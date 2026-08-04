El Salvador: Investigan la muerte de una mujer y sospechan de su pareja

Una mujer de unos 30 años fue asesinada con arma blanca en Santa Ana Centro y la PNC atribuyó de forma presunta el crimen a su compañero de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Santa Ana Centro, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó este lunes la muerte de una mujer de aproximadamente 30 años, atacada con arma blanca presuntamente por su compañero de vida.

Según la publicación del cuerpo policial, equipos de inteligencia, investigaciones y del protocolo de resolución de la PNC trabajan para dar con la persona responsable lo antes posible.

Aunque no se sabe el motivo del ataque, cabe destacar que el hecho ocurre en una zona que, de acuerdo con los registros de la organización Ormusa (Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz), concentra el mayor número de feminicidios documentados entre enero y julio de 2026.

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Según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa, entre el 1 de enero y el 23 de julio de 2026 se contabilizaron 14 feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador, igualando la cifra registrada durante todo el mismo periodo de 2025, aunque el ciclo de monitoreo de 2026 aún no concluye. Este registro muestra que la violencia feminicida continúa afectando a mujeres en diferentes etapas de la vida y constituye una grave violación de derechos humanos.

ORMUSA registró 14 feminicidios y muertes violentas de mujeres entre el 1 de enero y el 23 de julio de 2026 en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más hallazgos sobre feminicidios en El Salvador

La información de Ormusa destaca que Santa Ana concentra el 43 % de los feminicidios documentados en el periodo analizado, seguido por San Salvador (21 %), mientras que otros departamentos como Cabañas, La Libertad, La Paz y Usulután suman casos aislados. El análisis territorial evidencia una fuerte incidencia en el occidente del país y obliga a fortalecer la respuesta institucional en estas regiones.

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El informe también detalla que el 78.6 % de las víctimas conocían a su agresor, confirmando que la violencia letal contra mujeres ocurre mayoritariamente en entornos de confianza y cercanía. Además, más de la mitad de los feminicidios (57.1 %) fueron perpetrados por la pareja o expareja de la víctima. El resto corresponde a personas conocidas o con algún vínculo previo.

En cuanto a los métodos utilizados, el arma blanca fue el mecanismo más frecuente, con tres casos documentados (correspondiente al 21.4%). Le siguen la asfixia y las armas de fuego, con dos casos cada uno (14.3% para ambos casos).

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El 78,6 % de las mujeres asesinadas conocía a su agresor y en el 57,1 % de los casos el presunto responsable era la pareja o expareja, según ORMUSA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rango de edad de las víctimas también revela patrones. Los grupos de 31 a 35, 41 a 45 y 46 a 50 años concentran el mayor número de casos identificados, y se documentó al menos un feminicidio contra una mujer de entre 61 y 65 años. Un 35.7 % de las víctimas no contaba con información pública sobre su edad, lo que limita el análisis completo de los perfiles.

En relación con la situación de los presuntos responsables, Omusa documentó 11 capturas, un suicidio y un caso en el que el agresor murió en un accidente de tránsito al huir. En tres casos, la situación no pudo ser determinada a partir de la información pública disponible.

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El informe enfatiza la urgencia de fortalecer las investigaciones y mecanismos de protección, especialmente cuando existen antecedentes de violencia o medidas cautelares previas, como sucedió en uno de los casos recientes. La organización destaca que la prevención y la justicia efectiva deben ser prioridades para detener la violencia feminicida que sigue afectando a mujeres en todo el país.