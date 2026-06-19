El fuerte cruce entre los técnicos de Canadá y Qatar en el Mundial 2026: el gesto provocador tras el 6-0

El cruce entre Jesse Marsch y Julen Lopetegui tras la goleada de Canadá 6-0 ante Qatar en su segundo partido del Mundial 2026

Julen Lopetegui fue en busca de Jesse Marsch tras la goleada de Canadá sobre Qatar por 6-0, molesto porque el conjunto local mantuvo la presión hasta el tiempo de descuento pese a jugar desde el minuto 53 contra nueve futbolistas y después de la lesión en la tibia que sufrió Koné.

Ante 52.497 espectadores en el BC Place de Vancouver, la selección de Marsch firmó una victoria que prácticamente le asegura un lugar en los 16avos de final. El dominio canadiense empezó desde el arranque. La primera parte ya había anticipado el desenlace por volumen de juego y llegadas. Cerró la primera parte con 67% de posesión, 14 remates, ocho de ellos al arco y cuatro grandes ocasiones, frente a un rival que solo hizo dos disparos y no exigió a Maxime Crépeau.

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Los canadienses dejaron sin respuesta a un rival que no pudo plantar cara. Los goles fueron cayendo de forma progresiva poco después del descanso ya habían sido expulsados Al-Amin y Madibo, cuya entrada sobre Koné acabó con una lesión espeluznante en la tibia del centrocampista.

Mundial 2026 - Canadá 6 - Qatar 0

La debacle de Qatar fue total y terminó con nueve jugadores, un panorama que capitalizó Canadá que no aflojó con el partido resuelto. Con un 5-0 en el marcador, se añadieron nueve minutos y el conjunto anfitrión marcó un gol más, además de insistir en busca del séptimo tanto.

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Cuando terminó el encuentro, Lopetegui fue directamente a buscar a Marsch para reprocharle esa actitud. El técnico de Qatar lo tomó de la mano, lo señaló con el dedo y le dijo varias cosas al oído a su colega mientras lo palmó en la espalda. El enfado del entrenador español se centró en que la selección norteamericana siguió atacando incluso en el tiempo añadido de nueve minutos pese a la inferioridad extrema de su rival y con el partido definido.

La reacción del DT del elenco canadiense fue rechazar la acusación, levantó su brazo derecho como mostrando su fastidio y se dirigió a sus jugadores que se quedaron celebrando en el campo de juego. De inmediato, los futbolistas asiáticos también fueron a buscar a integrantes del elenco local y se armó una gresca que no pasó a mayores.

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El polémico gesto de Marsch una vez que terminó el partido (REUTERS/Agustín Marcarían)

Marsch fue el último en abandonar el campo de juego y celebró de forma eufórica con el público. En un momento llegó a señalar con los dedos los seis goles de Canadá, en un gesto controvertido y una reacción que repitió cuando se dirigió al túnel para despedirse de los espectadores.

Para la selección anfitriona fue una jornada descrita como inolvidable, con su primera victoria en el certamen y además una amplia diferencia en un Mundial. Para Lopetegui, en cambio, el partido fue una pesadilla de principio a fin después de que su equipo llegara con confianza tras empatar ante Suiza. Ambos lideran el Grupo B con 4 puntos, pero Canadá quedó arriba por mejor diferencia de gol. Mientras que Bosnia y Qatar quedaron con 1.

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La última fecha será el miércoles 24 y Canadá se medirá con Suiza, mientras que Qatar se enfrentará a Bosnia. Se clasificarán a los 16avos de final los tres primeros de la zona.