto antioxidante que ayuda a proteger las células.

Según la palabra de los especialistas a L’Équipe, conviene probarla antes en casa, porque la acidez y la fibra pueden causar molestias a algunos estómagos durante el esfuerzo si el organismo no está habituado.

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