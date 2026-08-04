El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

El Salvador: Capturan a mujer acusada de herir a su pareja tras una discusión por celos

La señalada será puesta a disposición por lesiones graves tras una discusión en la casa, mientras la víctima permanece bajo observación médica

Una persona con tez oscura muestra sus manos esposadas, con las palmas abiertas hacia el frente y los dedos ligeramente flexionados.
La Policía Nacional Civil detuvo en Sonsonate Centro a Susana Ivette P., acusada de herir con un cuchillo a su compañero de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En el municipio de Sonsonate Centro, las autoridades procedieron a la detención de Susana Ivette P., de 32 años, tras un incidente de violencia doméstica reportado este lunes por medio de las cuentas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). Según la información publicada, la mujer fue señalada como responsable de lesionar con un cuchillo a su compañero de vida durante una discusión originada por celos.

El hecho se registró en la vivienda que compartía la pareja en Sonsonate Centro, occidente del país, donde ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. De acuerdo con reportes de la policía, la situación escaló luego de una disputa verbal que derivó en la agresión física.

PUBLICIDAD

La víctima, cuya identidad no fue divulgada por las autoridades, resultó con heridas de arma blanca y fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

La información oficial indicó que la discusión por celos ocurrió mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
La información oficial indicó que la discusión por celos ocurrió mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Detención de una mujer acusada de causar lesiones graves a su pareja

Elementos policiales recibieron el aviso cuando el hombre ingresó al área de emergencias con lesiones que requirieron atención especializada. La intervención rápida de los equipos de seguridad permitió ubicar a Susana Ivette P. frente al centro asistencial, donde fue capturada sin oponer resistencia. Las autoridades confirmaron que la sospechosa será remitida ante la Fiscalía por el delito de lesiones graves, conforme a lo establecido por la legislación salvadoreña.

“Nuestros equipos fueron alertados luego de que la víctima ingresara con heridas a un centro asistencial, donde recibe atención médica y el responsable fue ubicado frente al centro asistencial”, expresó la PNC.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional Civil reiteró en su mensaje institucional: “La ahora capturada será remitida por el delito de lesiones graves. Si elegís la violencia, responderás ante la justicia. Pensalo bien.”. Este llamado busca disuadir a la población de incurrir en conductas violentas y enfatiza la responsabilidad penal que recae sobre quienes infringen la ley.

El caso generó preocupación entre vecinos de la zona, quienes manifestaron inquietud por la frecuencia de incidentes relacionados con el consumo de alcohol y conflictos domésticos en el sector.

Siluetas oscuras de una mujer levantando un objeto sobre un hombre que se inclina hacia atrás, sobre un fondo liso y claro.
Las autoridades buscan establecer si existieron antecedentes de violencia en la pareja para la evaluación judicial de los hechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas que rodearon la agresión y establecer si existen antecedentes de violencia en la pareja. De acuerdo con el procedimiento, las autoridades pertinentes evaluarán las pruebas recabadas y presentarán la acusación formal ante los tribunales competentes.

Las autoridades insisten en la importancia de denunciar cualquier acto de violencia familiar y ponen a disposición líneas de atención y apoyo para víctimas.

De igual forma, la Policía Nacional Civil recordó que, de acuerdo con el marco legal vigente, todas las personas involucradas en hechos de violencia doméstica deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes. El proceso judicial permitirá esclarecer los hechos y definir las responsabilidades individuales.

La comunidad de Sonsonate Centro permanece atenta al desarrollo del caso, mientras la víctima recibe tratamiento médico y la acusada espera la determinación de las autoridades judiciales. El incidente resalta la importancia de promover la convivencia pacífica y el respeto en las relaciones personales, además de fortalecer las acciones preventivas en materia de seguridad y salud pública.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilViolencia intrafamiliarlesionesEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos entrega garantías finales para extraditar al costarricense “Macho Coca”: traslado a Nueva York está cada vez más cerca

Las autoridades estadounidenses remitieron los documentos exigidos por la justicia costarricense, un paso clave para concretar la entrega de Gilbert Bell Fernández, acusado de narcotráfico internacional.

