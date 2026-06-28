El método de los hinchas argentinos para encontrar a un hombre que perdió su billetera en el estadio: “El mejor país del mundo”

JAJAJA, un hincha argentino PIERDE LA BILLETERA, arman una canción con el nombre del dueño, lo encuentran y pasa esto.



MOMENTAZO TOTAL. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/yADAraczjU — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 28, 2026

Los hinchas argentinos suelen tener su sello distintivo y este sábado entregaron otro capítulo de su ingenio, pasión, pero, principalmente, un gesto solidario con un joven luego del triunfo de Argentina ante Jordania por 3-1.

Debajo de las tribunas del AT&T Stadium de Arlington, en Dallas, un grupo de hinchas argentinos encontró una billetera perdida a la salida y decidió buscar a su dueño con un canto en la tribuna. El episodio ocurrió tras el triunfo de la Albiceleste.

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“Tenemos la billetera”, sonó mientras el que la tenía levantó su brazo para mostrarla. Una vez que identificaron a su dueño comenzaron a gritar “Juan Manuel Botero”, en varias oportunidades. Hasta que la persona apareció y lo celebraron como un gol. “Dale campeón, dale campeón, dale campeón”, se escuchó.

El momento fue registrado por uno de los fanáticos presentes y una vez que se publicó en las redes sociales se hizo viral. La pérdida ocurrió en pleno festejos tras la victoria ante Jordania y la hinchada improvisó una canción para que el propietario recuperara sus pertenencias. El original cántico generó una oleada de reacciones en las redes sociales y un usuario definió el episodio con la frase: “El mejor país del mundo”.

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El equipo argentino dirigido por Lionel Scaloni cerró el Grupo J con puntaje ideal, una marca que también lograron México y Francia en sus zonas, tras vencer 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria. Este sábado abrió el marcador con un tiro libre de Giovani Lo Celso a los 18 minutos, amplió con un penal de Lautaro Martínez a los 30, sufrió el descuento de Mousa Altamari.

Lionel Messi convirtió un golazo de tiro libre en la victoria ante el elenco de Medio Oriente y llegó a 6 goles en el Mundial 2026, con lo que quedó como máximo anotador del torneo y amplió su récord como goleador histórico de los Mundiales con 19.

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El rosarino, que cumplió 39 años, empezó el partido en el banco y cortó una racha: por primera vez desde los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006 el capitán de la selección argentina no fue titular en un encuentro de Copa del Mundo. También se terminó la serie más larga de titularidades consecutivas de un futbolista en un representativo nacional en la historia del torneo.

El elenco argentino ya se había asegurado el primer lugar de su zona. Este sábado volvió a mostrar una sólida labor con el control de pelota y durante la primera parte su rival casi no pasó la mitad de la cancha. En el complemento, los jordanos lograron recuperar la pelota y en su mejor momento consiguieron marcar. Luego, nuevamente Messi apareció para poner las cosas en su lugar y liquidar el pleito.

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Este sábado finalizó la primera ronda el certamen ecuménico que se lleva a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. Este certamen estrena el formato con 48 equipos y por eso debió agregar una instancia de playoffs. Hoy comenzarán los 16avos de final con el encuentro entre Sudáfrica y Canadá,

Argentina, por su parte, jugará el viernes 3 de julio ante Cabo Verde, desde las 19:00 (hora argentina), en el Estadio Hard Rock de Miami.

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