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Robert Pattinson persigue depredadores sexuales en el tráiler de ‘Primetime’

El primer largometraje narrativo de Lance Oppenheim competirá por el León de Oro en agosto

Primetime presenta su tráiler.
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A24 presentó el primer tráiler de Primetime, un thriller basado en hechos reales que transforma a Robert Pattinson en Chris Hansen, el periodista conocido por confrontar a adultos que intentaban concertar encuentros sexuales con menores a través de internet. La película tendrá su estreno mundial en agosto de 2026 dentro del Festival de Venecia, donde competirá por el León de Oro, antes de llegar a los cines de Estados Unidos el 25 de septiembre.

Del programa televisivo al conflicto ético

La historia se remonta a 2006, cuando Hansen ya trabajaba en To Catch a Predator, un programa de televisión dedicado a identificar a adultos que buscaban mantener relaciones sexuales con menores de 16 años. El periodista acudía al lugar acordado para la cita y confrontaba directamente a los involucrados frente a las cámaras.

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El formato se convirtió en un fenómeno de audiencia en Estados Unidos, pero también generó controversia por la manera en que mezclaba investigación periodística, exposición pública y procedimientos cercanos a una operación policial. Esa tensión ocupa el centro de Primetime, que no está planteada como una biografía convencional de Hansen.

La película presenta a su protagonista cada vez más obsesionado con aumentar la audiencia. Esa búsqueda lo empuja a cruzar límites éticos mientras transforma la persecución de posibles abusadores en espectáculo televisivo. El conflicto surge de una pregunta concreta: hasta dónde puede llegar un periodista cuando la investigación, la justicia mediática y el rendimiento de un programa dependen de las mismas imágenes.

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Aunque toma como punto de partida hechos y figuras reales, Primetime construye una narración dramatizada. El guion se basa en un artículo que Luke Dittrich publicó en la revista Esquire en 2007, un año después del período en el que se desarrolla la historia.

El salto de Lance Oppenheim a la ficción

Lance Oppenheim dirige Primetime en el que será su primer largometraje narrativo. Hasta ahora, su carrera estaba vinculada al documental, con trabajos como Una clase de cielo y Spermworld. El nuevo proyecto conserva un tema relacionado con sus antecedentes: personas reales sometidas a la mirada de una cámara y sistemas que convierten su intimidad en contenido público.

El libreto fue escrito por Ajon Singh a partir del texto de Dittrich. La participación de A24 sitúa la película dentro de la línea de thrillers del estudio centrados en personajes incómodos, decisiones morales y situaciones donde resulta difícil separar la ambición profesional de las consecuencias personales.

Pattinson encabeza un reparto que incluye a Merritt Wever, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers, Matthew Maher, Bokeem Woodbine, Anna Faris, Jonathan Lipnicki y Tony Revolori. La información disponible todavía no detalla los personajes interpretados por cada integrante del elenco.

El primer avance concentra su atención en el trabajo de Hansen y en la presión por obtener resultados frente a las cámaras. Más que limitarse a recrear las confrontaciones televisivas, la película examina el proceso mediante el cual una investigación puede quedar condicionada por los números de audiencia y la necesidad de producir imágenes cada vez más fuertes.

Primetime (Captura de tráiler oficial)
Primetime (Captura de tráiler oficial)

Un año cargado para Robert Pattinson

Primetime será el cuarto estreno importante de Pattinson durante 2026. El actor también aparece en El drama, junto a Zendaya; en La odisea, dirigida por Christopher Nolan; y en Dune: Parte tres. Esa agenda llega después de una etapa marcada por títulos como El faro, Tenet, The Batman, Mickey 17 y Die, My Love.

En esos proyectos trabajó con cineastas como Bong Joon-ho y Lynne Ramsay, además de retomar su colaboración con Nolan después de Tenet. Primetime suma un papel inspirado en una figura pública reconocible, pero bajo una mirada que evita presentar al periodista únicamente como un perseguidor de depredadores sexuales.

La primera proyección en Venecia permitirá conocer la recepción crítica de la película antes de su distribución comercial. A24 fijó el estreno en los cines estadounidenses para el 25 de septiembre de 2026.

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