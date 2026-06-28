La brutal patada en la cara a Senesi que derivó en el penal con el que Lautaro Martínez quebró su racha en los Mundiales

Argentina jugó ante Jordania como si no hubiese llegado al choque clasificada a los 16avos de final como líder del Grupo J. A pesar de los nueve cambios, dispuestos por Lionel Scaloni para cuidar piernas, el espíritu del campeón del mundo no se modificó. Y antes de los 20 minutos ya estaba ganando 1-0 gracias a la conquista de tiro libre de Gio Lo Celso.

El apetito albiceleste no mermó. Y luego de la primera pausa de hidratación volvió a golpear. Nicolás Tagliafico sacó un centro rasante y venenoso desde la izquierda y encontró la arremetida de Lautaro Martínez por el centro del área. El Toro punteó el balón, pero dio en el travesaño y el rebote lo alcanzó de palomita Marcos Senesi, quien sufrió un patadón en el rostro de Nizar Al Rashdan. El árbitro István Kovács no sancionó en primera instancia, pero fue convocado del VAR y, frente a la pantalla, no dudó. Quien tomó la responsabilidad fue Martínez quien, con un remate cruzado, firmó su primer tanto en un Mundial.

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El VAR corrigió una acción clave: el penal fue correctamente sancionado tras la revisión en campo. Desde la Sala VOR se detectó un contacto del pie del jordano sobre el rostro del atacante dentro del área, motivo por el cual se recomendó una Revisión en el Área de Revisión Arbitral (OFR).

¡AHORA SEEEEE, GRITALO LAUTARO!



Golazo del Toro desde el punto de penal, después de la falta a Marcos Senesi que le dio la ventaja a la Selección Argentina, para el 2-0 ante Jordania. pic.twitter.com/GkrzlsvRqm — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Durante la revisión, el árbitro pudo observar desde diferentes ángulos el punto de contacto, la intensidad de la acción y las consecuencias físicas sobre el adversario. Las imágenes evidenciaron la infracción durante la disputa del balón, configurando una acción temeraria por la forma de ejecución y el riesgo generado.

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En el aspecto disciplinario, la acción corresponde a una conducta temeraria, por lo que la sanción adecuada es tarjeta amarilla.

El capitán del Inter de Milán aprovechó para quitarse de encima un estigma: con 37 goles era el segundo máximo anotador de la era Scaloni, pero no había podido marcar en el hito de Qatar 2022, certamen en el que se esforzó al máximo porque estaba con problemas físicos.

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En las dos primeras fechas de este Mundial empujó, generó un penal que Messi falló, pero tampoco se amigó con la red. Finalmente, con Jordania se terminó la racha.

El festejo de Lautaro Martínez, seguido por Lo Celso y Tagliafico (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Vale recordar que Martínez resultó una pieza clave en las dos Copas América obtenidas por Argentina. De hecho, en la edición 2024, fue el autor del tanto que resolvió la final ante Colombia. A lo largo del ciclo, se dio una batalla entre el ex Racing y Julián Álvarez por la titularidad en compañía de Lionel Messi. Contra Jordania, con el líder en el banco, compartieron la ofensiva. Y, como cada vez que lo hicieron, se combinaron con criterio.

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Con el ex River Plate buscando su mejor forma futbolística tras el esguince que sufrió en las semifinales de la Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal, Lautaro Martínez hace valer sus oportunidades. Lo mismo Senesi, quien entró a la lista de 26 futbolistas por la lesión de Leonardo Balerdi y se dio el gusto de debutar en la Copa del Mundo. De paso, fue quien le puso el cuerpo al golpe de Al Rashdan para provocar un penal que le permitió al seleccionado ampliar el score. Y, pese a la patada, se mantuvo en el campo.

El momento de la patada en el rostro a Senesi (REUTERS/Hannah Mckay)