Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 14:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 13:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 12:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 19:00 (España).

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y TV Pública (Argentina) / DAZN, Movistar Plus+ (BarTV Mundial) (España) / TUDN, Canal 5, TV Azteca y ViX (México) / DAZN, FLow, Paramount+ y AUF.TV. (Uruguay) / Paramount+ y DAZN (Ecuador) / Amazon Prime, Paramount+ y DAZN (Colombia) / DGO y Paramount+ (Perú) / Inter y DAZN (Venezuela) / FOX, Telemundo, Universo, fuboTV, Peacock, Tubi (Estados Unidos) / Tigo Sports y Fox+ (Centroamérica).