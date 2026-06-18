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El periodista amigo de Cristiano Ronaldo defendió al goleador y lanzó una feroz crítica contra sus compañeros en Portugal tras el empate ante Congo

Luego de su provocador análisis sobre el debut de Messi, Edu Aguirre apoyó a CR7 en medio de los comentarios negativos por su rendimiento: “Los portugueses deberían exigir al resto de jugadores”

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Un periodista español defendió a Ronaldo de las críticas

El empate de la selección de Portugal frente a la República Democrática del Congo en la apertura del Mundial 2026 en Houston provocó una oleada de reacciones en el entorno futbolístico internacional. La crítica se centró en la actuación de Cristiano Ronaldo, capitán y figura histórica del combinado luso, quien no logró marcar ni hacer la diferencia en un duelo en el que, a priori, parecía accesible.

Ante la presión mediática, el periodista español Edu Aguirre defendió de manera enfática al delantero en su participación en el programa El Chiringuito de Jugones, donde sostuvo que “los portugueses deberían exigir al resto de jugadores, a ese súper mediocampo, la mitad de personalidad y carácter ganador que tiene Cristiano”.

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Aguirre, reconocido en España por su cercanía con El Bicho, apuntó a la afición portuguesa por lo que consideró una falta de reconocimiento hacia el papel de Ronaldo. Para el periodista, existe “una parte de Portugal que es un poco desagradecida” con su máxima estrella, especialmente tras un resultado que dejó más dudas que certezas respecto al desempeño del plantel. El cronista español, que venía de realizar una insólita crítica al rendimiento de Lionel Messi ante Argelia, subrayó que el problema principal no reside únicamente en el empate frente al conjunto africano, sino en la ausencia de personalidad y ambición dentro del campo por parte de varios integrantes del equipo.

Aguirre defendió con firmeza a su amigo y protegido mediático: “No puedes pretender que Cristiano agarre el balón a 100 metros, se regatee a cinco y marque gol. Cristiano es el mejor jugador del mundo dentro del área”. A su entender, el delantero volvió a asumir responsabilidades y liderazgo, pero no encontró respaldo suficiente en sus compañeros. Aguirre insistió en que Portugal ha alcanzado sus últimos éxitos internacionales gracias a la influencia de su capitán, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Para el periodista, la selección aún depende en exceso de la figura de Cristiano Ronaldo, quien “está donde está gracias a Cristiano”.

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Portugal empató con Congo en su estreno mundialista (AP)
Portugal empató con Congo en su estreno mundialista (AP)

En su análisis, dirigió sus críticas hacia el mediocampo de Portugal, al que acusó de no asumir las responsabilidades necesarias en un debut de tal magnitud. Según sus palabras, el equipo cuenta con algunos de los mejores volantes del mundo, futbolistas que han brillado en clubes como el Paris Saint-Germain, pero que frente al Congo “salieron a verlas venir” y no mostraron la ambición que exige una Copa del Mundo. Para el comunicador, la falta de movilidad ofensiva y la escasez de pases de peligro limitaron la capacidad de Ronaldo para influir en el marcador.

“Tienes a los mejores centrocampistas del mundo, porque lo han demostrado, pero tienen que generar fútbol y tienen que tener ese carácter ganador. Todos creíamos que Portugal era una de las favoritas, pero el centro del campo de los portugueses han salido a verlas venir. No han salido con esa rabia de ‘vamos a demostrar al mundo que queremos ganar esta Copa del Mundo’”, disparó contra las figuras de Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva o Bruno Fernandes, por citar algunos casos.

“Si a Cristiano no le llegan balones, ¿qué va a hacer? ¿Qué fútbol ha generado Portugal? Pases al pie todo el rato, no había movimiento”, sentenció.

En el programa español El Chiringuito pasaron un resumen de las críticas contra el goleador de 41 años y Aguirre reaccionó. Aseguró que no le sorprendió el comentario negativo del ex delantero francés Tití Henry “porque al final Henry comparado con Cristiano no es nada en la historia del fútbol”, pero sí expuso su disconformidad con la mirada de los periodistas portugueses.

El conductor Josep Pedrerol planteó si era posible reemplazar a Cristiano Ronaldo en un partido por bajo rendimiento: “Es el máximo goleador de los últimos partidos de Portugal”, lo respaldó Aguirre. “Últimos 20 partidos de Portugal, Cristiano con 41 años, 14 goles”, insistió. “¿Cuántos de penal?“, le preguntaron. ”Creo que 2...“, afirmó el cronista.

Portugal sumó un punto en su primer partido en el Mundial 2026 (Reuters)
Portugal sumó un punto en su primer partido en el Mundial 2026 (Reuters)

El empate ante la República Democrática del Congo obligó a la selección portuguesa a replantear su camino en el Grupo K de la Copa del Mundo. La próxima prueba será ante Uzbekistán, en un duelo que se disputará en el mismo estadio de Houston y que podría definir las aspiraciones lusas.

En cuanto a los números, según estadísticas de Opta Joe, Cristiano Ronaldo acumula ya diez partidos consecutivos en grandes torneos con la selección sin convertir goles entre Mundiales y Eurocopas. Desde su última anotación ante Ghana en el debut de Qatar 2022, el delantero suma 33 remates, de los cuales 11 fueron al arco, sin éxito. Hasta la fecha, ha marcado ocho goles en 23 partidos en Copas del Mundo, todos en fase de grupos. En lo que respecta exclusivamente a citas mundialistas, lleva cinco presentaciones seguidas sin goles.

El entorno mediático no tardó en comparar el rendimiento de Ronaldo con el de Lionel Messi, quien horas antes había marcado tres goles en la victoria de Argentina ante Argelia. En es sentido, antes del estreno de la selección lusa, Aguirre había utilizado su espacio televisivo para cuestionar la valoración del triunfo argentino, considerando que los arbitrajes siempre favorecieron al rosarino y alertando: “Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba”.

Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal tendrán una nueva chance para reivindicarse y seguir con chances de clasificar a la siguiente fase el próximo martes 23 de junio cuando se enfrenten a Uzbekistán, que viene de caer ante Colombia por 3-1 en el otro cruce por el Grupo K.

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