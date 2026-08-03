Christopher Nolan consigue con ‘La odisea’ su mayor éxito histórico en taquilla

Así se grabó la escena de los gigantes Laestrygonians en 'La Odisea' (Créditos: Universal Pictures)

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La odisea, la adaptación dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon, superó los 900 millones de dólares en la taquilla mundial durante su recorrido por los cines en 2026. Con 911 millones acumulados, la película ya es la cuarta más taquillera de la carrera del director, por encima de Interstellar y Origen, mientras mantiene posibilidades de alcanzar el primer lugar de su filmografía.

La carrera por el récord de Christopher Nolan

La nueva versión del poema de Homero dejó atrás los 839 millones de dólares de El origen y los 764 millones reunidos por Interstellar, cifra que incluye el dinero generado por sus distintos reestrenos. El resultado coloca a La odisea a poca distancia de las tres películas que todavía encabezan la lista personal de Nolan.

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El siguiente objetivo es Oppenheimer, que terminó su recorrido con 953 millones de dólares. Después aparecen El caballero oscuro, con 1.006 millones, y El caballero oscuro: La leyenda renace, que conserva el primer puesto con una recaudación mundial cercana a los 1.085 millones.

La distancia entre La odisea y el récord del director es de 174 millones de dólares. Según las cifras recogidas por la fuente, la película podía sumar más de 50 millones durante un solo fin de semana en Estados Unidos, un ritmo que le permitiría superar primero a Oppenheimer y luego cruzar la barrera de los 1.000 millones.

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Su desempeño se mantiene firme pese a la llegada de Spider-Man: Un nuevo día, que consiguió un estreno de gran escala en el mercado estadounidense. La competencia redujo la atención sobre la producción de Nolan, pero no frenó su avance en la recaudación global.

El resultado también amplía la relación entre Nolan y Universal después de su salida de Warner. El estudio distribuyó Oppenheimer y La odisea, sus dos trabajos posteriores al cambio, y ambos se ubicaron entre las películas más rentables de la filmografía del cineasta.

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La fuente también atribuye a La odisea el mayor resultado comercial de la carrera de Damon. Si se consideran únicamente las películas encabezadas por el actor, la marca anterior pertenecía a Marte (The Martian), que recaudó alrededor de 630 millones de dólares. La adaptación de Homero ya la supera por más de 280 millones.

Barcos reales y un cíclope de 18 metros

La escala comercial está acompañada por una producción basada en elementos físicos. Nolan rechazó el uso de imágenes generadas por computadora e inteligencia artificial para construir los principales escenarios y criaturas, según la segunda fuente. El rodaje recurrió a paisajes naturales, embarcaciones reales navegando en el océano, vestuario trabajado en detalle y grandes estructuras creadas para interactuar con los actores.

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Entre esas piezas se encuentran el caballo dejado en Troya, la armadura de Agamenón y la cueva del Cíclope. La criatura fue representada mediante un muñeco físico de 18 metros, una decisión pensada para conservar volumen, textura y una relación tangible con el espacio. Estos recursos prácticos son técnicas realizadas directamente durante la filmación, en lugar de añadirse en la etapa digital de posproducción.

La película tiene una duración de 180 minutos. Su relato sigue el regreso de Odiseo y sus soldados, la espera de Penélope y el viaje de Telémaco, con una estructura temporal tomada del poema original. Aunque el desenlace forma parte de una historia conocida desde hace aproximadamente tres mil años, el guion reorganiza sus episodios para sostener el suspenso hasta el tramo final.

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La banda sonora tiene una presencia marcada en las escenas de tensión y acompaña el peso de los barcos, las armaduras y las construcciones físicas. La elección de palabras cotidianas también busca acercar los conflictos del texto a espectadores que no hayan leído la obra original.

Christopher Nolan posa con el cuadro "Odiseo y Polifemo" del pintor suizo Arnold Böcklin como telón de fondo, mostrando una escena mitológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una lectura de Homero centrada en la guerra

La película nació a partir de la lectura que Nolan hizo de la traducción de Homero preparada por Emily Wilson. Esa versión sirvió como punto de partida para recuperar el viaje, la espera y las consecuencias de la guerra desde una mirada centrada en las decisiones humanas.

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La adaptación reduce la presencia directa de los dioses, aunque conserva componentes mágicos. Ese cambio desplaza parte de la responsabilidad hacia Odiseo, sus soldados y quienes ordenan marchar a Troya. La guerra aparece como una obligación social y política que nadie en Ítaca desea, pero que termina provocando muertes, pérdidas materiales y años de ausencia.

El mandato de honrar a Zeus funciona dentro del relato como justificación para decisiones que afectan tanto a quienes combaten como a quienes permanecen en casa. Penélope debe resistir durante la ausencia de Odiseo, mientras Telémaco emprende su propio recorrido en medio de las consecuencias del conflicto.

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Esa lectura conecta un texto antiguo con guerras contemporáneas sin modificar el núcleo del viaje. La película mantiene las criaturas, los peligros marítimos y los componentes fantásticos, pero concentra el costo de cada episodio en los personajes y en las comunidades que dejan atrás.

Mientras continúa esa discusión alrededor de sus decisiones formales y narrativas, La odisea sigue avanzando en cines. Su próximo objetivo concreto es superar los 953 millones de dólares de Oppenheimer, antes de intentar alcanzar los 1.006 millones de El caballero oscuro.

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