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Shift Up enfrenta críticas por el video con IA de Stellar Blade: Blood Rain

YouTube identificó que las imágenes o los sonidos fueron alterados o generados digitalmente

Stellar Blade 2 - SGF
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Shift Up publicó un video musical generado con inteligencia artificial para promocionar Stellar Blade: Blood Rain, después de presentar la secuela en el Summer Game Fest 2026. El clip muestra a la nueva protagonista, Evie, interpretando Wanna be in Love, pero provocó críticas entre seguidores del juego original por el uso de IA y no representa el aspecto gráfico del título en desarrollo.

Un videoclip que no muestra los gráficos del juego

La primera presentación de Stellar Blade: Blood Rain había mostrado su ambientación, su nueva protagonista y un salto visual respecto de Stellar Blade, el juego de acción publicado en 2024. El nuevo material promocional siguió otro camino: en lugar de gameplay o una secuencia cinemática creada con el motor del juego, Shift Up difundió un videoclip elaborado mediante inteligencia artificial generativa.

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La IA generativa es una tecnología capaz de producir imágenes, sonidos o animaciones a partir de instrucciones y materiales de referencia. En este caso, YouTube incorporó una etiqueta que identifica el contenido como un video cuyos sonidos o imágenes fueron alterados o generados digitalmente. Esa advertencia diferencia al clip de una captura directa del videojuego o de una cinemática tradicional.

El material tampoco utiliza gráficos en tiempo real de Unreal Engine 5, el motor empleado para desarrollar la secuela. Por esa razón, las imágenes de Evie cantando no permiten evaluar los modelos, la iluminación, las animaciones ni el rendimiento que tendrá la versión final.

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La diferencia resulta relevante porque el primer avance había centrado buena parte de su presentación en el apartado visual. Algunos seguidores esperaban que la siguiente pieza promocional ofreciera más escenas del juego, información sobre sus sistemas de combate o detalles de su historia. En cambio, recibieron una producción musical separada del material jugable.

El falso rodaje y la referencia a K-pop

El video incluye una secuencia presentada como un detrás de cámaras. Allí aparece un supuesto equipo de Shift Up filmando e interactuando con Evie, aunque tanto las personas como el rodaje fueron creados con IA generativa. La decisión llamó la atención porque simula un proceso de producción humano dentro de una pieza elaborada con herramientas automatizadas.

También aparecen guiños a K-Pop Demon Hunters, conocida en español como Las guerreras K-pop. Las referencias sugieren un posible cruce entre licencias, pero Shift Up no confirmó formalmente una colaboración ni explicó el alcance de esos elementos dentro de la campaña promocional.

El uso de IA coincide con declaraciones previas de Hyung-tae Kim, director ejecutivo y artista de Shift Up. Kim había defendido estas herramientas como una necesidad para competir con los equipos de desarrollo de China y Occidente. El videoclip trasladó esa postura a una pieza oficial vinculada con una de las principales propiedades del estudio surcoreano.

La tensión surge del contraste entre esa estrategia y las expectativas de parte de la comunidad. Stellar Blade fue valorado por su dirección artística, sus personajes y su presentación visual, mientras que el nuevo clip utiliza imágenes que no proceden del trabajo gráfico mostrado en el primer tráiler de Blood Rain.

Stellar Blade 2 - SGF
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Las críticas de los seguidores y el estado de la secuela

Las reacciones recogidas en redes sociales y en los comentarios del video fueron principalmente negativas. Varios usuarios cuestionaron la calidad de las imágenes, mientras que otros reclamaron que Shift Up destinara presupuesto a animación tradicional o a material realizado directamente con las herramientas del juego.

Las críticas se concentran en el video promocional y no aportan información nueva sobre la calidad del juego. Blood Rain continúa en producción y el primer tráiler sigue siendo la principal referencia disponible sobre su dirección gráfica, ambientación y protagonista. Shift Up tampoco mostró gameplay adicional junto con el lanzamiento de Wanna be in Love.

El estudio se encargará de publicar la secuela, a diferencia de la distribución del primer Stellar Blade en consolas. Shift Up todavía no comunicó una fecha de lanzamiento ni confirmó las plataformas en las que estará disponible Stellar Blade: Blood Rain.

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