Estados Unidos entrega garantías finales para extraditar al costarricense “Macho Coca”: traslado a Nueva York está cada vez más cerca

Costa Rica busca cárcel para quienes amañen competiciones deportivas

La iniciativa, promovida por la Federación Costarricense de Fútbol y con apoyo de todas las bancadas en la Asamblea Legislativa, llevaría al Código Penal el castigo por manipular juegos e incluiría hechos como penaltis, tarjetas o goles

Costa Rica busca cárcel para quienes amañen competiciones deportivas

Tribunal de Guatemala condena a tres exdiputados por tráfico de influencias en Salud

La sala presidida por el juez Fredy Aguilar determinó, por unanimidad, que Aracely Chavarría, Humberto Sosa y Ronald Arango intervinieron de forma irregular en designaciones dentro del Ministerio de Salud, según el Ministerio Público

Tribunal de Guatemala condena a tres exdiputados por tráfico de influencias en Salud

“No permitan que una familia sustituya a un pueblo”: oposición nicaragüense pide auxilio a los cancilleres del hemisferio

Organizaciones enviaron una carta a cancilleres del hemisferio y reclamaron a los Estados democráticos medidas políticas, legales y diplomáticas ante el régimen

“No permitan que una familia sustituya a un pueblo”: oposición nicaragüense pide auxilio a los cancilleres del hemisferio

República Dominicana: Julio marca cifra histórica de licencias de construcción y el año ya supera los permisos otorgados en 2025

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones logró la mayor emisión mensual de permisos desde su creación, con un fuerte aumento en inversiones y empleos vinculados a proyectos aprobados

República Dominicana: Julio marca cifra histórica de licencias de construcción y el año ya supera los permisos otorgados en 2025

TECNO

Microsoft advierte amenaza en Wi-Fi de hoteles: hackers rusos detrás de este riesgo global

Microsoft advierte amenaza en Wi-Fi de hoteles: hackers rusos detrás de este riesgo global

Memorias USB: qué tipos hay y cuál es la diferencia entre 64 GB, 128 GB y 256 GB

Así es Google Pixel 11 Pro Fold: fecha de lanzamiento oficial, características y reservas

Gemini Spark, la IA de Google, gestiona tus vuelos, pero no puede despegar en España

Baterías que antes movían autos, hoy almacenan energía solar para casas y escuelas

ENTRETENIMIENTO

Xuxa, en su gira de despedida, responde críticas: “Respeten mi edad, a esta hora debería estar tejiendo crochet”

Xuxa, en su gira de despedida, responde críticas: “Respeten mi edad, a esta hora debería estar tejiendo crochet”

Denise Richards revela cómo es actualmente su relación con Charlie Sheen tras el divorcio: “Solo busco su bienestar”

La actriz de voz de Shinji en ‘Evangelion’ exige al gobierno japonés imponer reglas contra la IA

A casi 45 años del estreno, Dee Wallace recordó orgullosa la magia en el set de E.T.

Natalie Portman revela el inesperado cambio que nota durante cada uno de sus embarazos

MUNDO

Taiwán instó a la comunidad internacional a resistir la expansión autoritaria del régimen chino y defender la democracia global

Taiwán instó a la comunidad internacional a resistir la expansión autoritaria del régimen chino y defender la democracia global

Represión transnacional china: un legislador japonés pidió considerar la persecución del PCCh en el exterior como una amenaza a la seguridad nacional

La Junta de Paz afirmó que Israel solo se retirará de Gaza cuando el grupo terrorista Hamas complete su desarme

La isla de los conejos de Japón esconde un desequilibrio ecológico que ya involucra a los jabalíes

Voluntarias ucranianas cosen capas anti calor para proteger a los soldados de los drones rusos