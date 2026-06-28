La foto familiar que subió Antonela Roccuzzo tras otro golazo de Lionel Messi en la victoria de Argentina ante Jordania en el Mundial

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentina ante Jordania

La jornada posterior al triunfo de Argentina sobre Jordania en el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo estuvo marcada, más allá del resultado, por el gesto familiar y emotivo de Antonela Roccuzzo. La esposa de Lionel Messi compartió en su cuenta de Instagram una imagen que reflejó el clima íntimo que rodea al capitán de la Selección fuera del campo de juego.

En la publicación, Roccuzzo posó junto a sus hijos Mateo y Ciro en las tribunas del estadio de Dallas, ambos sonrientes y vestidos con la camiseta celeste y blanca. La ausencia de Thiago, el hijo mayor, fue notoria para algunos seguidores: se encuentra disputando un torneo juvenil con Inter Miami en Punta Cana. Dos emojis de corazón en los colores de la bandera argentina acompañaron la foto, reforzando el mensaje de aliento y pertenencia.

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La influencer suele compartir momentos como este en cada partido del conjunto nacional, mostrando cómo vive cada instancia del torneo. En varias ocasiones, le ha dedicado palabras de apoyo público a Messi, quien viene de alcanzar el récord de máximo goleador en la historia de los Mundiales, consolidando su vigencia a los 39 años.

La familia Messi celebró el gol del capitán argentino (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La empresaria celebró el sexto gol de su esposo en la actual edición del Mundial abrazando a uno de sus hijos en medio de la emoción, un gesto que fue captado por las cámaras y replicado en redes sociales. Durante el encuentro, Messi ingresó a los 59 minutos en lugar de Lautaro Martínez —quien ya había anotado uno de los goles— y fue protagonista de un tiro libre que casi se convierte en gol. La revancha llegó veinte minutos después, cuando el capitán ejecutó un tiro preciso que descolocó al arquero rival y selló el resultado. Este tanto fue celebrado con especial entusiasmo por su familia, que lo acompañaba desde la tribuna.

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En medio de la competencia, Antonela Roccuzzo también utilizó sus redes para sumarse a causas solidarias. Tras los recientes terremotos que afectaron a Venezuela, compartió un mensaje de apoyo y difundió campañas de ayuda para los damnificados. Su visibilidad en redes le permitió amplificar el alcance de la iniciativa.

El posteo en el que aparecen Mateo y Ciro —ambos integrantes de las categorías inferiores del Inter Miami— generó comentarios entre los seguidores sobre la continuidad de la pasión futbolera en la familia. La foto ya se convirtió en habitual: compartió escenas similares tras las victorias ante Argelia y Austria.

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La foto que compartió Antonela Roccuzzo tras el triunfo de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

El hecho de que Messi no haya sido titular contra Jordania marcó un punto de inflexión en su carrera: desde los cuartos de final de Alemania 2006, el capitán no se había quedado en el banco al inicio de un partido mundialista. Esta decisión puso fin a la mayor racha de titularidades consecutivas en la historia de la selección argentina en una Copa del Mundo, sumando un dato estadístico que resaltó la magnitud del momento.

La victoria por 3-1, con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, finalizó con la selección argentina como líder del Grupo J, ya clasificado a los 16avos de final. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a jugar el viernes a las 19:00 (hora argentina) frente a Cabo Verde en el Estadio Miami. De superar esa instancia, el siguiente cruce será el martes 7 de julio a las 13:00, ante el ganador del duelo entre Australia y Egipto.

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Antonela Roccuzzo compartió en Instagram fotos junto a sus hijos tras la victoria ante Austria