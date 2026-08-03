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Guatemala emite una alerta especial por la intensificación de actividad del Volcán de Fuego

El informe técnico registró expulsiones que alcanzan entre 100 y 200 metros, un nivel superior al habitual, junto con explosiones casi constantes, lo que mantiene en vigilancia a las poblaciones en el entorno

La actividad del volcán de Fuego podría formar un flujo de lava hacia la barranca Seca y generar corrientes de densidad piroclástica.
El volcán de Fuego en Guatemala intensificó su actividad y el INSIVUMEH emitió una alerta especial. (Facebook)
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El volcán de Fuego en Guatemala ha intensificado su actividad, lo que ha llevado a la emisión de una alerta especial por parte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

El más reciente Boletín Vulcanológico confirma un cambio relevante en el patrón eruptivo de este coloso, lo cual implica riesgos para varias comunidades y requiere la atención de autoridades y población.

Según el informe técnico, se han observado explosiones casi constantes, acompañadas de una desgasificación prolongada y una incandescencia persistente en el cráter. Según informaron las autoridades, el patrón de activdad cambió desde las 14:30 horas del 2 de agosto.

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También se ha reportado la expulsión de material incandescente, que alcanza alturas de entre 100 y 200 metros. Este comportamiento supera la actividad habitual del volcán y marca una fase de mayor inestabilidad.

Durante las próximas horas y días, los expertos advierten que podría registrarse una mayor emisión de ceniza, orientada principalmente hacia el oeste y suroeste.

El volcán de Fuego en Guatemala intensificó su actividad y el INSIVUMEH emitió una alerta especial. El INSIVUMEH reportó explosiones casi constantes, desgasificación prolongada e incandescencia persistente en el cráter. Mientras que vecinos han captado las imágenes en videos que han publicado en las redes sociales. (X)

Además, existe la posibilidad de que se forme un flujo de lava en dirección a la barranca Seca. Si la actividad persiste o se incrementa, se podrían originar corrientes de densidad piroclástica que desciendan rápidamente por las barrancas cercanas, poniendo en peligro a las personas en esas zonas.

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Recomendaciones oficiales para autoridades y población

Ante este panorama, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas tanto a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, como a la población en general.

Las autoridades deben activar los planes de respuesta locales y municipales, verificar rutas de evacuación, puntos de reunión y disponibilidad de albergues temporales.

La CONRED también enfatiza la necesidad de reforzar la difusión de información preventiva sobre los riesgos de la caída de ceniza y la presencia de flujos piroclásticos.

Se recomienda mantener vigilancia en las barrancas Ceniza y Seca-Santa Teresa, e informar a guías y operadores turísticos que está prohibido acercarse al cráter y a la zona de El Camellón.

En cuanto a la población, se aconseja no acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.

La actividad del volcán de Fuego podría formar un flujo de lava hacia la barranca Seca y generar corrientes de densidad piroclástica.
Las autoridades recomendaron no acercarse a las barrancas, usar mascarilla, preparar la mochila de 72 horas y seguir los canales oficiales del INSIVUMEH y la CONRED. (Conred)
  • No acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.
  • Cubrir depósitos de agua y alimentos para evitar su contaminación con ceniza.
  • Utilizar mascarilla o un paño húmedo para proteger nariz y boca.
  • Tener lista la mochila de las 72 horas.
  • Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades locales.
  • Poner en práctica el principio de la autoevacuación en caso de ser necesario.

¿Qué hacer ante la emergencia volcánica?

En caso de una situación crítica, la población debe estar preparada para auto-evacuarse y seguir las indicaciones de las autoridades locales. El Sistema CONRED puede activarse llamando al número nacional de emergencias 119.

Mantenerse informado a través de canales oficiales del INSIVUMEH, la CONRED y el Gobierno de Guatemala es esencial para recibir actualizaciones y nuevas instrucciones.

La actividad del volcán de Fuego podría formar un flujo de lava hacia la barranca Seca y generar corrientes de densidad piroclástica.
El INSIVUMEH reportó explosiones casi constantes, desgasificación prolongada e incandescencia persistente en el cráter. (Facebook)

En resumen, el cambio en el patrón explosivo del volcán de Fuego representa una amenaza latente para las áreas circundantes. Las autoridades trabajan coordinadamente para reducir riesgos y la responsabilidad individual es fundamental: la prevención y la acción rápida pueden salvar vidas ante la posibilidad de nuevos eventos eruptivos.

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