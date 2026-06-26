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El gesto solidario de Antonela Roccuzzo luego de los terremotos en Venezuela: “Mis pensamientos están con ustedes”

La rosarina promovió una colecta internacional en medio de la emergencia humanitaria provocada por los sismos que golpearon al país caribeño

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Antonela Roccuzzo compartió una campaña solidaria en medio del desastre que vive Venezuela
Antonela Roccuzzo compartió una campaña solidaria en medio del desastre que vive Venezuela

La solidaridad cobró protagonismo en las redes sociales luego de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela en las últimas horas. Entre las figuras internacionales que manifestaron su apoyo se destacó Antonela Roccuzzo, quien utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de aliento a los damnificados y difundir una campaña de ayuda.

La esposa de Lionel Messi compartió en sus historias un texto donde expresó su apoyo a la causa solidaria: “Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”.

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El gesto de la influencer trascendió el ámbito privado y se convirtió en un llamado a la acción. Junto a su mensaje, la rosarina incluyó un enlace bajo el título “Ayuda para Venezuela”, destinado a quienes quisieran y pudieran colaborar con donaciones. De esta manera, alentó a sus millones de seguidores a sumarse a la iniciativa solidaria: “Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”. Su intervención se suma a la de otras personalidades que aprovecharon el alcance de sus plataformas para visibilizar la emergencia humanitaria y canalizar el apoyo internacional hacia los más afectados.

Una pantalla negra muestra un mensaje en blanco sobre apoyo a Venezuela, un botón con el texto 'AYUDA PARA VENEZUELA' y un texto que invita a donar
Antonela Roccuzzo difunde un mensaje en redes sociales para solicitar apoyo a las personas afectadas por los terremotos en Venezuela, incluyendo un enlace para donaciones.

El contexto que rodeó el gesto de Roccuzzo estuvo marcado por la crudeza de los hechos. Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió el país caribeño, con epicentro cerca de la ciudad de Morón. El sismo provocó escenas de pánico en las calles, evacuaciones masivas y daños estructurales en diversas regiones, incluida Caracas. En las horas siguientes, nuevas réplicas de magnitud 7,2 y 7,5 complicaron aún más la situación, elevando el nivel de destrucción y la incertidumbre entre la población.

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Las consecuencias de los movimientos telúricos fueron devastadoras. Hasta el momento, el gobierno elevó la cifra de muertes a 589, y cerca de tres mil heridos, mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos. Los equipos de rescate, enfrentando condiciones adversas, continuaban trabajando contrarreloj para localizar sobrevivientes entre los escombros de edificios derrumbados.

Las imágenes de pánico y desesperación se multiplicaron en distintos puntos del país. Las autoridades ordenaron evacuaciones en zonas de alto riesgo y dispusieron albergues de emergencia para quienes perdieron sus viviendas. Caracas y otras ciudades experimentaron cortes de energía, interrupciones en los servicios y daños en la infraestructura, lo que agravó la situación de los damnificados. El saldo material, aunque aún en evaluación, dejó barrios enteros afectados y una demanda urgente de recursos humanitarios.

El Ayuntamiento de Madrid destinará 2 millones adicionales del fondo de acción humanitaria para ayudar a Venezuela
El Ayuntamiento de Madrid destinará 2 millones adicionales del fondo de acción humanitaria para ayudar a Venezuela

La tragedia en Venezuela movilizó rápidamente a la comunidad internacional. Diversos países enviaron mensajes de apoyo y comenzaron a coordinar el envío de asistencia, tanto en insumos como en equipos de rescate. La ayuda internacional comenzó a llegar durante las primera shoras de este viernes y se espera el arribo de nuevos insumos en aviones sanitarios y rescatistas de diversos países

Por su parte, Estados Unidos anunció el despliegue de fuerzas militares para apoyar las operaciones de socorro, luego de que las autoridades interinas solicitaran asistencia. En paralelo, el Departamento del Tesoro flexibilizó las sanciones contra Venezuela al autorizar de forma temporal las transacciones vinculadas con la ayuda humanitaria destinada al país.

Horas después, el Canciller de Venezuela, Yván Gil usó sus redes sociales para agradecer a su par argentino. “He estado en comunicación con Pablo Quirno, el canciller de la República Argentina, quien ha expresado sus más sinceras condolencias y ha ofrecido su colaboración para seguir abordando la emergencia”, confirmó.

El Canciller de Venezuela agradeció la ayuda ofrecida por Argentina
El Canciller de Venezuela agradeció la ayuda ofrecida por Argentina

El mensaje de Antonela Roccuzzo incluyó un componente práctico: la difusión de una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, destinada a quienes quisieran contribuir económicamente. Esta herramienta de financiación colectiva permite a individuos y organizaciones recaudar dinero para causas personales, emergencias o proyectos benéficos, facilitando la transferencia segura de fondos a los destinatarios de la ayuda.

La difusión de la campaña en redes sociales permitió amplificar el alcance de la ayuda, sumando a la iniciativa a miles de personas solidarias en todo el mundo. Así, la acción de Antonela se inscribió en una cadena internacional de gestos y aportes destinados a mitigar los efectos de la catástrofe y acompañar a quienes atraviesan la emergencia humanitaria en territorio venezolano.

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