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El Gobierno coorganizará la conferencia internacional contra el narcotráfico que lidera la DEA

En medio de un fuerte operativo de seguridad, el evento se realizará desde entre el 18 y el 20 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezará la conferencia

El presidente Javier Milei junto a su par de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente Javier Milei junto a su par de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)
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En el marco del alineamiento estratégico con Estados Unidos, la Argentina coorganizará la edición número 40 de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), uno de los principales foros mundiales de cooperación contra el narcotráfico, organizado bajo el liderazgo de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA). Según confirmaron a Infobae fuentes oficiales, el evento se llevará adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la próxima semana, entre el 18 y el 20 de agosto.

Si bien la organización del evento data de algunos meses atrás, en Casa Rosada celebraron el hecho y destacaron la colaboración entre las naciones en materia de seguridad. “Forma parte de un voto de confianza que responde a lo que venimos haciendo y a la cooperación internacional conjunta”, expresó una importante fuente de la administración libertaria a Infobae.

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El foro, que tendrá lugar la semana próxima, constará de tres días de reuniones plenarias que podrían desarrollarse en el Palacio Libertad, y convocarán a altas autoridades del organismo y de otras agencias de la administración de Donald Trump, que permanecen en estricta reserva. En medio de un fuerte operativo de seguridad, se esperan delegaciones de más de 180 países y más de 700 participantes.

El titular de la DEA, Terry Cole (REUTERS/Annabelle Gordon)
El titular de la DEA, Terry Cole (REUTERS/Annabelle Gordon)

Sus ediciones anteriores se llevaron adelante en Grecia y en Colombia, en medio de un fuerte hermetismo por cuestiones de seguridad. “Son jornadas de trabajo, de intercambio de información en la materia en la que la Argentina y Estados Unidos son coanfitriones”, resumió una fuente en tema.

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En representación del Poder Ejecutivo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezará el foro y extenderá las invitaciones al resto del Gabinete. Al cierre de esta nota, la presencia del presidente Javier Milei no estaba confirmada por cuestiones de agenda internacional.

“Que la Argentina haya sido elegida por primera vez como coorganizadora de la IDEC constituye un reconocimiento al trabajo que el país viene realizando en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y refleja la confianza internacional en las capacidades argentinas para liderar iniciativas de cooperación en seguridad”, argumentaron desde la cartera.

La organización conjunta comenzó durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, cuando a finales de noviembre de 2025 recibió a una delegación de agentes de la DEA que lidera Terry Cole: Michael Cabral, jefe de la División Cono Sur; Thomas Miles, agregado del organismo en Argentina; y al asesor Guillermo González. En aquella oportunidad, acordaron la necesidad de avanzar en la organización conjunta de la conferencia número 40.

En Casa Rosada sostienen que la conferencia representa “una oportunidad” para consolidar el liderazgo regional del país y potenciar la cooperación operativa y en materia de inteligencia. Además, les permitirá a las dos administraciones intensificar las acciones en el combate contra el crimen organizado transnacional y el financiamiento del terrorismo.

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich junto a autoridades de la DEA
La exministra de Seguridad Patricia Bullrich junto a autoridades de la DEA

Como contó este medio, el mandatario mantiene total sintonía con la administración republicana de Estados Unidos y aspira a consolidarse como uno de los principales interlocutores de Trump en la región. A eso apuntan también los planes de colaboración conjunta y la coorganización del evento que se celebrará por primera vez en el país.

Bajo ese objetivo, en marzo de este año, el mandatario adhirió a la iniciativa Escudo de las Américas, propuesta por Trump para hacer frente al narcotráfico y al avance de China en la región. Se trata de una alianza que busca combinar la acción diplomática anunciada con un acuerdo militar firmado por el Pentágono y algunos países de la región.

La coordinación en la materia fue destacada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la DEA, que a través de un comunicado brindó detalles de los operativos realizados con la Argentina en 2025. Según expusieron, durante 2025 se confiscaron más de 1.260 kilos de cocaína, 12.900 pastillas de MDMA, 1.257 cartones de LSD y 250 gramos de anfetaminas, y se arrestó a 35 narcotraficantes.

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