Deportes

La brutal patada en la cara a Senesi que derivó en el penal con el que Lautaro Martínez quebró su racha en los Mundiales

El defensor ex San Lorenzo recibió una clara infracción que le abrió la puerta del gol al delantero: fue el 2-0 de Argentina ante Jordania

Guardar
Google icon

Argentina jugó ante Jordania como si no hubiese llegado al choque clasificada a los 16avos de final como líder del Grupo J. A pesar de los nueve cambios, dispuestos por Lionel Scaloni para cuidar piernas, el espíritu del campeón del mundo no se modificó. Y antes de los 20 minutos ya estaba ganando 1-0 gracias a la conquista de tiro libre de Gio Lo Celso.

El apetito albiceleste no mermó. Y luego de la primera pausa de hidratación volvió a golpear. Nicolás Tagliafico sacó un centro rasante y venenoso desde la izquierda y encontró la arremetida de Lautaro Martínez por el centro del área. El Toro punteó el balón, pero dio en el travesaño y el rebote lo alcanzó de palomita Marcos Senesi, quien sufrió un patadón en el rostro de Nizar Al Rashdan. El árbitro István Kovács no sancionó en primera instancia, pero fue convocado del VAR y, frente a la pantalla, no dudó. Quien tomó la responsabilidad fue Martínez quien, con un remate cruzado, firmó su primer tanto en un Mundial.

PUBLICIDAD

El VAR corrigió una acción clave: el penal fue correctamente sancionado tras la revisión en campo. Desde la Sala VOR se detectó un contacto del pie del jordano sobre el rostro del atacante dentro del área, motivo por el cual se recomendó una Revisión en el Área de Revisión Arbitral (OFR).

Durante la revisión, el árbitro pudo observar desde diferentes ángulos el punto de contacto, la intensidad de la acción y las consecuencias físicas sobre el adversario. Las imágenes evidenciaron la infracción durante la disputa del balón, configurando una acción temeraria por la forma de ejecución y el riesgo generado.

PUBLICIDAD

En el aspecto disciplinario, la acción corresponde a una conducta temeraria, por lo que la sanción adecuada es tarjeta amarilla.

El capitán del Inter de Milán aprovechó para quitarse de encima un estigma: con 37 goles era el segundo máximo anotador de la era Scaloni, pero no había podido marcar en el hito de Qatar 2022, certamen en el que se esforzó al máximo porque estaba con problemas físicos.

En las dos primeras fechas de este Mundial empujó, generó un penal que Messi falló, pero tampoco se amigó con la red. Finalmente, con Jordania se terminó la racha.

El festejo de Lautaro Martínez, seguido por Lo Celso y Tagliafico (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
El festejo de Lautaro Martínez, seguido por Lo Celso y Tagliafico (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Vale recordar que Martínez resultó una pieza clave en las dos Copas América obtenidas por Argentina. De hecho, en la edición 2024, fue el autor del tanto que resolvió la final ante Colombia. A lo largo del ciclo, se dio una batalla entre el ex Racing y Julián Álvarez por la titularidad en compañía de Lionel Messi. Contra Jordania, con el líder en el banco, compartieron la ofensiva. Y, como cada vez que lo hicieron, se combinaron con criterio.

Con el ex River Plate buscando su mejor forma futbolística tras el esguince que sufrió en las semifinales de la Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal, Lautaro Martínez hace valer sus oportunidades. Lo mismo Senesi, quien entró a la lista de 26 futbolistas por la lesión de Leonardo Balerdi y se dio el gusto de debutar en la Copa del Mundo. De paso, fue quien le puso el cuerpo al golpe de Al Rashdan para provocar un penal que le permitió al seleccionado ampliar el score. Y, pese a la patada, se mantuvo en el campo.

