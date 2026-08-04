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Más de la mitad de feminicidios fueron cometidos por parejas o exparejas en El Salvador

La organización de mujeres por la paz reportó que ocho de los asesinatos, el 57.1%, involucraron a cónyuges, exparejas o familiares, y reclamó una intervención del Estado ante la violencia contra las mujeres

Mujeres participan en un servicio conmemorativo en el lugar donde Yessica Solis fue asesinada a tiros a principios de este mes, para recordar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en San Salvador, El Salvador, el 25 de noviembre de 2025. REUTERS/Jose Cabezas
Mujeres participan en un servicio conmemorativo en el lugar donde Yessica Solis fue asesinada a tiros a principios de este mes, para recordar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en San Salvador, El Salvador, el 25 de noviembre de 2025. REUTERS/Jose Cabezas
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El Salvador enfrenta una ola persistente de feminicidios cometidos principalmente por parejas o exparejas, según alertó la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). El Salvador registró 14 feminicidios entre el 1 de enero y el 23 de julio de 2026, según Ormusa. Ocho casos, el 57.1%, involucraron a parejas, exparejas o familiares.

En declaraciones recogidas por EFE, Silvia Juárez, coordinadora del programa Derecho para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Ormusa, advirtió que en El Salvador la violencia feminicida persiste a pesar de la reducción general de las muertes violentas en el país. “Nuestra mayor preocupación está concentrada, en la violencia que los hombres ejercen de manera imparable”, subrayó Juárez.

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Añadió que la violencia hacia las mujeres también debe contemplarse como un asunto de seguridad nacional, debido a la cantidad de casos registrados. El informe de Ormusa detalló que el mes de mayo resultó ser el más letal del año, con cinco feminicidios contabilizados.

En el análisis geográfico, Santa Ana registró seis crímenes, mientras que San Salvador sumó tres. El resto de los casos ocurrieron en La Libertad, La Paz, Cabañas y Usulután. El occidente del país concentró el 43% de los feminicidios y muertes violentas de mujeres registrados entre enero y julio de 2026, de acuerdo con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa.

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Fotografía de archivo, tomada el 8 de marzo de 2024, en la que se registró a un grupo de manifestantes al marchar con motivo del Día Internacional de la Mujer, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura
Fotografía de archivo, tomada el 8 de marzo de 2024, en la que se registró a un grupo de manifestantes al marchar con motivo del Día Internacional de la Mujer, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

El mismo informe indica que el 70% de los agresores fue capturado por las autoridades policiales. En total hubo 11 detenciones, mientras que en un caso el responsable se quitó la vida después del crimen y en otro murió durante la huida.

La cifra acumulada en los primeros siete meses del año iguala la documentada en el mismo lapso de 2025: 14 mujeres asesinadas en circunstancias violentas. Según el reporte, la estabilidad del número no implica una reducción del problema, sino la continuidad de un patrón de violencia contra las mujeres en el país.

El uso de armas blancas predominó en los ataques, representando el 21.4 % de los casos, seguido por asfixia y armas de fuego, cada uno con 14.3 %. Las víctimas identificadas tenían edades comprendidas entre 26 y 65 años, aunque en cinco casos no se logró establecer la edad.

La organización alertó además sobre la falta de datos oficiales y pidió una respuesta estatal más contundente ante la violencia contra las mujeres. Según informó EFE, las instituciones de Seguridad del país no catalogan oficialmente los asesinatos de mujeres como feminicidios y mantienen bajo reserva la información sobre estos delitos, lo que dificulta el acceso a estadísticas verificables y la implementación de políticas efectivas.

Una mujer con el cabello recogido y chaqueta oscura sostiene una vela encendida, con el rostro parcialmente oculto, frente a un muro con nombres y velas.
Una mujer sostiene una vela durante una emotiva vigilia en un espacio urbano latinoamericano, rindiendo homenaje a las víctimas de feminicidio frente a un muro con nombres y múltiples velas encendidas, simbolizando duelo y memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de los casos

La tendencia de los últimos años muestra una situación estable. En 2025, Ormusa documentó 26 feminicidios, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 38 casos. Agosto de 2025 fue el mes más violento, con ocho feminicidios reportados. De acuerdo con el monitoreo de la organización, en ambos años más de la mitad de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas.

El fenómeno del feminicidio en El Salvador se inscribe en un contexto de alta vulnerabilidad para las mujeres, y destaca la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y protección.

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