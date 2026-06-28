El gol de tiro libre de Lionel Messi ante Jordania en el Mundial: el efusivo festejo de Anto Roccuzzo con sus hijos

¡¡¡ESTÁS ENFERMO, LEO!!!



Qué pedazo de gol de tiro libre en el sagrado pie zurdo de Lionel Messi, que mete el 3-1 de Argentina ante Jordania y suma su sexto gol en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/3sSKMBktNJ — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

La rutina de lo extraordinario. Una vez más, Lionel Messi volvió a grabar su nombre a fuego en este Mundial: anotó el 3-1 ante Jordania con un preciso tiro libre rasante que dejó parado al Abulaila Yazed y desató la euforia en el palco familiar. Antonela Roccuzzo, su esposa, no escondió la emoción y lo celebró abrazando a uno de sus hijos.

El capitán saltó a la cancha a los 59 minutos en el lugar de Lautaro Martínez –autor del segundo tanto– y tuvo un primer tiro libre que pasó cerca del arco. La revancha llegó a los 79 minutos: Leo aprovechó que su compañero Alexis Mac Allister se paró en la barrera rival para tapar la visión, colocó la pelota bien cerca de su pie y descolocó al portero rival, que antes ya había sufrido una anotación de tiro libre.

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El festejo en el palco de la familia Messi (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Con este tanto, sumó su sexto gol en la actual edición de la Copa del Mundo y es el máximo artillero del torneo por delante del noruego Erling Haaland, los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé y el brasileño Vinicius Jr., todos con 4. Además, sigue estirando su diferencia como mayor anotador en la historia de los Mundiales con 19 gritos.

¡¡GRITALO, ANTO!! 🤩⚽🇦🇷



Así celebró la pareja de Lionel Messi una obra maestra más del 10 argentino en el #MundialEnDSPORTS. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OsUI96QGQr — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

El rosarino, que acaba de cumplir 39 años, fue al banco ante Jordania y marcó el final de una racha histórica: por primera vez desde los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006, el capitán de la selección argentina no arrancó de titular en un partido de Copa del Mundo. Fue también el punto final de la mayor serie de titularidades consecutivas de un jugador en representativo nacional en toda la historia del torneo.

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Messi había roto esa marca en la primera fecha de Argentina en este Mundial 2026, ante Argelia, cuando alcanzó su 24ª titularidad seguida y superó al italiano Paolo Maldini, quien había jugado de forma ininterrumpida los 23 partidos de Italia entre las ediciones de 1990 y 2002. El récord del italiano había quedado igualado en la final de Qatar 2022 ante Francia, donde el rosarino también se consagró campeón.

La trayectoria mundialista de Messi a lo largo de seis torneos refleja una evolución casi sin precedentes. En Alemania 2006, con apenas 18 años, disputó tres partidos: uno como titular -el 0-0 ante Países Bajos, donde Argentina ya tenía asegurada la clasificación- y dos como suplente. En su debut contra Serbia y Montenegro, ingresó al minuto 74 y marcó el gol del 6-0; en los octavos ante México, entró al 84. En los cuartos ante Alemania, miró todo el partido desde el banco, tampoco había ingresado en el primer duelo del certamen frente a Costa de Marfil. Su balance en ese torneo fue de un grito y una asistencia.

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Para Sudáfrica 2010, con la camiseta número 10 ya en su espalda, Messi fue titular en los cinco compromisos del equipo dirigido por Diego Maradona. Jugó todos los minutos disponibles, aportó 1 asistencia y no convirtió goles. Argentina llegó hasta los cuartos de final, donde cayó 4-0 ante Alemania.

Brasil 2014 fue su primera gran actuación individual en un Mundial. Titular y capitán en los siete partidos de la Albiceleste, Messi convirtió 4 goles y sumó 1 asistencia. El equipo llegó a la final, pero cayó ante Alemania en el alargue por un tanto de Mario Götze. El astro se quedó con el Balón de Oro del torneo.

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En Rusia 2018, bajo las órdenes de Jorge Sampaoli, Messi disputó los cuatro partidos como titular y capitán. Convirtió 1 gol —ante Nigeria en el minuto 14— y repartió 2 asistencias. Argentina quedó eliminada en octavos ante Francia (3-4).

Qatar 2022 representó la cima de su recorrido en la competencia. Titular y capitán en los siete partidos, Messi convirtió 7 goles —incluyendo dos en la final ante Francia— y distribuyó 3 asistencias. Se convirtió en el primer jugador en la historia en marcar en la fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y la final de un mismo torneo. Argentina se consagró campeón del mundo por tercera vez y Messi recibió su segundo Balón de Oro mundialista.

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En el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, Messi arrancó como titular y capitán en los dos primeros partidos del Grupo J. Ante Argelia, el 16 de junio, marcó un hat-trick en la victoria 3-0. Ante Austria, el 22 de junio, convirtió un doblete en el triunfo 2-0. Con esos 5 goles en 2 partidos, superó los 16 de Miroslav Klose -hasta entonces el máximo goleador de la historia del torneo- y llegó a 18.

Ante Jordania, en la tercera fecha del Grupo J, Messi no arrancó de titular por primera vez en 20 años de competencia mundialista. Hasta ese momento, su registro global en Copas del Mundo era de 28 partidos disputados —más que cualquier otro jugador en la historia—, 26 titularidades, 2 ingresos como suplente (los ya mencionados frente a Costa de Marfil y Alemania en 2006), 18 goles, 8 asistencias, 18 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

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La carrera de Lionel suma ahora 1159 partidos oficiales en los que firmó 917 goles y repartió 414 asistencias entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), la selección argentina (123 goles y 62 asistencias en 202 partidos), Inter Miami (90 goles y 50 asistencias en 104 partidos) y PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos).

LA TABLA DE MÁXIMOS GOLEADORES HISTÓRICOS EN MUNDIALES

1- Lionel Messi (Argentina): 19 goles en 29 partidos

2- Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos

3- Kylian Mbappé (Francia): 16 goles en 17 partidos

4- Ronaldo (Brasil): 15 goles en 19 partidos

5- Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos

6- Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos

7- Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos

8- Harry Kane (Inglaterra): 11 goles en 14 partidos

9- Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles en 17 partidos

10- Sandor Kocsis (Hungría): 11 goles en 5 partidos