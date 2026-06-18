Las tres dudas que tiene Scaloni para armar el once titular de Argentina para el partido contra Austria por el Mundial 2026

Las tres modificaciones que podría realizar Lionel Scaloni contra Austria (REUTERS/Claudia Greco)

La selección argentina inició su defensa al título en el Mundial 2026 con un contundente triunfo por 3 a 0 sobre Argelia. A pesar del notable rendimiento del combinado albiceleste, Lionel Scaloni evalúa una serie de modificaciones de cara al partido contra Austria del próximo lunes: el cuerpo técnico tiene tres puestos bajo la órbita para realizar modificaciones en el once titular.

En la previa del Mundial, los videoanalistas de la Selección le presentaron a Scaloni y a su cuerpo técnico un análisis pormenorizado de los tres rivales de la fase de grupos. De cara al segundo partido de Argentina ante Austria, los videoanalistas profundizaron en la búsqueda de todos los detalles del rival al entregarle a Scaloni el informe del partido que el equipo europeo le ganó 3-1 a Jordania. Después de controlar las cargas en el primer partido y que los jugadores que estaban con molestias sumaran rodaje contra Argelia, el entrenador de la Albiceleste comienza a proyectar el partido del próximo lunes en Dallas (12:00 hora local, 14 de la Argentina).

PUBLICIDAD

En ese sentido, la lupa está centrada en los dos laterales y el acompañante de Lionel Messi en la delantera. Más allá del rendimiento contra Argelia, tanto en los costados de la defensa y en el ataque, jugaron futbolistas que no son parte del equipo ideal en la consideración del técnico. La gran duda está en el lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico tiene el deseo de regresar contra los europeos, ya que está en el tramo final de la recuperación de su microdesgarro en el sóleo de la pierna izquierda.

Sin embargo, desde el cuerpo médico desaconsejan su presencia el próximo lunes y prefieren que haga su debut frente a Jordania. Según pudo averiguar Infobae, esta última es la posibilidad más concreta, por lo que el puesto volvería a ser ocupado por Facundo Medina.

PUBLICIDAD

Julián Álvarez podría ser titular contra Austria en lugar de Lautaro Martínez (REUTERS/Bernadett Szabo)

La situación en el costado opuesto es diferente. Gonzalo Montiel fue titular, aunque en el entretiempo le dejó su lugar a Nahuel Molina, quien se espera que arranque frente a Austria. Para Scaloni es el cuarto titular fijo en la consideración.

Para el puesto de centrodelantero el interrogante es grande, porque Lautaro Martínez no aprovechó del todo la oportunidad de ser titular. Especialmente, por no poder capitalizar en gol las situaciones de peligro con las que contó, además de que Julián Álvarez entró muy activo cuando le tocó ingresar a los 55 minutos.

PUBLICIDAD

Con este panorama, Lionel Scaloni podría realizar dos o tres modificaciones para el duelo contra Austria y repetir el resto del equipo. El once titular sería con Emiliano Dibu Martínez en el arco; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico en la defensa; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Thiago Almada en la mitad de la cancha. Lionel Messi será acompañado en el ataque por Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Pese a la recuperación de Nicolás Tagliafico, Facundo Medina se mantendría en el once titular de Argentina (IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff)

Las próximas actuaciones de la selección argentina serán en el Dallas Stadium. Pese a esto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) prevé que el plantel permanezca en Kansas City durante la disputa de ambos encuentros, con el objetivo de evitar traslados innecesarios y maximizar el tiempo de recuperación entre partidos. El encuentro contra Austria será el próximo lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina), mientras que el cierre de la fase de grupos en la zona J se llevará a cabo el sábado 27 desde las 23:00 (hora argentina) ante Jordania.

PUBLICIDAD

Tras la victoria contra Argelia, el plantel de la selección argentina tuvo un entrenamiento durante la mañana del miércoles que se dividió entre los que fueron titulares el martes, con una carga liviana de trabajo, con los suplentes y los que no sumaron minutos, quienes tuvieron ejercicios de mayor intensidad. Este jueves se llevará a cabo una práctica que estará 15 minutos abierta a la prensa.