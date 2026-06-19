Deportes

El fuerte cruce entre los técnicos de Canadá y Qatar en el Mundial 2026: el gesto provocador tras el 6-0

Julen Lopetegui encaró a Jesse Marsch. Hubo forcejeos seguidos de una gresca entre los jugadores. Escandaloso final en Vancouver

Guardar
Google icon

El cruce entre Jesse Marsch y Julen Lopetegui tras la goleada de Canadá 6-0 ante Qatar en su segundo partido del Mundial 2026

Julen Lopetegui fue en busca de Jesse Marsch tras la goleada de Canadá sobre Qatar por 6-0, molesto porque el conjunto local mantuvo la presión hasta el tiempo de descuento pese a jugar desde el minuto 53 contra nueve futbolistas y después de la lesión en la tibia que sufrió Koné.

Ante 52.497 espectadores en el BC Place de Vancouver, la selección de Marsch firmó una victoria que prácticamente le asegura un lugar en los 16avos de final. El dominio canadiense empezó desde el arranque. La primera parte ya había anticipado el desenlace por volumen de juego y llegadas. Cerró la primera parte con 67% de posesión, 14 remates, ocho de ellos al arco y cuatro grandes ocasiones, frente a un rival que solo hizo dos disparos y no exigió a Maxime Crépeau.

PUBLICIDAD

Los canadienses dejaron sin respuesta a un rival que no pudo plantar cara. Los goles fueron cayendo de forma progresiva poco después del descanso ya habían sido expulsados Al-Amin y Madibo, cuya entrada sobre Koné acabó con una lesión espeluznante en la tibia del centrocampista.

Mundial 2026 - Canadá 6 - Qatar 0

La debacle de Qatar fue total y terminó con nueve jugadores, un panorama que capitalizó Canadá que no aflojó con el partido resuelto. Con un 5-0 en el marcador, se añadieron nueve minutos y el conjunto anfitrión marcó un gol más, además de insistir en busca del séptimo tanto.

PUBLICIDAD

Cuando terminó el encuentro, Lopetegui fue directamente a buscar a Marsch para reprocharle esa actitud. El técnico de Qatar lo tomó de la mano, lo señaló con el dedo y le dijo varias cosas al oído a su colega mientras lo palmó en la espalda. El enfado del entrenador español se centró en que la selección norteamericana siguió atacando incluso en el tiempo añadido de nueve minutos pese a la inferioridad extrema de su rival y con el partido definido.

La reacción del DT del elenco canadiense fue rechazar la acusación, levantó su brazo derecho como mostrando su fastidio y se dirigió a sus jugadores que se quedaron celebrando en el campo de juego. De inmediato, los futbolistas asiáticos también fueron a buscar a integrantes del elenco local y se armó una gresca que no pasó a mayores.

El polémico gesto de Marsch una vez que terminó el partido (REUTERS/Agustín Marcarían)
El polémico gesto de Marsch una vez que terminó el partido (REUTERS/Agustín Marcarían)

Marsch fue el último en abandonar el campo de juego y celebró de forma eufórica con el público. En un momento llegó a señalar con los dedos los seis goles de Canadá, en un gesto controvertido y una reacción que repitió cuando se dirigió al túnel para despedirse de los espectadores.

Para la selección anfitriona fue una jornada descrita como inolvidable, con su primera victoria en el certamen y además una amplia diferencia en un Mundial. Para Lopetegui, en cambio, el partido fue una pesadilla de principio a fin después de que su equipo llegara con confianza tras empatar ante Suiza. Ambos lideran el Grupo B con 4 puntos, pero Canadá quedó arriba por mejor diferencia de gol. Mientras que Bosnia y Qatar quedaron con 1.

La última fecha será el miércoles 24 y Canadá se medirá con Suiza, mientras que Qatar se enfrentará a Bosnia. Se clasificarán a los 16avos de final los tres primeros de la zona.

