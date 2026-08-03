Arc System Works busca reparar el estreno en PC de Marvel Tokon: Fighting Souls

Spider-Man, Ms. Marvel y otros personajes de Marvel Tokon Fighting Souls aparecen en una ilustración ambientada en una calle con edificios urbanos. (PlayStation)

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Arc System Works confirmó el 2 de agosto que Marvel Tokon: Fighting Souls recibirá un parche de lanzamiento en PC para corregir los problemas de rendimiento detectados durante su beta abierta. La actualización estará disponible junto con el juego el 6 de agosto de 2026, fecha en la que también se estrenará para PlayStation 5.

Qué corregirá el parche de lanzamiento

La lista preliminar de cambios se concentra en el funcionamiento de la versión para computadoras. Arc System Works reducirá el uso general de CPU, el componente encargado de procesar instrucciones, y atenderá las caídas en la tasa de fotogramas y el lag denunciados por los participantes de la prueba.

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Los fotogramas por segundo, conocidos como FPS, determinan cuántas imágenes muestra el juego en cada segundo. Una caída puede provocar tirones visibles y alterar el tiempo disponible para reaccionar. El lag introduce un retraso entre la acción del jugador y su aparición en pantalla, un problema especialmente sensible en un título competitivo donde cada comando debe registrarse con precisión.

El parche también corregirá una compilación innecesaria de shaders al iniciar el juego. Los shaders son pequeños programas que calculan elementos visuales como luces, sombras y materiales; compilarlos en momentos inadecuados puede causar pausas o tirones mientras se juega.

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Otra parte de la actualización estará dedicada a mejorar la compatibilidad con OBS y Discord, herramientas utilizadas para transmitir partidas o compartir la pantalla. Arc System Works indicó que sigue trabajando en otros errores reportados por la comunidad, por lo que la relación difundida antes del estreno no representa necesariamente la lista completa de ajustes.

Los problemas encontrados durante la beta

Las quejas aparecieron durante la beta abierta realizada a finales de julio de 2026. Los usuarios de Steam informaron un consumo elevado del procesador, tirones frecuentes, retrasos en la respuesta y un desempeño inestable incluso en equipos capaces de ejecutar otros juegos de lucha sin dificultades similares.

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La situación adquirió mayor peso por la diferencia observada frente a la prueba de PlayStation 5, que no recibió el mismo volumen de críticas por rendimiento. Parte de la comunidad competitiva y varios medios especializados señalaron que la adaptación para PC necesitaba cambios importantes antes del lanzamiento.

El jugador profesional FChamp, campeón de EVO, fue una de las voces más críticas. Según su experiencia durante la beta, el funcionamiento era tan deficiente que ni siquiera podía modificar los ajustes con normalidad. Ese tipo de problema excede una caída ocasional de FPS, ya que dificulta configurar el juego para adecuarlo al hardware disponible.

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Arc System Works también prepara soluciones para el código de red rollback y el juego cruzado. El rollback es un sistema que predice las acciones y retrocede brevemente la simulación cuando recibe información atrasada por internet. Su objetivo es mantener la respuesta de los controles, pero los errores en su implementación pueden producir saltos, acciones inconsistentes o desincronizaciones durante una partida.

MARVEL Tokon: Fighting Souls, de Arc System Works

Un estreno respaldado por una beta concurrida

Pese a los problemas técnicos, Marvel Tokon: Fighting Souls registró un pico de 33.233 jugadores simultáneos durante su beta abierta en Steam. La cifra superó los máximos alcanzados por las pruebas de Street Fighter 6 y Tekken 8 en la plataforma, según los datos citados de la tienda digital.

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El juego propone combates por equipos 4v4 con héroes y villanos de Marvel. Está desarrollado por Arc System Works, estudio conocido por su trabajo en juegos de lucha, y será publicado por Sony Interactive Entertainment.

La actualización inicial deberá estar lista apenas unos días después de que el desarrollador reconociera públicamente los problemas. Arc System Works aseguró que trabaja para mejorar el rendimiento desde el estreno y durante el soporte posterior, pero todavía no se publicaron pruebas independientes ejecutadas con la versión corregida.

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Marvel Tokon: Fighting Souls y su parche de lanzamiento estarán disponibles el 6 de agosto de 2026 en PC, mientras que el juego también llegará ese día a PlayStation 5.