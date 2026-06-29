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El cambio en la rutina del plantel de la selección argentina que decidió Scaloni después del triunfo ante Jordania en el Mundial

El entrenador junto a su cuerpo técnico modificó el plan de trabajo que venía teniendo el plantel para el día posterior a los partidos

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Scaloni decidió no entrenar después del triunfo ante Jordania (IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff)
Scaloni decidió no entrenar después del triunfo ante Jordania (IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff)

(Desde Estados Unidos) Habían pasado casi una hora con 45 minutos desde el final del partido hasta que Gio Lo Celso pasó por la zona mixta como el último de los jugadores de la selección argentina tras el triunfo frente a Jordania en el Mundial. El reloj marcaba que ya era domingo 28 en Dallas, lo mismo en Argentina, pero ya entrada la madrugada. Mientras eso sucedía, la delegación partió en un vuelo chárter de regreso a su concentración en Kansas City con la idea de entrenarse el domingo a las 18 (hora local). Pero Lionel Scaloni y su cuerpo técnico cambiaron el plan.

“Día de descanso y recuperación en el hotel”, citó la página de la AFA sobre el cronograma del combinado nacional. De esta manera, el equipo no se dirigió al centro de entrenamiento del Sporting KC (Compass Minerals Center) y se quedaron en el Hotel Origin recuperando el cuerpo de cara a lo que se viene: el primer cruce eliminatorio de la Copa del Mundo ante Cabo Verde, el próximo viernes 3 de julio a las 19 (hora argentina) en el estadio de Miami.

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Más allá de la decisión de darle la jornada libre a los futbolistas, la quinta ocasión que el DT y su staff le otorgan tiempo de descanso a los jugadores en medio del torneo que se disputa en Norteamérica, hay una situación relevante para mencionar. En gran parte de la zona central de los Estados Unidos, existe una alerta por temperaturas extremas. Algo que llegó también a Kansas City y se desarrollará a lo largo de toda la semana.

Según indicaron reportes de varios medios locales, un aviso de calor extremo del Servicio Meteorológico Nacional rige para el área metropolitana de Kansas City y amplias zonas de Misuri y Kansas hasta la medianoche del jueves, ante una racha de altas temperaturas que también mantendrá condiciones sofocantes durante la noche. De acuerdo con la agencia, el índice de calor subirá cada tarde a entre 105 y 110 °F (40,6 a 43,3 °C), con poca o ninguna tregua tras la puesta del sol. Esa combinación de temperatura y humedad elevadas puede impedir que viviendas, superficies urbanas y el cuerpo se enfríen antes del siguiente día de calor.

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Messi junto al profe Luis Martín (IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley)
Messi junto al profe Luis Martín (IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley)

El pronóstico advierte que varios días consecutivos de calor extremo aumentan el riesgo de enfermedades asociadas a la temperatura, en especial entre adultos mayores, niños muy pequeños y personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan o hacen ejercicio al aire libre. En este sentido, la selección argentina, acostumbrada a entrenarse en turno vespertino, deberá estar atenta al factor climático.

La recomendación oficial de las autoridades es hacer pausas frecuentes en la sombra o con aire acondicionado, beber agua y evitar actividad extenuante en las horas más calurosas de la tarde. También se pidió revisar el estado de vecinos y familiares sin acceso confiable a aire acondicionado y no dejar nunca a niños o mascotas en vehículos estacionados, ya que el interior puede volverse mortal en minutos.

Más allá de esta cuestión que afectará a la población de Kansas y zonas aledañas, hay que mencionar que el técnico de Pujato junto a su equipo de trabajo también decidió cambiar la metodología de la previa de los partidos de la Selección. Es que a diferencia de lo que se vio hasta ahora, el plantel se entrenará el miércoles 1 y por la tarde viajará para instalarse en Miami, un día antes de lo que lo hizo en los dos encuentros que disputó en Dallas.

De esta manera, el denominado día -1 por la FIFA, que tendrá al DT dando la conferencia de prensa en el estadio, también será una jornada con entrenamiento en otra ciudad para la Selección, algo que hasta ahora nunca sucedió. Y otro aspecto a tener en cuenta de cara al partido ante Cabo Verde será el intenso calor que se esperará. Ya lo dijo Scaloni luego del encuentro ante los jordanos: “Es un horario difícil de entender porque va a hacer mucho calor en Miami. Pero bueno, no podemos quejarnos porque todos juegan en horarios similares”.

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