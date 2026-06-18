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Revelaron el polémico gesto de Cristiano Ronaldo en el gol que sufrió Portugal en el empate contra RD Congo en el Mundial

El delantero de 41 años no tuvo un buen partido y quedó retratado por sus quejas al arquero Diogo Costa después del tanto de Yoane Wissa

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El Bicho acusó al arquero de haber cometido un error en el tanto rival

Cristiano Ronaldo no tuvo el debut deseado en su sexto Mundial porque a la figura de Portugal le costó entrar en juego en el Estadio NRG de Houston, falló las pocas ocasiones que tuvo, fue blanco de memes en redes sociales y sus compañeros tampoco lo sacaron del naufragio en el 1-1 contra la novata República Democrática del Congo en la primera jornada del Grupo K. Y el gol de Yoane Wissa, que selló el empate en la jugada final del primer tiempo, motivó un polémico gesto de CR7 que se viralizó en redes sociales.

El delantero del Al Nassr de Arabia Saudita se quedó dentro del área propia, cerca de la medialuna, y vio desde lejos el testazo de Wissa tras un preciso centro de Arthur Masuaku desde el costado derecho del campo. A continuación, el Bicho miró al arquero Diogo Costa, levantó sus brazos y dio a entender que el guardameta debería haber salido de su arco para atenazar el balón. Finalmente, se quedó en la línea y no tuvo tiempo para rechazar ese remate a quemarropa en el rectángulo menor. El elenco europeo había arrancado arriba en el resultado por el festejo de Joao Neves.

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“No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego”, escribió Ronaldo después del partido a través de una publicación en sus redes sociales. Fue el encuentro número 23 en Copas del Mundo para el atacante de 41 años: solo anotó ocho goles y lleva 317 minutos sin convertir. Su último tanto en esta cita sucedió el 24 de noviembre de 2022 en el debut en Qatar con triunfo 3-2 ante Ghana mediante un penal. No marca un gol de jugada desde el 20 de junio de 2018, cuando Portugal venció 1-0 a Marruecos con un cabezazo de su emblema a la red.

Su actuación en la ciudad texana de Houston derivó en diferentes críticas. Una de ellas fue la de Thierry Henry, quien apuntó contra el Bicho: “El equipo necesita marcar, no tú”. El ex punta de Barcelona y Arsenal puntualizó en una acción, en la que se apresuró a anticipar un centro atrás cuando Bruno Fernandes llegaba de frente en una mejor posición: “Como quiere marcar, se cruza en la trayectoria de Bruno. Así es más fácil defender”.

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Una de las personas que salió a defender su floja presentación fue el periodista español y amigo de CR7, Edu Aguirre, durante su participación en el programa El Chiringuito de Jugones: “Los portugueses deberían exigir al resto de jugadores, a ese súper mediocampo, la mitad de personalidad y carácter ganador que tiene Cristiano”.

Vale recordar que Portugal volverá a jugar este martes a partir de las 14 (hora argentina) ante Uzbekistán en Houston y cerrará la zona el sábado 27 a partir de las 20:30 frente a Colombia en Miami. Si Cristiano Ronaldo tiene minutos en ambos compromisos, igualará al alemán Lotthar Matthaus (25) en el segundo lugar de los jugadores con mayor cantidad de partidos en Mundiales. El líder de la estadística es Lionel Messi (27).

De hecho, ambos jugadores podrían verse las caras en una hipotética llave de cuartos de final si Argentina y Portugal terminan en el primer lugar de cada grupo. Con vistas a ese posible cruce, Argentina arrancó mejor parada con su victoria 3-0 contra Argelia, mientras que los lusos empataron, quedaron terceros y necesitan vencer a Uzbekistán y Colombia para quedarse con la cima sin depender de otros resultados.

Así están los grupos del Mundial 2026

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