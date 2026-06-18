Cimbronazo en el mercado de pases en pleno Mundial: Enzo Fernández tendría un acuerdo contractual con Real Madrid

Enzo Fernández habría llegado a un acuerdo contractual con el Real Madrid -IMAGEN GENERADA CON IA- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una noticia sacudió por completo al mundo del fútbol y generó cimbronazos tanto en Londres como en Madrid y Kansas. Enzo Fernández y Real Madrid habrían alcanzado un principio de acuerdo contractual para que el mediocampista argentino se sume al club español hasta 2032, según publicó el periodista Nicolò Schira, especialista en las ventanas de transferencias.

El club blanco, dirigido actualmente por José Mourinho, ahora alista una propuesta formal para presentar a Chelsea Football Club con el objetivo de concretar el traspaso del jugador, quien ya habría manifestó su intención de dejar la institución inglesa y sumarse al plantel madridista.

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La información, difundida en la red social X por Schira, indica que Real Madrid y el entorno de Enzo Fernández han avanzado de manera significativa en las negociaciones contractuales, estableciendo las bases para un vínculo a largo plazo. “Principio de acuerdo entre el Real Madrid y Enzo Fernández para un contrato hasta 2032. El Real Madrid ya está listo para presentar una oferta millonaria al Chelsea con el fin de intentar fichar al mediocampista, quien quiere irse del CFC y está presionando para unirse al Madrid”, publicó el periodista italiano.

Anteriormente, el diario español Marca había advertido que el mediocampista argentino de Chelsea Football Club se ha convertido en la prioridad absoluta de José Mourinho, reciente entrenador de Real Madrid, para reforzar el centro del campo. El club español busca sumar a un futbolista de calidad contrastada y, entre las opciones presentadas por Mourinho a la directiva, Enzo Fernández encabeza la lista.

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Enzo Fernández se encuentra disputando el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con la selección argentina (REUTERS/Bernadett Szabo)

El interés de Real Madrid por Fernández se consolidó en los últimos meses. Según detalló el rotativo, el propio futbolista manifestó públicamente su deseo de vivir en Madrid antes del inicio de la Copa del Mundo 2026: “Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El jugador vive donde quiera. Con el inglés me defiendo, pero con el español estaría mejor”, afirmó Enzo Fernández el 30 de marzo de este año, en declaraciones que generaron repercusiones inmediatas en Stamford Bridge y derivaron en su apartamiento temporal del equipo.

El entorno del futbolista, representado por el ex jugador Javier Pastore, está al tanto del interés del club español y del deseo de Fernández de sumarse al plantel blanco. No obstante, la operación entre Real Madrid y Chelsea Football Club no se prevé sencilla, debido al precio elevado del traspaso y la posición contractual del mediocampista argentino. La entidad inglesa ha establecido una cotización que no baja de los 120 millones de euros, cifra equivalente a la pagada al Benfica en enero de 2023 tras el Mundial de Qatar.

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La postura de Chelsea Football Club es receptiva a una posible transferencia, aunque el club londinense no facilitará la salida de una de sus figuras. El entrenador del equipo inglés, Xabi Alonso, no tiene intenciones de retener a futbolistas que no estén plenamente comprometidos con el proyecto deportivo. En ese sentido, la decisión final dependerá de la magnitud de la propuesta que presente Real Madrid y de la voluntad del propio Fernández de continuar su carrera en la capital española.

El escenario actual marca que Real Madrid prepara una oferta económica considerable para intentar destrabar la negociación y cerrar la incorporación antes del cierre del mercado de pases. El club pretende ejecutar una operación relámpago para sumar a Enzo Fernández y reorganizar el plantel en torno a sus nuevas incorporaciones, tal como ocurrió en el pasado con otros fichajes estratégicos.

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En esta ventana de transferencias, la Casa Blanca sacudió el mercado con las contrataciones del lateral izquierdo Marc Cucurella (Chelsea), el mediocampista Bernardo Silva (libre del Manchester City), el defensor Ibrahima Konaté (Liverpool) y el carrilero Denzel Dumfries (Inter de Milán).

En caso de que la transferencia no prospere, José Mourinho ha sugerido alternativas para cubrir el mediocampo, entre las que destaca el nombre de Mateus Fernandes, futbolista de 21 años que milita en West Ham United y que llamó la atención del entrenador portugués por su capacidad técnica y dinamismo. No obstante, la prioridad sigue siendo el argentino, cuya posible llegada se mantiene como el tema central en la planificación deportiva del club merengue.

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El interés de Real Madrid por Fernández se enmarca en el objetivo de fortalecer el centro del campo con futbolistas capaces de generar ventajas en el juego y aportar creatividad ante bloques defensivos. El diario español también mencionó que en los últimos días el nombre de Ayyoub Bouaddi, una de las revelaciones del reciente Mundial, ha irrumpido como alternativa, aunque la directiva y el cuerpo técnico centran sus esfuerzos en concretar la llegada de Fernández.