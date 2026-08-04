El Salvador: Capturan a mujer acusada de herir a su pareja tras una discusión por celos

La Policía Nacional Civil detuvo en Sonsonate Centro a Susana Ivette P., acusada de herir con un cuchillo a su compañero de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el municipio de Sonsonate Centro, las autoridades procedieron a la detención de Susana Ivette P., de 32 años, tras un incidente de violencia doméstica reportado este lunes por medio de las cuentas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). Según la información publicada, la mujer fue señalada como responsable de lesionar con un cuchillo a su compañero de vida durante una discusión originada por celos.

El hecho se registró en la vivienda que compartía la pareja en Sonsonate Centro, occidente del país, donde ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. De acuerdo con reportes de la policía, la situación escaló luego de una disputa verbal que derivó en la agresión física.

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La víctima, cuya identidad no fue divulgada por las autoridades, resultó con heridas de arma blanca y fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

La información oficial indicó que la discusión por celos ocurrió mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Detención de una mujer acusada de causar lesiones graves a su pareja

Elementos policiales recibieron el aviso cuando el hombre ingresó al área de emergencias con lesiones que requirieron atención especializada. La intervención rápida de los equipos de seguridad permitió ubicar a Susana Ivette P. frente al centro asistencial, donde fue capturada sin oponer resistencia. Las autoridades confirmaron que la sospechosa será remitida ante la Fiscalía por el delito de lesiones graves, conforme a lo establecido por la legislación salvadoreña.

“Nuestros equipos fueron alertados luego de que la víctima ingresara con heridas a un centro asistencial, donde recibe atención médica y el responsable fue ubicado frente al centro asistencial”, expresó la PNC.

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La Policía Nacional Civil reiteró en su mensaje institucional: “La ahora capturada será remitida por el delito de lesiones graves. Si elegís la violencia, responderás ante la justicia. Pensalo bien.”. Este llamado busca disuadir a la población de incurrir en conductas violentas y enfatiza la responsabilidad penal que recae sobre quienes infringen la ley.

El caso generó preocupación entre vecinos de la zona, quienes manifestaron inquietud por la frecuencia de incidentes relacionados con el consumo de alcohol y conflictos domésticos en el sector.

Las autoridades buscan establecer si existieron antecedentes de violencia en la pareja para la evaluación judicial de los hechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas que rodearon la agresión y establecer si existen antecedentes de violencia en la pareja. De acuerdo con el procedimiento, las autoridades pertinentes evaluarán las pruebas recabadas y presentarán la acusación formal ante los tribunales competentes.

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Las autoridades insisten en la importancia de denunciar cualquier acto de violencia familiar y ponen a disposición líneas de atención y apoyo para víctimas.

De igual forma, la Policía Nacional Civil recordó que, de acuerdo con el marco legal vigente, todas las personas involucradas en hechos de violencia doméstica deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes. El proceso judicial permitirá esclarecer los hechos y definir las responsabilidades individuales.

La comunidad de Sonsonate Centro permanece atenta al desarrollo del caso, mientras la víctima recibe tratamiento médico y la acusada espera la determinación de las autoridades judiciales. El incidente resalta la importancia de promover la convivencia pacífica y el respeto en las relaciones personales, además de fortalecer las acciones preventivas en materia de seguridad y salud pública.

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