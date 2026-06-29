Giuliano Simeone reveló su premonición con la selección argentina que se cumplió en el Mundial 2026: “Elegí creer”

Desde una cama de hospital, con la pierna recién operada, Giuliano Simeone le escribió a su familia que jugaría la próxima Copa del Mundo. Casi tres años después, Lionel Scaloni lo puso de titular en el tercer partido de la fase de grupos ante Jordania

Tres años antes de pisar el césped del estadio AT&T de Arlington con la camiseta de la selección argentina, Giuliano Simeone escribió una promesa en un chat familiar de WhatsApp. Lo hizo desde una cama de hospital, con la pierna izquierda recién operada, horas después de que una patada lo sacara en ambulancia de un amistoso. Lo que nadie sabía entonces es que esa promesa tenía fecha de vencimiento: el Mundial 2026.

El 6 de agosto de 2023, durante un partido de preparación entre el Deportivo Alavés —donde Simeone jugaba cedido por el Atlético de Madrid— y el Burgos CF, el delantero recibió una fuerte entrada desde atrás a los 85 minutos que lo dejó tendido en el césped. El diagnóstico fue contundente: fractura de peroné y luxación de tobillo izquierdo. La ambulancia ingresó al campo, lo retiró en camilla y lo trasladó al hospital más cercano.

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Esa misma noche, el club español confirmó que Giuliano debería pasar por quirófano. La cirugía, informó el Alavés, consistió en “una osteosintesis de peroné y reconstrucción de los ligamentos de la sindesmosis”, realizada por el equipo del doctor Mikel Sánchez. La recuperación lo alejaría de las canchas por meses.

Desde el hospital, con el tobillo intervenido y rodeado de mensajes de aliento de sus compañeros de vestuario, Simeone abrió el chat grupal de WhatsApp que se llama “GIULIANO WORK TEAM” y escribió una sola frase: “Solo les voy a decir una cosa. El próximo Mundial voy a jugarlo”.

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Giuliano Simeone debutó como titular en el Mundial 2026 ante Jordania, tres años después de sufrir una fractura de peroné y una luxación de tobillo en un amistoso

Sus familiares respondieron de inmediato con mensajes de apoyo sin fisuras. “El que se caga que se baje. Aquí no se caga nadie”, escribió uno. “Allí estaremos con la Albiceleste”, sumó otro.

Y el mismo Giuliano en el chat cerró la conversación con una declaración que, a la luz de lo ocurrido este sábado, adquiere otro peso: “Les digo que me acompañen hasta la muerte, que vamos a ir al Mundial se los firmo hoy ya”.

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Ese intercambio, que el hijo del “Cholo” eligió hacer público en su cuenta de Instagram con la frase “Elegí Creer” —acompañado de corazones albicelestes y la fecha de su debut ante Jordania—, resume el arco de casi tres años que separan la lesión de su primera aparición en una Copa del Mundo.

El video que publicó recorre ese camino: los titulares de prensa del día después de la patada, las sesiones de gimnasio, el regreso con la camiseta número 20 del Alavés, los goles posteriores ya de vuelta en el Atlético de Madrid con el dorsal 17, el tanto ante Brasil en las eliminatorias en el histórico 4-0, los amistosos de preparación con la Albiceleste y, finalmente, una jugada ante Jordania grabada desde las tribunas con su sello de velocidad y entrega.

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El partido contra Jordania fue el tercer encuentro de Argentina en el Mundial 2026 y concluyó con victoria albiceleste por 1-3. El entrenador Lionel Scaloni dispuso a Giuliano Simeone como titular. Al término del encuentro, en la zona mixta del estadio AT&T, el jugador del Atlético de Madrid habló ante los medios. “Debutar en un Mundial es algo increíble. Lo soñé desde muy chiquitito”, dijo.

Luego recordó el punto de partida de todo: “Ese 6 de agosto dije que quería jugar el Mundial, que no sabía si iba a llegar, pero que me lo proponía”. Y agregó: “Pasó todo muy rápido. Fue hace tres años y lo pasé mal, pero con mucho esfuerzo y sacrificio me recuperé y hay que agradecer a todos los equipos en los que estuve que me ayudaron”.

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El video de Instagram que acompañó su debut tiene como banda sonora la BZRP Music Sessions, Vol. 50 de Duki, mientras se suceden los titulares de prensa del día de la lesión —entre ellos, “Así le fracturaron tibia y peroné a Giuliano Simeone…" publicado por el diario Marca—. Más adelante, sobre las imágenes del gimnasio y los goles de vuelta en cancha.

El futbolista también recordó que el camino de regreso no fue individual: “Estoy muy contento por haber llegado con mucho esfuerzo y sacrificio”. El mismo día de la lesión, en 2023, Giuliano había escrito a sus seguidores desde el hospital: “El fútbol son retos y me tocó uno desafortunado que no esperaba, pero lo afrontaré con la misma determinación, para superarlo de la mejor manera”. Tres años después, con la camiseta de Argentina puesta y su primera titularidad en el Mundial 2026, esa determinación encontró su respuesta.

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