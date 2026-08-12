V, miembro de BTS, revela que tiene problemas de audición: “Solo oigo el 30% en este lado”

V explicó que lleva alrededor de dos años y medio lidiando con el deterioro de su audición. (BIGHIT Music)

Guardar

V, integrante de BTS, reveló que atraviesa un problema de audición en uno de sus oídos y que recibe tratamiento médico desde hace aproximadamente dos años y medio. La confesión ocurrió durante una transmisión en vivo de Weverse junto a Jungkook, quien también habló sobre una lesión en la espinilla que podría agravarse si no recibe los cuidados necesarios.

La conversación se produjo después de los conciertos que BTS ofreció en Baltimore, Estados Unidos, como parte de su gira mundial ARIRANG. En medio de una charla informal, V (Kim Taehyung) contó por primera vez públicamente detalles sobre su estado auditivo.

PUBLICIDAD

“Si el izquierdo escucha al 100% ahora mismo, el derecho solo escucha al 30%”, explicó el cantante. V señaló que la capacidad auditiva de ese oído comenzó a disminuir hace unos dos años y medio y que el problema no se ha recuperado por completo.

El ídolo de 30 años también explicó que actualmente toma medicamentos y acude al hospital de manera periódica para recibir atención por esta dificultad auditiva. Hasta esta transmisión, V no había hablado públicamente de esta situación.

PUBLICIDAD

V y Jungkook compartieron detalles sobre los problemas físicos que enfrentan mientras cumplen con la exigente agenda de ARIRANG. (BIGHIT Music)

Al igual que Taehyung, Jungkook también está trabajando en la gira mientras lidia con una dolencia física: tiene una lesión severa en la zona de la espinilla.

“Está justo en el punto anterior a convertirse en una fractura por estrés”, afirmó el miembro más joven de BTS. Aunque todavía no se ha roto, precisó que “hay mucha inflamación en la espinilla, y probablemente algunos microdaños en el hueso”.

PUBLICIDAD

El cantante también reconoció que este tema afecta su desempeño durante el concierto. “Aunque hoy quería correr con energía sobre el escenario, a veces me dolía demasiado y no podía hacerlo”, comentó. Asimismo, Jungkook aseguró que tendrá cuidado con su recuperación para poder terminar la gira de manera adecuada.

Las declaraciones llegan mientras BTS afronta una exigente agenda internacional. Después de Baltimore, el grupo tiene previsto presentarse en Arlington, Texas, el 15 y 16 de agosto, y posteriormente viajará a Toronto para dos conciertos los días 22 y 23.

PUBLICIDAD

V aseguró a sus seguidores que está en tratamiento por su problema auditivo (BIGHIT Music)

Piden respeto a su privacidad

Los miembros de la exitosa boyband surcoreana además mencionaron una situación insólita que habían vivido durante la semana: la presencia de curiosos en el gimnasio del hotel, a pesar de que ellos entrenan durante la madrugada.

V explicó que, si alguien realmente va a hacer ejercicio, no ve inconveniente en compartir el espacio. Sin embargo, cuestionó a quienes acuden únicamente para observarlos o intentar conversar con ellos. Jungkook coincidió con esa postura y recordó que se trata de un espacio relacionado con su vida personal.

PUBLICIDAD

“¡Anoche fuimos al gimnasio a las 2 de la mañana y había 20 personas allí! ¿Eso tiene sentido?”, relató V. Jungkook añadió que, durante sus giras anteriores, nunca había visto personas entrenando a esas horas.

BTS continúa con su gira mundial ARIRANG, que durante agosto atraviesa distintas ciudades de Norteamérica (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Tras completar su recorrido por Norteamérica, BTS llegará a Sudamérica en octubre. El tramo regional comenzará en Bogotá, Colombia, el 2 y 3 de octubre; después continuará en Lima, Perú, con conciertos el 7, 9 y 10 de octubre.

PUBLICIDAD

El Tour Arirang seguirá por Santiago de Chile el 14, 16 y 17 de octubre. El septeto además visitará Buenos Aires, Argentina, para ofrecer sus shows el 21, 23 y 24 de octubre – Estadio Único de La Plata. La travesía por América del Sur concluirá en Brasil, con tres shows en São Paulo.