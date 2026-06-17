Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 14:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 13:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 12:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 19:00 (España).
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y TV Pública (Argentina) / DAZN, Movistar Plus+ (BarTV Mundial) (España) / TUDN, Canal 5, TV Azteca y ViX (México) / DAZN, FLow, Paramount+ y AUF.TV. (Uruguay) / Paramount+ y DAZN (Ecuador) / Amazon Prime, Paramount+ y DAZN (Colombia) / DGO y Paramount+ (Perú) / Inter y DAZN (Venezuela) / FOX, Telemundo, Universo, fuboTV, Peacock, Tubi (Estados Unidos) / Tigo Sports y Fox+ (Centroamérica).
Portugal debuta ante la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, en la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro concentra toda la atención en Cristiano Ronaldo, quien a los 41 años afronta su sexto Mundial en lo que se perfila como su última participación en una Copa del Mundo. El delantero del Al-Nassr llega al torneo con 973 goles oficiales en su carrera y con el único gran título que aún le falta: el campeonato del mundo. La selección portuguesa porta además unas pulseras en homenaje a Diogo Jota, el delantero fallecido el año pasado, en un gesto promovido por el gobierno luso.
El estadio para Portugal-RD Congo:
PROBABLES FORMACIONES
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Rafael Leão; y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy; Meschak Elia, Yoane Wissa, Gaël Kakuta; y Cédric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido entre Portugal y RD Congo por el Grupo K en Houston