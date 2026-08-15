Semana financiera: el dólar se mantuvo estable y cayeron las acciones y los bonos en Wall Street

Los ADR argentinos retrocedieron a sus precios más bajos desde fines de mayo

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Los activos argentinos sufrieron bajas durante la última semana, ante la falta de noticias que permitan estimular el optimismo inversor. La inflación de julio fue más alta que lo previsto y en la medición interanual se incrementó a un máximo desde julio del año pasado. Tampoco hubo indicadores macroeconómicos que habiliten el entusiasmo. Y hacia adelante asoman los desafíos: menores liquidaciones de divisas hasta 2027, un siempre difícil y volátil año electoral y altos montos comprometidos por vencimientos de deuda.

El resultado fue el de caídas generalizadas para los precios de acciones y bonos, que se dieron en un marco positivo para los negocios de Wall Street (el S&P 500 anotó un récord el jueves 13), una disociación que dejó aun más en evidencia la cautela de los operadores respecto del “trade” doméstico.

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Asimismo, en el plano cambiario el Gobierno consiguió su objetivo de mantener al dólar debajo de la frontera de los 1.500 pesos, a la par de una sensible caída en las compras de reservas que efectúa el Banco Central en el mercado de cambios.

Una clara señala la brindó el riesgo país argentino, otra vez cerca de los 500 puntos básicos. El indicador de JP Morgan, que mide la brecha de tasas respecto de los bonos del Tesoro de los EEUU, avanzó 28 puntos o 6,2%, a 480 puntos básicos, un máximo desde el 10 de junio.

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Los expertos de IEB precisaron que “la renta fija argentina se despegó del acople que venía mostrando respecto a la volatilidad en el frente internacional. En lo que va de agosto, mientras que la renta fija emergente sube 0,7% y la latinoamericana 0,8%; los Bonares cayeron 1,7% y los Globales, 1%”.

“El motivo detrás de esto no es claro ni monocausal, y parece haberse combinado un menor apetito por el riesgo que trajo el endurecimiento de las condiciones financieras globales, algunas encuestas políticas acerca de la aprobación del oficialismo de cara a las próximas elecciones; la discusión pública muy metida en la contienda electoral de octubre del año que viene y datos de actividad que, a priori, muestran la vigencia de la economía a dos velocidades”, consignaron desde IEB.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió el piso de los 3.000.000 puntos que defendía desde finales de mayo. El viernes de la semana anterior ya había resignado el nivel de los 2.000 puntos medido en dólares, soporte que mantenía desde el 20 de mayo.

Para la Consultora 1816, “marcar los $1.500 como techo de corto plazo también afectó la dinámica de la deuda en dólares, con un mal desempeño reciente en comparación con sus pares emergentes. Lo de los bonos en dólares -y lo de las acciones- seguramente también haya tenido que ver con las últimas encuestas, que sugieren que la aprobación de Milei volvió a mínimos -o a casi mínimos- de su gestión. Los números de actividad no ayudan, porque siguen consolidando la idea de una economía muy heterogénea, con los sectores intensivos en mano de obra sin terminar de recuperarse”.

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“Después de varios meses operando por encima de sus pares emergentes, los bonos argentinos corrigieron y el mercado volvió a mirar los fundamentos locales, con una actividad que sigue sin consolidarse y un 2027 que empieza a asomar”, definió Cohen Aliados Financieros.

El panel de acciones líderes cayó 4,5% en pesos en el balance de las cinco ruedas, a 2.947.349 puntos, un piso en diez semanas. Medido por la paridad del “contado con liqui” la caída semanal fue de 4%, en un mínimo desde el 20 de mayo.

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Entre las acciones de referencia, Grupo Galicia perdió un 6,3% semanal en Wall Street, Supervielle perdió 4,5%, Mercado Libre ganó 1,6%, Edenor cayó 4,6% y Pampa Energía cedió 3,8 por ciento.