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección Canadá 2026Selección Qatar 2026Mundial 2026CopaMundial2026Julen LopeteguiJesse Marsch

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

México venció a Corea del Sur gracias a un insólito blooper y pasó a 16avos del Mundial: las dos atajadas que aseguraron la clasificación

El Tri se impuso con el único gol de Luis Romo a los 50 minutos de juego y espera por un tercero en la instancia de eliminación directa

México venció a Corea del Sur gracias a un insólito blooper y pasó a 16avos del Mundial: las dos atajadas que aseguraron la clasificación

La filosa frase de una de las figuras de Austria en la previa del partido ante Argentina: “Soy team Cristiano Ronaldo”

Alexander Schlager abrió la rueda de prensa con una declaración a favor de CR7, pero enseguida reconoció que el rosarino genera un aura difícil de neutralizar

La filosa frase de una de las figuras de Austria en la previa del partido ante Argentina: “Soy team Cristiano Ronaldo”

“Soy jugador de la selección, necesito entrar”: el insólito blooper de una figura de España con la seguridad del hotel en el Mundial

El futbolista regresó al alojamiento de la delegación en Chattanooga tras el día libre, pero el personal le bloqueó el acceso y la escena se volvió viral mientras buscaba apoyo para acreditarse

“Soy jugador de la selección, necesito entrar”: el insólito blooper de una figura de España con la seguridad del hotel en el Mundial

Lo que dejó la práctica de la selección argentina a cuatro días de enfrentar a Austria en el Mundial

El equipo de Lionel Scaloni continuó su puesta a punto para el segundo duelo en el Grupo J

Lo que dejó la práctica de la selección argentina a cuatro días de enfrentar a Austria en el Mundial

Un regreso esperado, el único ausente y las incógnitas: el semáforo del último entrenamiento de la selección argentina

Nicolás Tagliafico se entrenó a la par del grupo por primera vez desde su lesión, mientras que Gonzalo Montiel fue preservado por el cuerpo técnico

Un regreso esperado, el único ausente y las incógnitas: el semáforo del último entrenamiento de la selección argentina

DEPORTES

México venció a Corea del Sur gracias a un insólito blooper y pasó a 16avos del Mundial: las dos atajadas que aseguraron la clasificación

México venció a Corea del Sur gracias a un insólito blooper y pasó a 16avos del Mundial: las dos atajadas que aseguraron la clasificación

La filosa frase de una de las figuras de Austria en la previa del partido ante Argentina: “Soy team Cristiano Ronaldo”

“Soy jugador de la selección, necesito entrar”: el insólito blooper de una figura de España con la seguridad del hotel en el Mundial

Lo que dejó la práctica de la selección argentina a cuatro días de enfrentar a Austria en el Mundial

Un regreso esperado, el único ausente y las incógnitas: el semáforo del último entrenamiento de la selección argentina

TELESHOW

Adrián Suar sorprendió a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe y asistió a la obra “Secreto en la Montaña”

Adrián Suar sorprendió a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe y asistió a la obra “Secreto en la Montaña”

Valeria Mazza recordó el día que rechazó besarse con Antonio Banderas: “¡Que no!”

La noche de Gimena Accardi y Seven Kayne: una cena, una mirada y un mensaje directo al corazón

Mariela Prieto, la ¿ex? del Turco García habló de Emanuel di Gioia: “Yo a mi marido lo respeto, pero esto es un juego”

El insólito blooper de Darío Barassi al tropezarse con una cámara en vivo en su programa: “Casi me muero”

INFOBAE AMÉRICA

Grecia completó la restauración de la fachada occidental del Partenón y recuperó una vista perdida durante 220 años

Grecia completó la restauración de la fachada occidental del Partenón y recuperó una vista perdida durante 220 años

Gobierno de Costa Rica anuncia avances clave en infraestructura y turismo para la zona norte

“Yo haré cambios cuando tenga que hacer cambios”, afirma el presidente Mulino

Presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social define hoja de ruta para los próximos cuatro años

El Salvador: Madre condenada a prisión por homicidio agravado contra su hija adolescente