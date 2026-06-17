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Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Con un Cristiano Ronaldo que disputará su sexto Mundial, la selección portuguesa enfrenta al equipo africano en el NRG Stadium de Houston, en la apertura del Grupo K de la Copa del Mundo

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Horarios del partido: 14:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 13:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 12:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 19:00 (España).

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y TV Pública (Argentina) / DAZN, Movistar Plus+ (BarTV Mundial) (España) / TUDN, Canal 5, TV Azteca y ViX (México) / DAZN, FLow, Paramount+ y AUF.TV. (Uruguay) / Paramount+ y DAZN (Ecuador) / Amazon Prime, Paramount+ y DAZN (Colombia) / DGO y Paramount+ (Perú) / Inter y DAZN (Venezuela) / FOX, Telemundo, Universo, fuboTV, Peacock, Tubi (Estados Unidos) / Tigo Sports y Fox+ (Centroamérica).

10:00 hsHoy

Portugal debuta ante la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, en la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro concentra toda la atención en Cristiano Ronaldo, quien a los 41 años afronta su sexto Mundial en lo que se perfila como su última participación en una Copa del Mundo. El delantero del Al-Nassr llega al torneo con 973 goles oficiales en su carrera y con el único gran título que aún le falta: el campeonato del mundo. La selección portuguesa porta además unas pulseras en homenaje a Diogo Jota, el delantero fallecido el año pasado, en un gesto promovido por el gobierno luso.

09:30 hsHoy

El estadio para Portugal-RD Congo:

09:15 hsHoy

PROBABLES FORMACIONES

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Rafael Leão; y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy; Meschak Elia, Yoane Wissa, Gaël Kakuta; y Cédric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

09:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido entre Portugal y RD Congo por el Grupo K en Houston

Díptico de dos futbolistas: Cristiano Ronaldo sonriendo y levantando un puño en una camiseta roja de Portugal, y un jugador con pelo rubio en una camiseta azul de la RD Congo.
Portugal debuta ante RD Congo por el Grupo K en Houston (Imagen Ilustrativa Infobae)

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