Acciones locales en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)

El precio del petróleo ganó un 5% respecto del viernes anterior, con el barril de crudo Brent del Mar del Norte en los 88,50 para los contratos a entregar en octubre. Con esta referencia, YPF -en la zona de los USD 50 por ADR, se mantuvo a flote (+0,2%)-, mientras que Vista Energy perdió 0,8 por ciento.

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El INDEC reportó que el aumento de los precios promedió el 2,1% durante julio, con una suba del 19,3% en siete meses de 2026, mientras que la variación interanual fue del 33,8%, la más alta en once meses, mientras que la inflación núcleo núcleo alcanzó el 1,8 por ciento.

El analista financiero Christian Buteler aseguró que “el mercado atraviesa una preocupante apatía. Llevamos semanas viendo una operatoria sin volumen genuino, donde la dinámica es: cada rebote de corto plazo es utilizado para desarmar posiciones estratégicas. No hay derrumbe, pero sí un goteo constante y silencioso”.

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Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea indicó que “a pesar de los progresos macroeconómicos observados en Argentina desde diciembre de 2023, el riesgo país bajó en forma considerable, pero no se logra perforar el piso de los 400 puntos básicos, que acercarían la posibilidad de regresar a los mercados internacionales de crédito”.

Por otro lado, GMA Capital observó que “la paz financiera del primer semestre empezó a crujir. Tras un semestre de compresión desde 35% hasta 22% de tasa efectiva anual, las tasas en pesos subieron en toda la curva durante el último mes”. Y recalcó que “la curva CER mostró un bear steepening (cuando rendimientos de los bonos a largo plazo suben de manera más rápida que los de corto plazo) elocuente, con el tramo corto saltando de -1,5% a 4/5% anual”.

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Los expertos de TSA Bursátil recordaron que en Wall Street “el S&P 500 se encuentra en máximos históricos, llegando a cruzar por primera vez los 7.800 puntos. Esta performance es explicada en buena parte por los resultados corporativos, donde ya presentaron el 91% de las empresas que componen el selectivo, de las cuales el 85% superó las expectativas sobre sus beneficios. Por sectores, se destacaron Salud, Finanzas, Energía y Tecnología, como aquellos que más explicaron las sorpresas positivas en los beneficios. De esta forma, el crecimiento de los beneficios del S&P 500 en el segundo trimestre del 2026 es del 50,8%”.

El dólar negoció en baja

El dólar mayorista quedó ofrecido a $1.487,50, en un piso desde el 31 de julio. El billete recortó la suba de 2026 a escasos 32,50 pesos o 2,2 por ciento.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 11 pesos (-0,7%), lejos de la suba de 13,50 pesos registrada en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central fijó un techo para el esquema de bandas cambiarias en los $1.860,62, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 373,12 pesos o 25,1% de ese límite. Se trata de la brecha más grande desde el 29 de mayo (25,2%).

El dólar al público finalizó a $1.510 en el Banco Nación. Así, el billete minorista también regresó a un mínimo desde el 31 de julio y en la última semana bajó diez pesos o 0,7 por ciento. El dólar blue, a $1.545, sumó 20 pesos o 1,3% en el balance semanal.

“La semana estuvo marcada por una mayor prioridad del Gobierno sobre el ancla nominal, combinando estabilidad cambiaria y una administración más estricta de la liquidez en pesos. El BCRA defendió un tipo de cambio en torno a 1.500 pesos por dólar, aunque moderó el ritmo de compras de divisas en lo que va del mes”, definió el equipo de Research de Puente.

“En paralelo, las tasas de muy corto plazo se estabilizaron cerca del 20/23% tras varios días de tensión. El Tesoro logró renovar prácticamente la totalidad de sus vencimientos, con la demanda concentrada en instrumentos cortos”, acotaron desde Puente.

El BCRA compró un total de USD 218 millones en la semana, monto que se amplía a USD 329 millones en agosto. Las reservas internacionales brutas, en USD 49.496 millones, aumentaron en USD 41 millones desde el viernes 7.