El momento de la patada en el rostro a Senesi (REUTERS/Hannah Mckay)
El momento de la patada en el rostro a Senesi (REUTERS/Hannah Mckay)

Temas Relacionados

deportes-internacionalselección argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026selección de JordaniaLautaro MartínezMarcos Senesideportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: Lo Celso y Lautaro Martínez le dan la victoria al campeón del mundo

La Albiceleste cierra su participación en la fase de grupos con puntaje ideal. Lionel Messi es suplente

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: Lo Celso y Lautaro Martínez le dan la victoria al campeón del mundo

El particular caso de Giovani Lo Celso: debutó en un Mundial tras sus fallidas experiencias y marcó un gran gol de tiro libre para Argentina

El mediocampista, que no ingresó en Rusia 2018 y se quedó afuera de Qatar 2022 por lesión, anotó el 1-0 sobre Jordania

El particular caso de Giovani Lo Celso: debutó en un Mundial tras sus fallidas experiencias y marcó un gran gol de tiro libre para Argentina

¿Cábala o casualidad?: el detalle en la indumentaria de la selección argentina contra Jordania que causó furor por el recuerdo de Qatar

El equipo de Lionel Scaloni salió a la cancha para jugar contra el último rival del grupo con la camiseta suplente por primera vez en el Mundial 2026

¿Cábala o casualidad?: el detalle en la indumentaria de la selección argentina contra Jordania que causó furor por el recuerdo de Qatar

La lupa sobre el milimétrico offside que le impidió a Colombia lograr un triunfo histórico sobre Portugal en el final del partido

Davinson Sánchez había anotado el único tanto del partido en el tiempo de adición, pero la tecnología marcó que estaba fuera de juego

La lupa sobre el milimétrico offside que le impidió a Colombia lograr un triunfo histórico sobre Portugal en el final del partido

Con un gol sobre la hora del hijo de Diego Milito, Racing eliminó a Independiente en el clásico de Reserva y avanzó a semifinales

La Academia ganó 3-2 en el predio de Villa Domínico con un tanto a los 41 minutos de Leandro Milito

Con un gol sobre la hora del hijo de Diego Milito, Racing eliminó a Independiente en el clásico de Reserva y avanzó a semifinales

DEPORTES

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: Lionel Messi entró para jugar la última media hora

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: Lionel Messi entró para jugar la última media hora

El abrazo de Lionel Messi que dejó a Maxi López al borde de las lágrimas: “Estoy emocionado”

El particular caso de Giovani Lo Celso: debutó en un Mundial tras sus fallidas experiencias y marcó un gran gol de tiro libre para Argentina

¿Cábala o casualidad?: el detalle en la indumentaria de la selección argentina contra Jordania que causó furor por el recuerdo de Qatar

La lupa sobre el milimétrico offside que le impidió a Colombia lograr un triunfo histórico sobre Portugal en el final del partido

TELESHOW

Así vivieron las mujeres de la Selección el partido ante Jordania: apoyo incondicional, selfies y chaquetas decoradas

Así vivieron las mujeres de la Selección el partido ante Jordania: apoyo incondicional, selfies y chaquetas decoradas

Los números de Ekaterina Ojeda: cómo impactó en sus redes sociales el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez

Los famosos vivieron a pleno la previa del partido de La Scaloneta entre maquillajes, banderazos y looks argentinos

El desgarrador posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais: “Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo, vos el mío”

Mirtha Legrand impactó con un vestido aguamarina y dejó un guiño para la Selección Argentina: “Celeste, por el partido”

INFOBAE AMÉRICA

La policía de Austin arresta a dos sospechosos por el asesinato de un mecánico nicaragüense

La policía de Austin arresta a dos sospechosos por el asesinato de un mecánico nicaragüense

Dos incendios de autobús el mismo sábado en El Salvador dejan a un motociclista fallecido

Honduras: Aeropuerto Toncontín no puede operar vuelos internacionales por contrato de Palmerola, afirma la Secretaría de Infraestructura y Transporte

El régimen de Irán atacó a Kuwait y Bahréin con misiles tras los bombardeos de EEUU a 10 objetivos militares iraníes

Hallan culpables en Panamá a los dos acusados por el asesinato de turista española