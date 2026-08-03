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ANSES: cuándo cobro en agosto 2026 si mi DNI termina en 0

El organismo previsional confirmó las fechas de acreditación y los montos actualizados por movilidad para jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones sociales

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
ANSES confirmó que los beneficiarios con DNI terminado en 0 cobran desde el lunes 10 de agosto de 2026 en la mayoría de las prestaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las personas que tienen su Documento Nacional de Identidad (DNI) con terminación en 0 son las primeras en cobrar en casi todas las prestaciones que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cada mes. En agosto de 2026, el organismo confirmó que los pagos arrancarán el lunes 10, con haberes actualizados un 1,89% en línea con la inflación de junio registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El incremento responde al Decreto 274/2024, que establece la fórmula de movilidad previsional: el ajuste de cada mes se calcula con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses antes. El IPC de junio marcó una suba del 1,9%, que redondeada a dos decimales arroja el 1,89% aplicado a partir de agosto.

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Jubilaciones y pensiones mínimas (haber hasta la mínima)

El haber mínimo para agosto asciende a $419.775,93. A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $489.775,93. Quienes perciben un haber superior pero inferior al umbral de $489.775,93 reciben un plus proporcional hasta completar esa cifra.

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que no superan el haber mínimo cobran según este esquema:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto
  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto
  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto
  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto
  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto
  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto
  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto
  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto
  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto
  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, ANSES distribuye los pagos en la última semana del mes:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto

La jubilación máxima para agosto de 2026 se estima en $2.667.807, cifra que corresponde al ingreso neto tras el descuento obligatorio para el PAMI.

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Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda establecida en $405.820,74 para agosto, compuestos por $335.820,74 de haber actualizado más el bono de $70.000.

Los titulares de la PUAM con DNI terminado en 0 cobran el lunes 10 de agosto, al igual que los jubilados y pensionados de la mínima.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez

El monto de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez asciende a $363.843,15 en agosto, integrados por $293.843,15 de haber con movilidad aplicada y el bono extraordinario de $70.000.

El cronograma de cobro para beneficiarios con DNI terminado en 0 también arranca el 10 de agosto. El resto del calendario se distribuye así:

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Pensión Madre de 7 Hijos

La Pensión Madre de 7 Hijos iguala el monto de la jubilación mínima: $419.775,93 de haber base. Con el bono extraordinario de $70.000, el total mensual asciende a $489.775,93. La fecha de cobro para DNI terminado en 0 corresponde al lunes 10 de agosto.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $150.848 para agosto de 2026 tras la actualización por movilidad. La AUH por Hijo con Discapacidad alcanza los $491.173.

Los titulares con DNI terminado en 0 cobran el lunes 10 de agosto.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La AUH de ANSES sube a $150.848 en agosto de 2026, la AUH por Hijo con Discapacidad llega a $491.173 y el pago para DNI terminado en 0 inicia el 10 de agosto (ANSES)

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) también recibe la actualización del 1,89% en agosto. El calendario de pago para titulares con DNI terminado en 0 se inicia el lunes 10 de agosto, en simultáneo con la AUH.

Asignaciones Familiares

La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se fija en $75.433 durante agosto de 2026. Las Asignaciones Familiares de titulares de PNC siguen el mismo cronograma que las pensiones no contributivas: los beneficiarios con DNI terminado en 0 cobran el 10 de agosto.

Seguro de Desempleo

El Seguro de Desempleo también forma parte del calendario mensual de ANSES. Para agosto de 2026, los titulares con DNI terminado en 0 pueden acceder al cobro desde el lunes 10 de agosto. El organismo informa las fechas exactas a cada beneficiario a través de Mi ANSES, la plataforma oficial de gestión de prestaciones.

Asignaciones de Pago Único

Las Asignaciones de Pago Único —que incluyen los beneficios por Matrimonio, Nacimiento y Adopción— se procesan de acuerdo con el tipo de gestión realizada. Los beneficiarios pueden consultar el estado de su trámite y la fecha de acreditación en el sitio oficial del organismo, anses.gob.ar, o mediante la aplicación Mi ANSES.

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