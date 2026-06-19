La frase de João Neves sobre el rol de Cristiano Ronaldo en Portugal que desató una polémica en pleno Mundial

La selección de Portugal dejó dudas tras igualar con la República Democrática del Congo, con cuestionamientos al juego asociado y reproches en redes (Foto: Reuters/Pedro Nunes)

El empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo en el Mundial dejó abierto un frente de debate dentro y fuera del vestuario. La falta de claridad en la definición y fallos de comunicación dentro del equipo generaron dudas que rápidamente se trasladaron a la afición lusa, inconforme con el rendimiento mostrado.

La actuación de Cristiano Ronaldo fue el centro de atención tras el partido. La prensa y parte de la hinchada señalaron una tendencia individualista del delantero, poniendo en duda su aporte colectivo. Mientras tanto, los seguidores más fieles salieron en su defensa, aunque esa postura no fue replicada por todos sus compañeros de selección.

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El foco de la polémica se intensificó cuando João Neves, mediocampista de la selección, fue consultado sobre el liderazgo de Ronaldo. “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección, pero en este momento, creo que tanto él como todos los demás lo ven como un compañero más que viene a echar una mano; no es diferente de los demás y va a aportar lo mismo que todos los demás. Estamos muy unidos y eso, a largo plazo, marcará la diferencia. Este empate no va a desanimarnos”, expresó, según reprodujo el diario local OJogo.

Esta afirmación rápidamente se viralizó y puso en el foco de la escena el mensaje de una figura del equipo sobre CR7. En redes sociales, numerosos usuarios reprocharon a Neves por lo que percibieron como una falta de respeto hacia el máximo goleador. Frases como “Mostrá un poco de clase y manten el nombre de Ronaldo fuera de tu boca al menos que sea con respeto” y “Ronaldo merece tu apoyo y tu pelea por el sueño de Portugal, mira a Messi, como ellos lo defienden”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su última publicación. Los anteriores posteos de Neves contaban con no más de 7 mil comentarios, tras sus dichos sobre CR7 su última foto en Instagram ya suma 249 mil comentarios y 536 mil me gusta.

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Una frase de João Neves interpretada como un intento de equiparar jerarquías, provocó reacciones masivas en redes sociales (@joao_neves87)

La tensión no se limitó al vestuario ni a las redes del propio Neves. Madalena Aragão, pareja del mediocampista y figura pública en Portugal, también se vio involucrada. Sus publicaciones en Instagram recibieron comentarios negativos como: “Dile a tu novio que Cristiano es el rey del fútbol y merece el absoluto respeto”, lo que la llevó a restringir la opción de comentarios en su cuenta.

El jugador del Manchester United Bruno Fernandes quedó indirectamente vinculado en la controversia después de comentar un corazón en la publicación de João Neves. Además, recibió críticas sobre la falta de comunicación con Cristiano en jugadas puntuales, como cuando ejecutó un tiro libre sin cederle la pelota al delantero, y en otra ocasión, cuando el goleador de Al-Nassr no le brindó el pase en ataque. Comentarios como: “Pásale la pelota a Cristiano” y “peleen por la última copa del mundo de CR7” profundizaron en las redes sociales de Fernandes.

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Cristiano Ronaldo recibió críticas por decisiones ofensivas, mientras crecen las discusiones por el liderazgo dentro del plantel (REUTERS/Phil Noble)

Entre los análisis tras el empate, cobró fuerza la reflexión de Thierry Henry que se centró en la visión colectiva del ataque portugués. El exfutbolista remarcó que “el equipo necesita marcar; no eres tú quien tiene que marcar”, en sus palabras destacó la importancia del trabajo conjunto por encima de la ambición individual. Durante su intervención en Fox Sports, el ex internacional señaló una acción puntual en la que Cristiano Ronaldo priorizó el remate personal en lugar de habilitar a Bruno Fernandes. “Como quiere marcar, se cruza en la trayectoria de Bruno Fernandes. Así es más fácil defender”, explicó el francés.

Como contrapunto, se viralizó también el mensaje que Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito y amigo personal de CR7, lanzó tras el empate: “Los portugueses deberían exigir al resto de jugadores, a ese súper mediocampo, la mitad de personalidad y carácter ganador que tiene Cristiano”.

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Madalena Aragão, la novia del mediocampista, quedó en el centro de la polémica portuguesa (@madalena_aragao_)

La controversia escaló cuando Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, le dio un “like” a un posteo de una cuenta de Instagram que atacaba a Bruno Fernandes. Según ABola y Ojogo, el posteo acusaba al hombre del Manchester United de “pipoca”, un término utilizado en Brasil para decir que un jugador sobresale en su club pero no en otro, como en este caso la selección portuguesa. El posteo señaló que el centrocampista del Manchester United “con la camiseta de la selección de Portugal parece otro jugador“. También se viralizó una teórica Storie atacando a los compañeros de CR7 desde su cuenta personal, pero ese posteo no figura actualmente entre sus publicaciones.

Un posteo en redes criticó a Bruno Fernandes y contó con el like de la hermana de CR7 (@Nacanelafc7)

El inicio sin brillo de Portugal en el Mundial evidenció un momento complicado para Cristiano Ronaldo, quien acumula ya diez encuentros consecutivos entre Eurocopas y Mundiales sin convertir. A pesar de esta racha, el entrenador Roberto Martínez dejó clara su postura tras el empate, al afirmar que “no tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial de un partido en el que se necesitan goles”, según replicó el medio Mundo Deportivo.

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En este contexto, la selección portuguesa navega un clima de creciente tensión mediática y social, incluyendo un polémico gesto de Cristiano en pleno partido que no pasó desapercibido. El combinado que lidera CR7 volverá a presentarse el próximo martes 23 de junio desde las 14 de Argentina ante Uzbekistán en la segunda fecha de un Grupo K que lidera Colombia con 3 puntos.