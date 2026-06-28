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El particular caso de Giovani Lo Celso: debutó en un Mundial tras sus fallidas experiencias y marcó un gran gol de tiro libre para Argentina

El mediocampista, que no ingresó en Rusia 2018 y se quedó afuera de Qatar 2022 por lesión, anotó el 1-0 sobre Jordania

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Giovani Lo Celso abrió el marcador para la selección argentina ante Jordania con un golazo de tiro libre en el minuto 18 del partido en Dallas por el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, un tanto que adquiere una dimensión particular: el mediocampista rosarino llegó a este torneo con cero minutos disputados en Copas del Mundo pese a haber sido convocado en dos ocasiones anteriores.

El volante del Real Betis, de 30 años, se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y colocó la pelota contra el palo del arquero jordano, quien se había movido hacia el lado de la barrera y quedó a contra pierna. La conquista se produjo sin Lionel Messi en cancha —el capitán de la selección argentina arrancó el encuentro como suplente por decisión del entrenador Lionel Scaloni—, y con Nicolás Otamendi como capitán.

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El tanto tiene un trasfondo que lo distingue del resto de sus compañeros. En Rusia 2018, el rosarino integró el plantel pero no tuvo participación en ninguno de los cuatro partidos de la Selección. Cuatro años después, en Qatar 2022, una severa lesión muscular sufrida con el Villarreal lo obligó a pasar por el quirófano apenas semanas antes del debut, lo que le impidió disputar el torneo en el que Argentina se consagró campeona del mundo por tercera vez. Lo Celso fue considerado parte activa del grupo por el cuerpo técnico, aunque su contador de minutos en fase final mundialista quedó en cero ya que no pudo ser parte de la lista definitiva de convocados.

A pesar de ser titular indiscutido en las eliminatorias, en las Copas América y en la Finalísima bajo la conducción de Scaloni, la relación del mediocampista con el torneo más importante del mundo estuvo marcada por esa paradoja: convocado en tres Mundiales y sin haber disputado un solo minuto hasta esta noche en Dallas.

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La jornada también tuvo un episodio previo al gol: en el minuto 6, Lo Celso anotó tras quedar mano a mano con el arquero, pero la acción fue anulada por posición adelantada. Fue recién en el 18 cuando el tanto llegó para quedarse.

Con cuatro apariciones como suplente en Rusia 2018 y otras dos en Estados Unidos, Canadá y México 2026, Lo Celso tuvo minutos finalmente como titular en el séptimo juego de su historial para tener en el primer cuarto de hora un grito de gol que e hizo esperar.

El último gol de tiro libre de Argentina en un Mundial hasta este momento le pertenecía a Messi. El astro rosarino fue el autor del 2-1 parcial de la Albiceleste ante Nigeria, el 25 de junio de 2014, en la cita que tuvo lugar en Brasil. Aquel partido terminó 3-2 a favor del elenco que en ese entonces dirigía Alejandro Sabella.

Además, el gol de Lo Celso fue el primero en este Mundial que no lleva el nombre de Messi. El capitán con presente en Inter Miami y pasado en Barcelona y París Saint Germain había marcado los cinco goles anteriores (tres ante Argelia y dos ante Austria).

Luego, a los 31 minutos de la primera etapa, Lautaro Martínez también se anotó en el marcador cuando intercambió un penal para decretar el 2-0 de Argentina ante Jordania.

El próximo compromiso del elenco nacional argentino será el 3 de julio. Los dirigidos por Scaloni se enfrentarán a Cabo Verde, que terminó en el segundo lugar del Grupo H, desde las 19 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

LA SECUENCIA DEL GOL DE LO CELSO

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Crédito fotos: Reuters (Jerome Miron/Issei Kato/Kai Pfaffenbach/Tim Heitman)

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